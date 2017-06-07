|
Тольяттинцы крадут деревья, посаженные добровольцами
В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Автограде местные жители массово разворовывают деревья, которые добровольцы купили в складчину, на свои личные сбережения. Неприятное явление обнаружили в сквере с фонтанчиками, расположенном между Центральной площадью и гостиницей "Жигули". Неизвестные выкопали …
|
6 июня 2017, 09:00
|
В Самаре снова атаковали Реальное училище, здание под угрозой пожара
|
6 июня 2017, 05:55
|
Избежать давки: как сделать безопаснее фан-зону на площади Куйбышева?
Блогер Игорь Кондратьев предложил властям Самары более внимательно отнестись к организации фан-зоны на площади Куйбышева, где она предварительно заявлена на 35 тысяч человек. По мнению автора, самарские чиновники должны извлечь уроки из субботних событий в Италии. "В Турине около …
|
6 июня 2017, 09:07
|
В Загородном парке появилась "горнолыжная трасса"
|
6 июня 2017, 06:32
|
У самарской «Клиники сердца» может появиться новый инвестор
«Клиника сердца», сроки сдачи которой неоднократно переносились из-за нарушений при проведении торгов на техобслуживание медицинского оборудования, может быть достроена и запущена в эксплуатацию благодаря поддержке крупного инвестора. Об этом во вторник, 30 мая, говорили в ходе рабочей встречи губернатора Николая …
|
31 мая 2017, 10:29
|
В Самарской области от укусов клещей пострадали 1816 человек
|
24 мая 2017, 08:37
|
В Самаре этой весной клещи покусали 1816 горожан
|
23 мая 2017, 10:02
|
Половину Самары обработали от клещей
Специалисты муниципального "Спецремстройзеленхоза" приступили к акарицидной (противоклещевой) обработке скверов, бульваров и транспортных развязок на территории областного центра.
|
11 мая 2017, 10:28
|
Атака на кровососов: В Самаре парки и скверы обрабатывают от клещей
В областной столице началась противоклещевая обработка парков, скверов, бульваров и транспортных развязок. На данный момент эта работа завершена на 38 городских объектах общей площадью 41,38 га.
|
11 мая 2017, 03:38
|
В городской клинической больнице имени Пирогова сменился главврач
|
26 апреля 2017, 05:36
|
В Самарской области могут появиться маковые поля для производства лекарств
Минпромторг России подготовил законопроект, который легализует производство наркосодержащих растений на территории страны. Ведомство предлагает разрешить выращивание мака исключительно для создания лекарств. Сейчас все наркотические препараты в России изготавливаются только из импортного сырья, закупаемого за валюту. В стране зарегистрированы 13 опийных …
|
10 апреля 2017, 02:12
|
У каждого третьего пациента самарских поликлиник есть симптомы депрессии
Сегодня Всемирный день здоровья. Это дата образования Всемирной организации здравоохранения. Тема профилактической кампании этого года - борьба с депрессиями. Это самое распространенное психическое заболевание. Количество людей, подверженных клинической меланхолии, по данным ВОЗ, постоянно увеличивается.
С наступлением весны в Самарской области, как …
|
7 апреля 2017, 06:16