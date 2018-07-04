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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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В блогах: «Сломанный лифт в доме-кукурузе едва не убил 6 человек»

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Фото в блогах: что австралийцы оставили хозяину самарской квартиры

Фото в блогах: что австралийцы оставили хозяину самарской квартиры

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Появилось фото нового арт-объекта ЧМ, созданного болельщиками в Самаре

Появилось фото нового арт-объекта ЧМ, созданного болельщиками в Самаре

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4 июля 2018, 12:23
В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре

В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре

Самарец Евгений Курдов пожаловался, как "криво" в Самаре продумали вопросы сервиса и туристической инфраструктуры. "После 22:00 всякие-разные "Пятерочки" и "Магниты" в центре города, посреди всех этих толп болельщиков, дружно закрылись, - негодует автор. - Я понимаю, есть какие-то единые 
4 июля 2018, 11:16
В блогах: «Сбербанк «взял в заложники» болельщика из Мексики»

В блогах: «Сбербанк «взял в заложники» болельщика из Мексики»

Самарчанка Катя Спиваковская поведала в "Фейсбуке", что вчера Сбербанк "взял в заложники" болельщика из Мексики. "Один из трёх малюсеньких, но весьма грозных на вид мексиканцев вошёл в стеклянную кабину Сбербанка, где выдают наличные, а обратно никак: неловко повернул рукоятку 
3 июля 2018, 07:05
Стену болельщиков возведут на площади Куйбышева в Самаре

Стену болельщиков возведут на площади Куйбышева в Самаре

В Самаре во вторник, 3 июля, на фестивале болельщиков FIFA, который проходит на площади Куйбышева,  возведут стену – Fan Wall («Стена болельщиков»). Ее размеры 2 на 3 метра. Откроют стену возле одного из входов на площадку фанфеста глава Самарской области 

3 июля 2018, 09:33
Вопрос о высоте стены на пл. Славы решат после ЧМ-2018

Вопрос о высоте стены на пл. Славы решат после ЧМ-2018

В Самаре вопрос о снижении стены на площади Славы будет рассматриваться после проведения ЧМ-2018 по футболу, сообщило правительство Самарской области. Напомним, 18 марта, в день выборов президента России, жители Самары решали судьбу скандального мемориала на избирательных участках. Однако референдум зафиксировал 

8 июня 2018, 04:40
Объявлены итоги голосования по облику стены у пл. Славы в Самаре

Объявлены итоги голосования по облику стены у пл. Славы в Самаре

В Самаре стали известны результаты голосования горожан по поводу внешнего вида подпорной стены на площади Славы. Оно состоялось в минувшее воскресенье, 18 марта. Самарцы могли проголосовать за один из двух вариантов: «Оставить подпорную стену такой, как есть» или «Открыть вид 

22 марта 2018, 10:06
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