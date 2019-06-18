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У 73-го пенсионера из Самарской области нашли боррелиоз
73-летний житель Красноярского района Самарской области, которого укусил клещ, заболел клещевым иксодовым боррелиозом. Однако, как отметили специалисты регионального управления Роспотребнадзора, количество обращений к врачам из-за нападения клещей не превышает средних показателей. По данным на 17 июня, на зараженность вирусом клещевого …
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18 июня 2019, 04:30
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«Дачную амнистию» в России могут продлить на три года
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18 июня 2019, 02:09
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На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей
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18 июня 2019, 10:23
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В июне 54 тысячи самарцев не смогут улететь за границу из-за долгов
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18 июня 2019, 09:57
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В Самаре могут ввести штраф за неоплату парковки
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17 июня 2019, 08:24
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За 6 лет по программе «Союза машиностроителей России» кровь сдали 220 тысяч добровольцев
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14 июня 2019, 12:10
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В блогах: самарец уничтожил деревья и спрятался в дурке
Блогер Наталья Ширяева поведала про скандальную вырубку елки и других насаждений в одном из самарских дворов. "Ситуация, конечно, более чем ужасная. Один из местных жителей в один прекрасный солнечный день просто вышел во двор с пилой и устроил "зеленый …
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11 июня 2019, 02:24
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В блогах: дети самарских трущоб
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11 июня 2019, 02:16
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В блогах. Самарская область: природа под Луначарским
Блогер Алексей Авдейчев показал природу в окрестностях посёлка Луначарский Ставропольского района. "Посёлок расположен на живописном левом берегу Куйбышевского водохранилища. Вдали виднеется село Ягодное. Выше по течению находится посёлок Висла. Берег здесь фантастической красоты. За красивой природой необязательно ехать за границу, …
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7 июня 2019, 02:51
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Самарчанка начала гнить после нескольких пластических операций
На днях на прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну пришла самарчанка Велеслава Григорьева. Она рассказала, что стала жертвой пластических хирургов. Женщина заплатила сотрудникам одной из екатеринбургских клиник 2,5 миллиона рублей за несколько операций, но вместо красивого тела получила серьезные проблемы …
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6 июня 2019, 03:47
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В блогах: развитие самарских территорий
Блогер Евгений Синюков обращается к властям с вопросом, почему они не развивают окраины Самары, на примере поселка Толевый. «Это же Железнодорожный район. Отнюдь не Кировский или Советский. Он граничит с Ленинским и Октябрьским районами - самыми цивильными и благополучными …
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6 июня 2019, 10:22
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В Самаре ушла из жизни заместитель главврача больницы имени Середавина
В воскресенье, 2 июня, на 66-м году жизни скоропостижно скончалась Ольга Мищенко - заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, врач высшей категории, Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук. О дате похорон будет …
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3 июня 2019, 12:03
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В России изменились правила медицинского страхования
28 мая в России вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования. Согласно приказ Минздрава, профилактическая работа поликлиник должна усилиться. В течение ближайших двух лет планируется провести диспансеризацию и профосмотр россиян, чтобы понять базовый уровень здоровья граждан и определить, какие …
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28 мая 2019, 12:32
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Езда на такси может стать накладнее
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16 июля 2018, 09:35
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«Локо-банк», пострадавший от грабителей, получил страховку
«Ингосстрах» выплатил «Локо-банку» страховое возмещение в размере 5 миллионов 100 тысяч рублей в связи с ограблением его офиса в Самаре. Страховой случай произошел в сентябре 2017 года. В результате вооруженного нападения на офис финансовой организации злоумышленник похитил наличные денежные средства …
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30 октября 2017, 04:17
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ЦБ снимет ограничение на возмещение убытков при ДТП
Появился проект указания ЦБ, который призван расширить условия получения прямого возмещения убытков (ПВУ) при дорожно-транспортном происшествии, отменив ограничение на количество транспортных средств, оказавшихся участниками аварии.
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21 июля 2017, 09:11
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