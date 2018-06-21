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Петицию против повышения пенсионного возраста подписали более 2 млн человек
Петицию против повышения пенсионного возраста уже подписали больше двух миллионов человек. Обращение подготовило и разместило на сайте change.org общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России». Документ адресован президенту, премьер-министру и руководству палат парламента. В нем говорится, что после реформы, предложенной …
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21 июня 2018, 09:42
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В блогах: «А что произошло со Сбербанком?»
«А что произошло со Сбербанком? - вопрошает в "Фейсбуке" самарчанка Татьяна Сырова. - Надо снять со счета 800 тыс. Сумма для них, я думала, небольшая. В основном отделении, где открыт счёт, дали 375 и больше нет наличных. В другом …
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21 июня 2018, 09:41
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В блогах: «До пенсии еще пахать и пахать»
Самарский журналист и телеведущий Ян Налимов продолжает собирать отклики в "Фейсбуке" на свой пост про пенсионную реформу. «Что больнее всего задело лично меня в предстоящем увеличении пенсионного возраста, - пишет Налимов. - Обижают женщин: хотят добавить им сразу 8 …
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20 июня 2018, 12:20
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В блогах: «Важное изменение, касающееся поддержки автопроизводителей»
Депутат Государственной думы от Самарской области, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев сообщает на своей странице в "Фейсбуке", что при обсуждении поправок в бюджет они вместе с коллегой Альфией Когогиной внесли важное изменение в законопроект, касающееся поддержки автопроизводителей: …
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19 июня 2018, 08:00
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Новая концепция развития «дачи со слонами» представлена в Самаре
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14 мая 2018, 11:15
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Через несколько дней в Самаре откроется музей Эльдара Рязанова
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14 мая 2018, 09:03
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Музей Госавтоинспекции откроют в заброшенном здании парка Гагарина
В Самаре планируют открыть музей Госавтоинспекции. Его предполагают разместить в заброшенном одноэтажном здании в парке Гагарина. Экспозицию предлагают разделить на четыре тематических блока: постовые и патрульные дежурства, оформление профессиональной документации, сопровождение организованных колонн и мониторинг аварийности дорог. Всего предложено семь …
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20 апреля 2018, 11:49
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В Самаре создают парк «Союз»
Музей «Самара космическая» повторно получил разрешение на подготовку проекта парка «Союз». Презентация плана «Взгляд в будущее», предусматривающего размещение рядом с ракетой «Союз» пассажирского самолета Ту-154 и космического аппарата «Ресурс-Ф2», состоялась осенью 2015 года. Позже схему трансформировали: появилась идея по периметру …
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14 ноября 2017, 07:08