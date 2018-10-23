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На «Тольяттиазоте» насмерть отравился рабочий
На «Тольяттиазоте» погиб рабочий, отравившись аммиаком. О чрезвычайном происшествии сообщает Минтруд Самарской области. По предварительной информации, во время подготовительных работ на остановленном агрегате по производству аммиака скончался механик заводского цеха. Мужчина надышался ядовитыми парами. Ведомство в целях профилактики несчастных случаев …
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23 октября 2018, 08:35
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В блогах: пойменные луга волжского левобережья
Блогер s7007 ((эс-70-07)) побывал на пойменных лугах волжского левобережья. "Разница правого и левого берегов Волги сказывается на расселении и хозяйственном освоении берегов, - пишет автор. - Тихие затоны левого берега широко используются для стоянки, перезимовки, ремонта и строительства судов: …
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23 октября 2018, 08:09
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Самарская актриса попала в топ-100 самых сексуальных женщин России
Уроженка Самары, 29-летняя актриса Лукерья Ильяшенко попала в топ-100 самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim. Сейчас она занимает 30 строчку рейтинга, а вообще в топ-100 числится с 2015 года. Тогда она стала 18-й, а в дальнейшем поднималась …
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23 октября 2018, 05:12
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Руководителем ГЖИ Самарской области назначена Светлана Ерофеева
Руководителем Государственной жилищной инспекции по Самарской области станет Светлана Ерофеева, которая ранее занимала должность заместителя главы ведомства. Она приступит к своим обязанностям со среды, 24 октября.
Напомним, экс-руководитель ГЖИ Андрей Абриталин подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения. По …
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23 октября 2018, 04:07
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В блогах: Ура!!! Какое счастье! Завтра открывается Парк металлургов
Администрация Кировского района проанонсировала в "Твиттере", что завтра, 19 октября, в 15:00 после реконструкции открывается Парк им. 50-летия Октября. Жители Металлурга дождались своего праздника. Чиновники приглашают всех на большой праздник. Взрослых и детей ждут концерт, контактный зоопарк, мастер-классы, запуск …
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18 октября 2018, 05:29
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В блогах: на АвтоВАЗе таинственный майнер два года фармил биткойны на электричестве автозавода
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали про таинственного майнера, который два года фармил биткойны на электричестве автозавода. И майнил весьма успешно - злоумышленнику удалось спрятать и запитать ферму в электрических шкафах 19-го зала управления конвейерами. Заводская служба безопасности …
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17 октября 2018, 10:55
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В блогах: в Тольятти для бездомных детей установили деревянного кузнечика
Тольяттинский "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство»" сообщает в "Твиттере", что воспитанники и педагоги учреждения присоединились к реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" и создали на своей дворовой территории вот такой арт-объект. Деревянный кузнечик, мостик и грибок. "Отдельное …
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13 октября 2018, 10:15
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В блогах: в Самаре опять "подняла голову эта зараза под названием "граффити"
В паблике "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в нашем городе опять "подняла голову эта зараза под названием "граффити" (не путать с произведением искусства талантливых парней)".
"Власть и активные горожане не должны оставаться в стороне и "дать …
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10 октября 2018, 07:24