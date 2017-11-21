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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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К маю 2018 года в Самаре преобразят объект культурного наследия «Центральный телеграф», построенный в 1930-е годы. Здание расположено в районе площади Куйбышева по адресу: улица Красноармейская, 17. Объявлен электронный аукцион на проведение капитального ремонта сооружения. Подрядчика планируют определить 11 декабря 

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Падение цен на вторичное жилье в Самаре почти остановилось

Падение цен на вторичное жилье в Самаре почти остановилось

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«Начиная с июля этого года на вторичном рынке жилой 

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Дом-терка на улице Осипенко напугал группу самарцев

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20 ноября 2017, 12:36
В блогах: про хаос на кольцах Самары

В блогах: про хаос на кольцах Самары

Блогер Виктор Пекшев обратился к руководству областной ГИБДД, чтобы оно наконец-то обратило внимание на настоящий хаос перед злосчастным кольцом у самарского завода "Кока-Кола": "Уже неделю там отсутствуют какие-либо дорожные знаки. Поэтому одна половина водителей ездит по ПДД, руководствуясь помехой справа, 

20 ноября 2017, 10:10
В блогах: про прекрасных слонов в Самаре

В блогах: про прекрасных слонов в Самаре

Блогер Алексей Авдейчев побывал на даче Головкина, более известной среди самарцев как "дача со слонами". "Она была построена в 1908-1909 годах купцом Константином Головкиным по собственному проекту. Слонов делали в сарае на улице Садовой, в их создании принимал участие 
17 ноября 2017, 09:56
В блогах: Струкачи могут лишиться своего самого узнаваемого вида

В блогах: Струкачи могут лишиться своего самого узнаваемого вида

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В блогах: На туалетах на площади Куйбышева нет пометок М и Ж

В блогах: На туалетах на площади Куйбышева нет пометок М и Ж

Блогер Владислав Харчев пожаловался, что в недавно отремонтированных туалетах на площади Куйбышева отсутствует разделение на "мужской" и "женский". "Никаких букв М и Ж или соответствующих пиктограмм и значков, призванных разделить посетителей по гендерному признаку, там нет. Может, это в честь Дня 

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Блогер fydora обращает внимание на неудовлетворительное качество ремонта тротуаров в районе Троицкого рынка. "Начинали здесь ремонт в стиле хай-тек. А закончили - в стиле "хай так", - иронизирует автор. - Глупо задавать риторические вопросы: кто эти криворукие рабочие, что сделали ремонт, 

7 ноября 2017, 07:58
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