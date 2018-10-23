В блогах: в Тольятти для бездомных детей установили деревянного кузнечика Тольяттинский "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство»" сообщает в "Твиттере", что воспитанники и педагоги учреждения присоединились к реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" и создали на своей дворовой территории вот такой арт-объект. Деревянный кузнечик, мостик и грибок. "Отдельное …