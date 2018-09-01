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«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
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В блогах: предвыборное ширяевское-восходное...

В блогах: предвыборное ширяевское-восходное...

Блогер eirc63 ((эйр-си 63)) рассказал, что в последние несколько лет наблюдает трешевую ситуацию с перевозками Самара - Ширяево - Зольное.

"Особенно достает ситуация с "Восходами", - утверждает автор. "Удивительно, но несмотря на высокую стоимость (400 рубликов), посадка на судно 
1 сентября 2018, 12:09
В Самаре Opel сбил на «зебре» 19-летнюю девушку

В Самаре Opel сбил на «зебре» 19-летнюю девушку

В четверг, 30 августа, в Самаре произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 21:30 24-летний молодой человек ехал на иномарке Opel по улице Солнечной в направлении Пятой просеки. По предварительной версии, в пути автомобилист сбил 19-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть 
31 августа 2018, 05:31
Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера

Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера

Эксперты объяснили загадку так называемых «розовых» озер в Самарской области. Напомним, что удивительный розовый цвет водоемов вызвал недоумение и беспокойство у самарцев. Необычные  озера прославились благодаря видеоролику, который снял один из жителей региона, а затем выложил в Сеть. Оказалось, 
31 августа 2018, 04:29
Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».

Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, 

31 августа 2018, 03:56
В блогах: тьма поглотила город Самару

В блогах: тьма поглотила город Самару

Блогер kosmonavtmic утверждает, что вчера вечером Самару поглотила тьма. "Заход Солнца был в 19:38. По Московскому шоссе и прочим "магистралям" освещение включилось в 20:12, набрало полную яркость к 20:30. Не много ли для миллионного города целый час находиться в 
30 августа 2018, 09:21
Тест: Угадайте, из какого советского фильма эта фраза?

Тест: Угадайте, из какого советского фильма эта фраза?

Огромное множество советских фильмов можно пересматривать раз за разом. За что же мы их любим? Во многом, за шедевральные диалоги между героями. Фразы из них десятками и сотнями ушли в народ, превратившись в поговорки. А какие цитаты помните вы? Предлагаем 
29 августа 2018, 10:51
В блогах: посёлок Ягана-Ту Похвистневского района

В блогах: посёлок Ягана-Ту Похвистневского района

Блогер Нина Дюкова побывала в поселке Ягана-Ту Похвистневского района. Такое необычное название он получил из-за местного рельефа. Поселок расположен между двумя продолговатыми холмами, и Ягана-Ту переводится с чувашского языка как "гладкая гора". Местность здесь действительно очень живописная. Численность населения поселка 
28 августа 2018, 10:17
В блогах: волной от 9-го ГПЗ накроет Безымянку

В блогах: волной от 9-го ГПЗ накроет Безымянку

Блогер Игорь Кондратьев заявил, что волной от закрытия 9-го ГПЗ накроет Безымянку.

"Сейчас сотрудники Самарского подшипникового завода только с грустной иронией улыбаются, когда их спрашивают о последствиях закрытия завода, - пишет автор. - Они знают, что последствия будут 
28 августа 2018, 08:39
В блогах:

В блогах: "пройти мимо этого дома невозможно" - о музее Эльдара Рязанова в Самаре

Блогер Алексей Жирухин побывал в музее Эльдара Рязанова, недавно открытом в Самаре на улице Фрунзе.

"Это первый в стране музей выдающегося режиссера, народного артиста СССР и почетного гражданина Самары, - пишет автор. - Место выбрано неслучайно: на первом 
11 июля 2018, 10:25
В Великобритании выбрали лучший супергеройский фильм

В Великобритании выбрали лучший супергеройский фильм

В Англии выбрали лучший супергеройский фильм всех времен. Почетное звание досталось картине «Супермен» с Кристофером Ривом 1978 года. Фильм режиссера Ричарда Доннера рассказывает историю жизни супергероя и его противоборства с гением преступного мира Лексом Лютером. В свое время фильм был 
4 июня 2018, 10:53
Звезда «Гарри Поттера» Мэттью Льюис женился в Италии

Звезда «Гарри Поттера» Мэттью Льюис женился в Италии

Звезда саги о Гарри Поттере Мэттью Льюис тайно женился на своей девушке Энджеле Джонсон. Церемония состоялась в итальянском Портофино, а затем новобрачные в компании друзей отправились в ресторан и на пляж. Новость о помолвке пары распространилась еще в 2016 году, 
28 мая 2018, 09:22
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