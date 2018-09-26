В Тольятти задержали подозреваемого в убийстве женщины, труп которой прятали в «ГАЗели»



По версии следствия, в начале сентября подозреваемый и его жена поссорились на почве ревности и мужчина нанес своей возлюбленной смертельные повреждения. Затем он отнес … В Тольятти задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве. Причем, погибшей стала его собственная супруга.По версии следствия, в начале сентября подозреваемый и его жена поссорились на почве ревности и мужчина нанес своей возлюбленной смертельные повреждения. Затем он отнес