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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Тольяттинцы крадут деревья, посаженные добровольцами

Тольяттинцы крадут деревья, посаженные добровольцами

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Автограде местные жители массово разворовывают деревья, которые добровольцы купили в складчину, на свои личные сбережения. Неприятное явление обнаружили в сквере с фонтанчиками, расположенном между Центральной площадью и гостиницей "Жигули". Неизвестные выкопали 
6 июня 2017, 09:00
В Самаре снова атаковали Реальное училище, здание под угрозой пожара

В Самаре снова атаковали Реальное училище, здание под угрозой пожара

Блогер Жанна Скокова сообщает, что "в Самаре опять взломали Реальное училище, над зданием нависла новая угроза пожара". "На днях в ВМИ выломали несколько дверей. И пока власти города, как обычно, что-то решают, в здании хозяйничают мародеры. Выносят все, что можно 

6 июня 2017, 05:55
Избежать давки: как сделать безопаснее фан-зону на площади Куйбышева?

Избежать давки: как сделать безопаснее фан-зону на площади Куйбышева?

Блогер Игорь Кондратьев предложил властям Самары более внимательно отнестись к организации фан-зоны на площади Куйбышева, где она предварительно заявлена на 35 тысяч человек. По мнению автора, самарские чиновники должны извлечь уроки из субботних событий в Италии. "В Турине около 
6 июня 2017, 09:07
В Загородном парке появилась

В Загородном парке появилась "горнолыжная трасса"

Блогер human_oid обращается к властям Самары с просьбой найти тех строителей-злоумышленников, которые десятки тонн грунта выбросили на живописном склоне Загородного парка. "Еще в прошлом году они копали чуть выше в парке. Прокладывали коллектор. Оттуда грунт и вывозили. Нагадили, а приводить 

6 июня 2017, 06:32
У самарской «Клиники сердца» может появиться новый инвестор

У самарской «Клиники сердца» может появиться новый инвестор

«Клиника сердца», сроки сдачи которой неоднократно переносились из-за нарушений при проведении торгов на техобслуживание медицинского оборудования, может быть достроена и запущена в эксплуатацию благодаря поддержке крупного инвестора. Об этом во вторник, 30 мая, говорили в ходе рабочей встречи губернатора Николая 

31 мая 2017, 10:29
В Самарской области от укусов клещей пострадали 1816 человек

В Самарской области от укусов клещей пострадали 1816 человек

Такие данные приводит областное управление Роспотребнадзора. 1816 пострадавших, из них 472 ребенка - это в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда были укушены почти 3 тысячи жителей губернии. 17,7% членистоногих оказались переносчика антиген вируса клещевого энцефалита 

24 мая 2017, 08:37
В Самаре этой весной клещи покусали 1816 горожан

В Самаре этой весной клещи покусали 1816 горожан

Всего с начала эпидемсезона - с 16 марта - в Самарской губернии зарегистрировали 1816 пострадавших от укусов клещами, в том числе более 470 детей. Это в 1,6 раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года (тогда был 2941 случай), сообщает 

23 мая 2017, 10:02
Половину Самары обработали от клещей

Половину Самары обработали от клещей

Специалисты муниципального "Спецремстройзеленхоза" приступили к акарицидной (противоклещевой) обработке скверов, бульваров и транспортных развязок на территории областного центра.
 
По данным предприятия, в настоящее время эта работа выполнена на 38 городских объектах на общей площади 41,5 гектаров. Всего МП предстоит разбрызгать 

11 мая 2017, 10:28
Атака на кровососов: В Самаре парки и скверы обрабатывают от клещей

Атака на кровососов: В Самаре парки и скверы обрабатывают от клещей

В областной столице началась противоклещевая обработка парков, скверов, бульваров и транспортных развязок. На данный момент эта работа завершена на 38 городских объектах общей площадью 41,38 га.
Всего МП «Спецремстройзеленхоз» нужно обработать 145 городских объектов во всех самарских районах на 97,81 

11 мая 2017, 03:38
В городской клинической больнице имени Пирогова сменился главврач

В городской клинической больнице имени Пирогова сменился главврач

Вместо Валерия Кириллова, проработавшего на этой должности 6 лет, медучреждение снова возглавил Александр Вавилов. Напомним, последний был здесь главным врачом с 2006 по 2010 годы.
Кадровые перестановки связаны с инспекционным визитом ФИФА в Самару. Это было в марте - тогда 

26 апреля 2017, 05:36
В Самарской области могут появиться маковые поля для производства лекарств

В Самарской области могут появиться маковые поля для производства лекарств

Минпромторг России подготовил законопроект, который легализует производство наркосодержащих растений на территории страны. Ведомство предлагает разрешить выращивание мака исключительно для создания лекарств. Сейчас все наркотические препараты в России изготавливаются только из импортного сырья, закупаемого за валюту. В стране зарегистрированы 13 опийных 

10 апреля 2017, 02:12
У каждого третьего пациента самарских поликлиник есть симптомы депрессии

У каждого третьего пациента самарских поликлиник есть симптомы депрессии

Сегодня Всемирный день здоровья. Это дата образования Всемирной организации здравоохранения. Тема профилактической кампании этого года - борьба с депрессиями. Это самое распространенное психическое заболевание. Количество людей, подверженных клинической меланхолии, по данным ВОЗ, постоянно увеличивается.

С наступлением весны в Самарской области, как 

7 апреля 2017, 06:16
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