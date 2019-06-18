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«Дачную амнистию» в России могут продлить на три года

«Дачную амнистию» в России могут продлить на три года

«Дачную амнистию», или упрощённую регистрацию недвижимости на загородных участках, могут продлить ещё на три года. Решение об этом, вероятнее всего, будет принято уже на следующей неделе в Госдуме. Единственным вопросом остается лишь срок. Депутаты настаивают на пролонгации до 2022 года, 
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На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей

На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей

В стенах губернской думы обсуждали оздоровление Волги. На реализацию соответствующего федерального проекта планируют потратить 260 млрд рублей до 2024 года. Самарский регион - в тройке лидеров по количеству выделенных субсидий. Только в этом году Самара получит почти 2,5 млрд субсидий 
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В июне 54 тысячи самарцев не смогут улететь за границу из-за долгов

В июне 54 тысячи самарцев не смогут улететь за границу из-за долгов

В июне почти 54 тысячи жителей Самарской области не смогут отправиться отдыхать за границу. В этом праве их ограничили судебные приставы, ведь общий долг неплательщиков перевалил за 21 млрд рублей. Только за один месяц судебные приставы напомнили о наличии задолженности 
18 июня 2019, 09:57
В Самаре могут ввести штраф за неоплату парковки

В Самаре могут ввести штраф за неоплату парковки

Самарская губернская дума готовится к принятию закона о введении штрафов в размере полутора тысяч рублей для автомобилистов, которые не оплатили стоянку на платных парковках. Областной бюджет от этого сможет получать от 50 до 100 миллионов рублей в год. Но сначала 
17 июня 2019, 08:24
За 6 лет по программе «Союза машиностроителей России» кровь сдали 220 тысяч добровольцев

За 6 лет по программе «Союза машиностроителей России» кровь сдали 220 тысяч добровольцев

14 июня - Всемирный день донора крови. Он был учрежден в 2005-м и приурочен ко Дню рождения австрийского врача - иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови человека Карла Ландштейнера. Ежегодно в мире регистрируются около 112 миллионов донаций крови, примерно половина 
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В блогах: самарец уничтожил деревья и спрятался в дурке

В блогах: самарец уничтожил деревья и спрятался в дурке

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11 июня 2019, 02:24
В блогах: дети самарских трущоб

В блогах: дети самарских трущоб

Блогер Игорь Кондратьев поведал про детей самарских трущоб. Речь идет о ребятах, которые живут в бараках на Речной. "Когда прохожу мимо этих трущоб - например, двухэтажных деревянных домов под Южным мостом, — обязательно фиксирую, как много там детей по сравнению 
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В блогах. Самарская область: природа под Луначарским

В блогах. Самарская область: природа под Луначарским

Блогер Алексей Авдейчев показал природу в окрестностях посёлка Луначарский Ставропольского района. "Посёлок расположен на живописном левом берегу Куйбышевского водохранилища. Вдали виднеется село Ягодное. Выше по течению находится посёлок Висла. Берег здесь фантастической красоты. За красивой природой необязательно ехать за границу, 
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Самарчанка начала гнить после нескольких пластических операций

Самарчанка начала гнить после нескольких пластических операций

На днях на прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну пришла самарчанка Велеслава Григорьева. Она рассказала, что стала жертвой пластических хирургов. Женщина заплатила сотрудникам одной из екатеринбургских клиник 2,5 миллиона рублей за несколько операций, но вместо красивого тела получила серьезные проблемы 
6 июня 2019, 03:47
В блогах: развитие самарских территорий

В блогах: развитие самарских территорий

Блогер Евгений Синюков обращается к властям с вопросом, почему они не развивают окраины Самары, на примере поселка Толевый. «Это же Железнодорожный район. Отнюдь не Кировский или Советский. Он граничит с Ленинским и Октябрьским районами - самыми цивильными и благополучными 
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В Самаре ушла из жизни заместитель главврача больницы имени Середавина

В Самаре ушла из жизни заместитель главврача больницы имени Середавина

В воскресенье, 2 июня, на 66-м году жизни скоропостижно скончалась Ольга Мищенко - заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, врач высшей категории, Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук. О дате похорон будет 
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В России изменились правила медицинского страхования

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Езда на такси может стать накладнее

Езда на такси может стать накладнее

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«Локо-банк», пострадавший от грабителей, получил страховку

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ЦБ снимет ограничение на возмещение убытков при ДТП

ЦБ снимет ограничение на возмещение убытков при ДТП

Появился проект указания ЦБ, который призван расширить условия получения прямого возмещения убытков (ПВУ) при дорожно-транспортном происшествии, отменив ограничение на количество транспортных средств, оказавшихся участниками аварии.
Документ должен вступить в законную силу в сентябре этого года и серьезно облегчить жизнь российским 

21 июля 2017, 09:11
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