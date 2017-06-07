Сегодня Всемирный день здоровья. Это дата образования Всемирной организации здравоохранения. Тема профилактической кампании этого года - борьба с депрессиями. Это самое распространенное психическое заболевание. Количество людей, подверженных клинической меланхолии, по данным ВОЗ, постоянно увеличивается.

С наступлением весны в Самарской области, как …