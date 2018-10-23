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Материалы по теме:

На «Тольяттиазоте» насмерть отравился рабочий

На «Тольяттиазоте» насмерть отравился рабочий

На «Тольяттиазоте» погиб рабочий, отравившись аммиаком. О чрезвычайном происшествии сообщает Минтруд Самарской области. По предварительной информации, во время подготовительных работ на остановленном агрегате по производству аммиака скончался механик заводского цеха. Мужчина надышался ядовитыми парами. Ведомство в целях профилактики несчастных случаев 
23 октября 2018, 08:35
В блогах: пойменные луга волжского левобережья

В блогах: пойменные луга волжского левобережья

Блогер s7007 ((эс-70-07)) побывал на пойменных лугах волжского левобережья. "Разница правого и левого берегов Волги сказывается на расселении и хозяйственном освоении берегов, - пишет автор. - Тихие затоны левого берега широко используются для стоянки, перезимовки, ремонта и строительства судов: 
23 октября 2018, 08:09
Самарская актриса попала в топ-100 самых сексуальных женщин России

Самарская актриса попала в топ-100 самых сексуальных женщин России

Уроженка Самары, 29-летняя актриса Лукерья Ильяшенко попала в топ-100 самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim. Сейчас она занимает 30 строчку рейтинга, а вообще в топ-100 числится с 2015 года. Тогда она стала 18-й, а в дальнейшем поднималась 
23 октября 2018, 05:12
Руководителем ГЖИ Самарской области назначена Светлана Ерофеева

Руководителем ГЖИ Самарской области назначена Светлана Ерофеева

Руководителем Государственной жилищной инспекции по Самарской области станет Светлана Ерофеева, которая ранее занимала должность заместителя главы ведомства. Она приступит к своим обязанностям со среды, 24 октября.

Напомним, экс-руководитель ГЖИ Андрей Абриталин подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения. По 
23 октября 2018, 04:07
В блогах: Ура!!! Какое счастье! Завтра открывается Парк металлургов

В блогах: Ура!!! Какое счастье! Завтра открывается Парк металлургов

Администрация Кировского района проанонсировала в "Твиттере", что завтра, 19 октября, в 15:00 после реконструкции открывается Парк им. 50-летия Октября. Жители Металлурга дождались своего праздника. Чиновники приглашают всех на большой праздник. Взрослых и детей ждут концерт, контактный зоопарк, мастер-классы, запуск 
18 октября 2018, 05:29
В блогах: на АвтоВАЗе таинственный майнер два года фармил биткойны на электричестве автозавода

В блогах: на АвтоВАЗе таинственный майнер два года фармил биткойны на электричестве автозавода

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали про таинственного майнера, который два года фармил биткойны на электричестве автозавода. И майнил весьма успешно - злоумышленнику удалось спрятать и запитать ферму в электрических шкафах 19-го зала управления конвейерами. Заводская служба безопасности 
17 октября 2018, 10:55
В блогах: в Тольятти для бездомных детей установили деревянного кузнечика

В блогах: в Тольятти для бездомных детей установили деревянного кузнечика

Тольяттинский "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство»" сообщает в "Твиттере", что воспитанники и педагоги учреждения присоединились к реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" и создали на своей дворовой территории вот такой арт-объект. Деревянный кузнечик, мостик и грибок. "Отдельное 
13 октября 2018, 10:15
В блогах: в Самаре опять

В блогах: в Самаре опять "подняла голову эта зараза под названием "граффити"

В паблике "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в нашем городе опять "подняла голову эта зараза под названием "граффити" (не путать с произведением искусства талантливых парней)".

"Власть и активные горожане не должны оставаться в стороне и "дать 
10 октября 2018, 07:24
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