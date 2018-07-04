|
В блогах: «Сломанный лифт в доме-кукурузе едва не убил 6 человек»
Самарчанка Елена Прицкер поведала в соцсети "ВКонтакте", что в доме-кукурузе на Ленина/Осипенко едва не случилась трагедия из-за сломанного лифта. Могли погибнуть 6 человек, в том числе трое детей. "Поднявшись вверх, лифт начал неожиданно падать вниз и остановился на непонятном …
|
4 июля 2018, 06:10
|
Фото в блогах: что австралийцы оставили хозяину самарской квартиры
Самарец сдал квартиру австралийским болельщикам и уже после их отъезда обнаружил, что квартиранты кое-что забыли. Фото находки опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» Ольга Кардашевская: «Как вас зовут?» (2 раза); …
|
4 июля 2018, 02:48
|
Появилось фото нового арт-объекта ЧМ, созданного болельщиками в Самаре
|
4 июля 2018, 12:23
|
В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре
Самарец Евгений Курдов пожаловался, как "криво" в Самаре продумали вопросы сервиса и туристической инфраструктуры. "После 22:00 всякие-разные "Пятерочки" и "Магниты" в центре города, посреди всех этих толп болельщиков, дружно закрылись, - негодует автор. - Я понимаю, есть какие-то единые …
|
4 июля 2018, 11:16
|
В блогах: «Сбербанк «взял в заложники» болельщика из Мексики»
Самарчанка Катя Спиваковская поведала в "Фейсбуке", что вчера Сбербанк "взял в заложники" болельщика из Мексики. "Один из трёх малюсеньких, но весьма грозных на вид мексиканцев вошёл в стеклянную кабину Сбербанка, где выдают наличные, а обратно никак: неловко повернул рукоятку …
|
3 июля 2018, 07:05
|
Стену болельщиков возведут на площади Куйбышева в Самаре
|
3 июля 2018, 09:33
|
Вопрос о высоте стены на пл. Славы решат после ЧМ-2018
В Самаре вопрос о снижении стены на площади Славы будет рассматриваться после проведения ЧМ-2018 по футболу, сообщило правительство Самарской области. Напомним, 18 марта, в день выборов президента России, жители Самары решали судьбу скандального мемориала на избирательных участках. Однако референдум зафиксировал …
|
8 июня 2018, 04:40
|
Объявлены итоги голосования по облику стены у пл. Славы в Самаре
|
22 марта 2018, 10:06