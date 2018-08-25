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В блогах: в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы?

В блогах: в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы?

"А в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы", - удивительное сообщение появилось в паблике "ВК" - "Услышано Самара". "У кого нет горячей воды в Промышленном районе - крепитесь, - пишет автор сообщения. - Мы ходили в ЖЭУ с 
23 августа 2018, 10:14
В блогах: в Тольятти малышка попала в больницу, скатившись с гнилой горки

В блогах: в Тольятти малышка попала в больницу, скатившись с гнилой горки

В паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" соцсети "ВК" показали, на каких опасных горках катаются детки в третьем квартале Автограда. "Маленькая девочка решила скатиться с горки и загремела в больницу с огромной занозой. Ржавый железный осколок прошелся между большим и 
23 августа 2018, 10:08
В блогах: Рынки. Любимая Самара

В блогах: Рынки. Любимая Самара

Блогеру Сергею Зотову не понравился новый рынок на Кряжском шоссе. «Раньше здесь был пустырь, и решение организовать рынок я считаю верным, - утверждает автор. - Вот только внешний вид таких жутких ларьков и всего с ними сопутствующего вызывает отвращение 
23 августа 2018, 10:00
В блогах: памятник землякам, погибшим в ВОВ, в селе Сиделькино

В блогах: памятник землякам, погибшим в ВОВ, в селе Сиделькино

Тему памятников продолжил и блогер Евгений Синюков. Он рассказал про мемориал землякам, погибшим в Великую Отечественную войну, в селе Сиделькино Челно-Вершинского района. "Мемориал, на мой взгляд, весьма и весьма интересный, - пишет автор. - Памятник в целом содержится не 
17 августа 2018, 10:26
Фото из Инстаграма: самарец выловил щуку-гиганта весом почти 5 килограммов

Фото из Инстаграма: самарец выловил щуку-гиганта весом почти 5 килограммов

Профессиональный рыбак из Самары по имени Александр показал всем, чего он стоит. Мужчина выловил щуку-гиганта весом в 4 килограмма 600 граммов. Сделал он это, выйдя на реку на моторной лодке, с помощью спиннинга. Своим достижением молодой человек похвастался перед подписчиками 
16 июля 2018, 12:50
Лодка с 5 людьми на борту опрокинулась в Самарской области

Лодка с 5 людьми на борту опрокинулась в Самарской области

ЧП на воде случилось в минувшие выходные в Самарской области. Под Тольятти прямо на середине Волги опрокинулась лодка, в которой находились пять человек. В реке оказались трое взрослых и двое детей.

К счастью, через некоторое время недалеко от места 
9 июля 2018, 09:45
Почем дом на берегу Волги?

Почем дом на берегу Волги?

Самый дорогой загородный дом в Самарской области продают за 65 миллионов 700 тысяч рублей. Особняк площадью около 1000 квадратных метров находится на берегу Волги в лесопарковой зоне Тольятти. Рынок элитной недвижимости проанализировали специалисты портала N1.RU. Почти все объекты, вошедшие в 

27 июня 2018, 04:35
Скоростные суда будут ходить между Самарой и Ширяево

Скоростные суда будут ходить между Самарой и Ширяево

Самарское речное пассажирское предприятие выпустит на маршрут между областным центром и Ширяево скоростные суда «Восход». Они начнут ходить с 30 июня.

Рейсы будут выполняться по субботам и воскресеньям. По два в каждом направлении. По субботам «Восходы» из Самары будут уходить в 

27 июня 2018, 10:19
В Самаре на месяц перекроют мост через Сок

В Самаре на месяц перекроют мост через Сок

В Самаре в ближайшее время наполовину перекроют мост через реку Сок, соединяющий город с поселком Волжский. Примерно в течение одного месяца здесь будет проводиться замена деформационных швов, информирует областное ГИБДД. В период ремонта для транспорта будет открыта только одна полоса, 
6 октября 2017, 03:51
В Самаре застроят 68 гектаров между Волгой и Соком, продолжаются поиски проектировщика

В Самаре застроят 68 гектаров между Волгой и Соком, продолжаются поиски проектировщика

Областной минтранс объявил повторный аукцион по определению компании, которая спроектирует территорию под грузовой речпорт в устье реки Сок, в Красноглинском районе Самары. Цена контракта осталась прежней - 13 млн 850 тысяч рублей. Средства поступят из бюджета области. Проект нужно сдать 

11 августа 2017, 06:47
Бойскауты Качмазова задолжали минлесхозу более 2 млн рублей

Бойскауты Качмазова задолжали минлесхозу более 2 млн рублей

Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Самары инициировала банкротство «Самарского клуба бойскаутов» из-за его задолженности перед областным минлесхозом в размере 2,5 млн рублей. По информации из открытых источников, «Самарский клуб бойска­утов» сейчас управляет 16 домами отдыха на территории турбазы 

2 февраля 2017, 12:56
В блогах: во что превратили туристы окрестности реки Сок

В блогах: во что превратили туристы окрестности реки Сок

Блогер Наталья Ширяева пишет про "свинский отдых, или во что превратили туристы окрестности реки Сок". "Тут отдыхают не только семьи, но и компании молодых людей. Кто из них мусорит больше - сказать сложно. Что самое страшное, многие люди стали 
25 июля 2016, 06:21
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