Блогер bepowerback пишет про мир подземелья Сокских штолен. "Это один из интереснейших спелеологических объектов Самарской области, где велась разработка доломитного известняка. С конца 30-х до 1946 года в штольнях использовался труд заключенных Безымянлага. Работа прекратилась в начале 60-х годов, вход в пещеру засыпали. Впервые спелеологи нашли и посетили штольни только в 1995 году, за специалистами в поисках приключений двинулись и туристы. Температура здесь всегда держится на уровне 5-7 градусов. Те, кто надумает сюда прийти, обязательно возьмите теплую одежду, непромокаемую обувь, несколько фонариков и батареек, еду и горячий чай", - пишет автор.
|
В Блогах: Из зала Сызранского городского суда убрали гроб
Сызранский адвокат Антон Гуськов рассказал в соцсети "ВКонтакте", что из зала местного городского суда убрали странную скандальную конструкцию, напоминающую гроб. Опубликованное месяц тому назад фото со стоящим в здании Фемиды страшным ритуальным атрибутом, предназначенным для хранения флагов, просто взорвало сызранские …
|
21 ноября 2017, 06:28
|
Самара названа возможным местом падения крупнейшего метеорита
Самара названа возможным местом падения крупнейшего в истории метеорита. Такая информация прозвучала на международной конференции в Рейкьявике (Исландия), передает портал kazanfirst.ru. Ожидается, что под метеоритный дождь в декабре 2017 года могут попасть три города Поволжья. Кроме Самары, ученые упомянули …
|
21 ноября 2017, 02:42
|
Центральный телеграф Самары преобразят к маю 2018 года
К маю 2018 года в Самаре преобразят объект культурного наследия «Центральный телеграф», построенный в 1930-е годы. Здание расположено в районе площади Куйбышева по адресу: улица Красноармейская, 17. Объявлен электронный аукцион на проведение капитального ремонта сооружения. Подрядчика планируют определить 11 декабря …
|
21 ноября 2017, 09:59
|
В блогах: «досадный недостаток» у памятника «Ил-2» в Самаре
Блогер Михаил Суханов обратил внимание на "досадный недостаток, обнаруженный после возвращения памятника "Ил-2" на свежесделанный перекрёсток Московского шоссе и проспекта Кирова". "ЗАЧЕМ было делать для пешеходов такую красивую и наверняка дорогую лестницу к монументу, если официально к нему попасть …
|
21 ноября 2017, 09:06
|
Падение цен на вторичное жилье в Самаре почти остановилось
В Самарской области почти остановилось падение цен на вторичное жилье. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга рынка недвижимости, который ежемесячно проводит Самарский областной фонд жилья и ипотеки. В октябре «вторичка» подешевела совсем незначительно.
«Начиная с июля этого года на вторичном рынке жилой …
|
20 ноября 2017, 03:41
|
Дом-терка на улице Осипенко напугал группу самарцев
|
20 ноября 2017, 12:36
|
В блогах: про хаос на кольцах Самары
Блогер Виктор Пекшев обратился к руководству областной ГИБДД, чтобы оно наконец-то обратило внимание на настоящий хаос перед злосчастным кольцом у самарского завода "Кока-Кола": "Уже неделю там отсутствуют какие-либо дорожные знаки. Поэтому одна половина водителей ездит по ПДД, руководствуясь помехой справа, …
|
20 ноября 2017, 10:10
|
В блогах: про прекрасных слонов в Самаре
Блогер Алексей Авдейчев побывал на даче Головкина, более известной среди самарцев как "дача со слонами". "Она была построена в 1908-1909 годах купцом Константином Головкиным по собственному проекту. Слонов делали в сарае на улице Садовой, в их создании принимал участие …
|
17 ноября 2017, 09:56
|
В блогах: Струкачи могут лишиться своего самого узнаваемого вида
|
14 ноября 2017, 06:28
|
В блогах: На туалетах на площади Куйбышева нет пометок М и Ж
Блогер Владислав Харчев пожаловался, что в недавно отремонтированных туалетах на площади Куйбышева отсутствует разделение на "мужской" и "женский". "Никаких букв М и Ж или соответствующих пиктограмм и значков, призванных разделить посетителей по гендерному признаку, там нет. Может, это в честь Дня …
|
7 ноября 2017, 09:15
|
В блогах: Ремонт улицы Галактионовской
|
7 ноября 2017, 07:58