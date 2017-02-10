Блогер en_abled заявляет, что тольяттинский союз художников "Солярис" опять прессуют. Портпосёлок - это такое атмосферное местечко в Тольятти, одно из немногих приятных в городе, скажем прямо. На берегу Волги, в лесу. Их несколько раз пытались выселить. Земля под бараком дорогая. Рядом уже выстроили какой-то бетонный сарай с претензией на статус "вип-жилья". Куда, естественно, въехали всякие тольяттинские "випы". Теперь хотят построить ещё один, уже на месте художницкого гнездовья", - пишет блогер.
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В блогах: Куйбышев за 38 лет до мундиаля
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10 февраля 2017, 09:47
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Тольяттинцы берут еду из помойки
В другой группе "ВК" - "Происшествия Тольятти" - выложили видео о том, как местные жители разбирают еду из помойки. Речь идет о просрочке, которую выкидывают сотрудники "Перекрёстка" на улице Тополиной. Автор видео предположил, что просрочка, наверное, достаточно свежая и …
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10 февраля 2017, 09:43
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В США вазовскую "классику" продают за 40 000 долларов
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10 февраля 2017, 09:28
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В блогах: пожарный из Твери на велосипеде приедет в Тольятти
В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" проанонсировали, что в мае-июне пожарный из Твери проедет на велосипеде вдоль Волги и заглянет в Тольятти. Александр Титов начнет из Астрахани свой велопоход длиной в 4200 километров по берегам великой реки. Путешественник приглашает …
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9 февраля 2017, 10:04
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Названы имена самых дорогих современных художниц
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18 января 2017, 02:27
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29 августа 2016, 03:59
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Арт-группа из Франкфурта объявила войну "замочкам любви"
Группа художников планирует переплавить замки, которые влюблённые вешают на ограды мостов, в новую скульптуру. Уже объявлен сбор элементов будущего арт-объекта.
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11 августа 2016, 01:07
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Картины известных русских художников появятся на британских почтовых марках
Уникальный блок почтовых марок выпустили в честь открытия первой выставки русского искусства ХХ века в Объединенных Арабских Эмиратах. Экспозиция начнет работу 7 октября в Абу-Даби. На марках, напечатанных лондонским издательством, будет представлены наиболее узнаваемые произведения - «Маргаритки» Николая Фешина, «И …
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2 октября 2015, 03:38