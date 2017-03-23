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В блогах: самарская лужа около детской поликлиники ловит машины
В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Самаре абсолютно нет никакой возможности проехать к детской поликлинике на Кирова, 323. "Там кругом лужи и ямы. Мы привезли ребенка к врачу. В итоге встали на час - не могли …
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23 марта 2017, 07:06
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Фото в блогах: затопило пригород Тольятти
В группе «Дорога63. Первый общественный контроль» соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото, как выглядит в эти дни одна из центральных улиц села Тимофеевка, пригорода Тольятти. "Здесь, между прочим, проживает более 5 тысяч человек. На этом участке дороги каждый год в период …
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22 марта 2017, 10:27
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В блогах: конкурс самарская «Школьная Красавица»
Блогер masyom рассказал, что в Самаре на прошлой неделе прошёл финал очередного конкурса "Школьная Красавица". "Он проводится на уровне губернии уже около 10 лет! Несмотря на то, что конкурс детский, участницам и победительницам достаются действительно ценные подарки. И, что …
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22 марта 2017, 10:10
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Фото в блогах: ремонт Московского шоссе в Самаре
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21 марта 2017, 04:38
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После потопа возле ТЦ Hoff в пяти домах отключили холодную воду
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10 марта 2017, 03:19
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В Самаре случился потоп в районе ТЦ Hoff, есть фото
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10 марта 2017, 11:51
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Напротив «Московского» иномарка «оседлала» дорожное ограждение
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4 марта 2017, 02:48
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Кинотеатр IMAX в Самаре откроют весной 2017 года
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25 января 2017, 03:18
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В Самаре судят мигранта, сообщившего о минировании ТЦ «Космопорт»
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25 января 2017, 09:50
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В Самаре в ТЦ «Московский» открылся продуктовый рынок
В пятницу, 25 ноября, в ТЦ «Московский» после реконструкции заработали торговые секции «Фермерский квартал», где можно будет купить сельскохозяйственную продукцию.
«Новый формат торговли, соответствующий европейским стандартам – сохранена атмосфера рынка, но она дополнена элементами цивилизации», - сообщается на сайте ТЦ «Московский».
По …
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25 ноября 2016, 11:27
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В блогах: что будет с ТЦ "Московский"?
Блогер Дмитрий Лявуков рассказал, как "жутковато сейчас выглядит торговый центр "Московский". Полное запустение. Фуд-корт перенесли куда-то в курмыши, ближе к аквапарку. Почти всю дорогу идешь до него по пустым коридорам, разглядывая ретрофото, коими завешаны пустующие отделы ТЦ. Местами вместо …
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28 января 2016, 09:29
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В Самаре в ТЦ "Московский" тлеют перекрытия между этажами
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24 марта 2015, 05:15