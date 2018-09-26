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В блогах: в Тольятти купят "машину охотников за привидениями"
Тольяттинец Павел Турков выложил фото необычного экомобиля, который собирается закупить одно из химических предприятий Автограда. Машина предназначена для замера состояния воздуха. Горожане иронизируют: "Выглядит практически, как машина охотников за привидениями или передвижной самогонный аппарат. Теперь точно нам можно быть …
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26 сентября 2018, 07:30
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В Тольятти задержали подозреваемого в убийстве женщины, труп которой прятали в «ГАЗели»
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26 сентября 2018, 05:48
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Пенсионеры составляют треть населения Самарской области
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26 сентября 2018, 05:16
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В десятке домов Железнодорожного района отключили воду
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26 сентября 2018, 04:42
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В блогах: самарец побывал на кладбище русских солдат в Мурмелоне (Франция)
Самарец Олег Ракшин рассказал в Фейсбуке о поездке во Францию на кладбище Мурмелон, где похоронены русские солдаты Первой мировой войны. Автор снимает фильм про те нелегкие времена. "Во время нашей работы на кладбище и в первый, и во второй …
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25 сентября 2018, 07:47
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В блогах: Рубежное. Жители негодуют: "Ни из дома, ни домой добраться невозможно!"
В Самаре жители Рубежного через Твиттер обратились к властям области, чтобы они обратили внимание на ситуацию, сложившуюся с общественным транспортом в этом микрорайоне. По словам горожан, ни из дома, ни домой добраться невозможно, особенно по выходным дням. Самарцы жалуются, …
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25 сентября 2018, 07:41
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В блогах: прямой выход на улицу из квартиры на втором этаже
Блогер Владислав Харчев рассказал про "прямой выход на улицу из квартиры на втором этаже". Житель самарской девятиэтажки в районе пересечения Московского шоссе и Димитрова сделал вот такую лестницу с перилами и ступенями. Это архитектурное чудо выходит прямо на проезжую …
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24 сентября 2018, 10:33
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Фото в блогах: коммунальное ЧП в доме самарских пенсионеров
В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что в городе Октябрьске из-за аварии городской трубы водоснабжения серьезно пострадал частный дом. В результате двое пенсионеров остались без крыши над головой. На все вопросы местная администрация лишь пожимает плечами и отвечает, …
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4 апреля 2017, 06:26
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В Рощинском 65 жилых домов остались без холодной воды
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23 ноября 2016, 09:22
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В Самаре затопило улицу Советской Армии из-за прорыва канализации
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16 сентября 2016, 12:42