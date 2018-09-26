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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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В блогах: в Тольятти купят

В блогах: в Тольятти купят "машину охотников за привидениями"

Тольяттинец Павел Турков выложил фото необычного экомобиля, который собирается закупить одно из химических предприятий Автограда. Машина предназначена для замера состояния воздуха. Горожане иронизируют: "Выглядит практически, как машина охотников за привидениями или передвижной самогонный аппарат. Теперь точно нам можно быть 
26 сентября 2018, 07:30
В Тольятти задержали подозреваемого в убийстве женщины, труп которой прятали в «ГАЗели»

В Тольятти задержали подозреваемого в убийстве женщины, труп которой прятали в «ГАЗели»

В Тольятти задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве. Причем, погибшей стала его собственная супруга.

По версии следствия, в начале сентября подозреваемый и его жена поссорились на почве ревности и мужчина нанес своей возлюбленной смертельные повреждения. Затем он отнес 
26 сентября 2018, 05:48
Пенсионеры составляют треть населения Самарской области

Пенсионеры составляют треть населения Самарской области

Треть жителей Самарской области — пенсионеры. На 1 июля этого года в регионе насчитывалось 986 тысяч человек, достигших пенсионного возраста. Интересно, что 22 % из них, то есть 213 тысяч самарцев, продолжают работать. По данным Самарастата, средний размер пенсий составляет 
26 сентября 2018, 05:16
В десятке домов Железнодорожного района отключили воду

В десятке домов Железнодорожного района отключили воду

В среду, 26 сентября, в десяти с лишним домах в Железнодорожном районе Самары отключили холодную воду. По информации «Самарских коммунальных систем», из-за утечки из земли на водопроводной линии д-300 прекратилась подача воды в дома № 115,117,117А по улице Волгина, № 
26 сентября 2018, 04:42
В блогах: самарец побывал на кладбище русских солдат в Мурмелоне (Франция)

В блогах: самарец побывал на кладбище русских солдат в Мурмелоне (Франция)

Самарец Олег Ракшин рассказал в Фейсбуке о поездке во Францию на кладбище Мурмелон, где похоронены русские солдаты Первой мировой войны. Автор снимает фильм про те нелегкие времена. "Во время нашей работы на кладбище и в первый, и во второй 
25 сентября 2018, 07:47
В блогах: Рубежное. Жители негодуют:

В блогах: Рубежное. Жители негодуют: "Ни из дома, ни домой добраться невозможно!"

В Самаре жители Рубежного через Твиттер обратились к властям области, чтобы они обратили внимание на ситуацию, сложившуюся с общественным транспортом в этом микрорайоне. По словам горожан, ни из дома, ни домой добраться невозможно, особенно по выходным дням. Самарцы жалуются, 
25 сентября 2018, 07:41
В блогах: прямой выход на улицу из квартиры на втором этаже

В блогах: прямой выход на улицу из квартиры на втором этаже

Блогер Владислав Харчев рассказал про "прямой выход на улицу из квартиры на втором этаже". Житель самарской девятиэтажки в районе пересечения Московского шоссе и Димитрова сделал вот такую лестницу с перилами и ступенями. Это архитектурное чудо выходит прямо на проезжую 
24 сентября 2018, 10:33
Фото в блогах: коммунальное ЧП в доме самарских пенсионеров

Фото в блогах: коммунальное ЧП в доме самарских пенсионеров

В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что в городе Октябрьске из-за аварии городской трубы водоснабжения серьезно пострадал частный дом. В результате двое пенсионеров остались без крыши над головой. На все вопросы местная администрация лишь пожимает плечами и отвечает, 
4 апреля 2017, 06:26
В Рощинском 65 жилых домов остались без холодной воды

В Рощинском 65 жилых домов остались без холодной воды

Во вторник, 22 ноября, в Волжском районе Самарской области произошло коммунальное ЧП. 65 жилых домов в поселке городского типа Рощинский остались без холодной воды в связи с утечкой из трубопровода, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Информация о происшествии 

23 ноября 2016, 09:22
В Самаре затопило улицу Советской Армии из-за прорыва канализации

В Самаре затопило улицу Советской Армии из-за прорыва канализации

Утром 16 сентября на улице Советской Армии в Самаре прорвало канализацию, дорогу затопило. Коммунальное ЧП произошло между улицами Мориса Тореза и Промышленности, передает портал «63.ру».

Самарцы, ставшие свидетелями происшествия, рассказывали: прямо из асфальта начала бить ключом вода.

На 
16 сентября 2016, 12:42
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