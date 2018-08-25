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В блогах: в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы?
"А в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы", - удивительное сообщение появилось в паблике "ВК" - "Услышано Самара". "У кого нет горячей воды в Промышленном районе - крепитесь, - пишет автор сообщения. - Мы ходили в ЖЭУ с …
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23 августа 2018, 10:14
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В блогах: в Тольятти малышка попала в больницу, скатившись с гнилой горки
В паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" соцсети "ВК" показали, на каких опасных горках катаются детки в третьем квартале Автограда. "Маленькая девочка решила скатиться с горки и загремела в больницу с огромной занозой. Ржавый железный осколок прошелся между большим и …
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23 августа 2018, 10:08
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В блогах: Рынки. Любимая Самара
Блогеру Сергею Зотову не понравился новый рынок на Кряжском шоссе. «Раньше здесь был пустырь, и решение организовать рынок я считаю верным, - утверждает автор. - Вот только внешний вид таких жутких ларьков и всего с ними сопутствующего вызывает отвращение …
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23 августа 2018, 10:00
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В блогах: памятник землякам, погибшим в ВОВ, в селе Сиделькино
Тему памятников продолжил и блогер Евгений Синюков. Он рассказал про мемориал землякам, погибшим в Великую Отечественную войну, в селе Сиделькино Челно-Вершинского района. "Мемориал, на мой взгляд, весьма и весьма интересный, - пишет автор. - Памятник в целом содержится не …
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17 августа 2018, 10:26
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Фото из Инстаграма: самарец выловил щуку-гиганта весом почти 5 килограммов
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16 июля 2018, 12:50
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Лодка с 5 людьми на борту опрокинулась в Самарской области
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9 июля 2018, 09:45
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Почем дом на берегу Волги?
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27 июня 2018, 04:35
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Скоростные суда будут ходить между Самарой и Ширяево
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27 июня 2018, 10:19
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В Самаре на месяц перекроют мост через Сок
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6 октября 2017, 03:51
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В Самаре застроят 68 гектаров между Волгой и Соком, продолжаются поиски проектировщика
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11 августа 2017, 06:47
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Бойскауты Качмазова задолжали минлесхозу более 2 млн рублей
Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Самары инициировала банкротство «Самарского клуба бойскаутов» из-за его задолженности перед областным минлесхозом в размере 2,5 млн рублей. По информации из открытых источников, «Самарский клуб бойскаутов» сейчас управляет 16 домами отдыха на территории турбазы …
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2 февраля 2017, 12:56
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В блогах: во что превратили туристы окрестности реки Сок
Блогер Наталья Ширяева пишет про "свинский отдых, или во что превратили туристы окрестности реки Сок". "Тут отдыхают не только семьи, но и компании молодых людей. Кто из них мусорит больше - сказать сложно. Что самое страшное, многие люди стали …
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25 июля 2016, 06:21