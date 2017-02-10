В блогах: Куйбышев за 38 лет до мундиаля Блогер Игорь Кондратьев пишет про "Куйбышев за 38 лет до мундиаля". "Сейчас Самара ждет чемпионат и активно готовится к нему. Обновляются дома, инфраструктура, весь город. На этих фотографиях спортивный праздник в куйбышевском пионерском лагере, посвященный московской Олимпиаде 1980 года. Тогда …