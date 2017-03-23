11
36
45
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 13 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В блогах: самарская лужа около детской поликлиники ловит машины

В блогах: самарская лужа около детской поликлиники ловит машины

В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Самаре абсолютно нет никакой возможности проехать к детской поликлинике на Кирова, 323. "Там кругом лужи и ямы. Мы привезли ребенка к врачу. В итоге встали на час - не могли 
23 марта 2017, 07:06
Фото в блогах: затопило пригород Тольятти

Фото в блогах: затопило пригород Тольятти

В группе «Дорога63. Первый общественный контроль» соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото, как выглядит в эти дни одна из центральных улиц села Тимофеевка, пригорода Тольятти. "Здесь, между прочим, проживает более 5 тысяч человек. На этом участке дороги каждый год в период 
22 марта 2017, 10:27
В блогах: конкурс самарская «Школьная Красавица»

В блогах: конкурс самарская «Школьная Красавица»

Блогер masyom рассказал, что в Самаре на прошлой неделе прошёл финал очередного конкурса "Школьная Красавица". "Он проводится на уровне губернии уже около 10 лет! Несмотря на то, что конкурс детский, участницам и победительницам достаются действительно ценные подарки. И, что 
22 марта 2017, 10:10
Фото в блогах: ремонт Московского шоссе в Самаре

Фото в блогах: ремонт Московского шоссе в Самаре

Блогер Евгений Синюков поделился впечатлениями от ремонта Московского шоссе. «Тут все очень масштабно. Однако конца стройки в обозримом будущем лично я так и не увидел. Например, часть тоннеля со стороны «Самолета» сейчас выглядит вот так. Местные жители живут тут в 
21 марта 2017, 04:38
После потопа возле ТЦ Hoff в пяти домах отключили холодную воду

После потопа возле ТЦ Hoff в пяти домах отключили холодную воду

Сегодня, 10 марта, в Самаре в районе ТЦ Hoff произошел потоп. По словам очевидцев, потоки воды стекали по улицам Потапова и Гастелло. По данным компании «Самарские коммунальные системы», с 12 часов дня до окончания работ без холодной воды остались пять 
10 марта 2017, 03:19
В Самаре случился потоп в районе ТЦ Hoff, есть фото

В Самаре случился потоп в районе ТЦ Hoff, есть фото

В социальных сетях появились фотографии потопа, который, по словам очевидцев, произошел в Самаре в районе ТЦ Hoff. Потоки воды стекают по улицам Потапова и Гастелло.  Пользователи обсуждают последствия коммунальной аварии в самарском паблике. «Фото не отражает всего масштаба потопа», - 
10 марта 2017, 11:51
Напротив «Московского» иномарка «оседлала» дорожное ограждение

Напротив «Московского» иномарка «оседлала» дорожное ограждение

Сегодня, 4 марта, около 10 часов утра в Самаре на Московском шоссе напротив ТЦ «Московский» произошло необычное ДТП. Автомобиль, двигавшийся в сторону поселка Мехзавод, наехал на дорожное ограждение, разделяющее полосы движения, и «оседлал» его. В настоящее время на месте ДТП 
4 марта 2017, 02:48
Кинотеатр IMAX в Самаре откроют весной 2017 года

Кинотеатр IMAX в Самаре откроют весной 2017 года

Первый в Самаре кинозал IMAX планируют открыть в апреле-мае 2017 года. Он появится в кинотеатре торгового центра «Аврора», сообщила администрация группы «Киномакс – Самара».

Напомним, изначально запустить новый кинозал обещали еще в 2015 году. Данных о размере экрана и 
25 января 2017, 03:18
В Самаре судят мигранта, сообщившего о минировании ТЦ «Космопорт»

В Самаре судят мигранта, сообщившего о минировании ТЦ «Космопорт»

В Советском районном суде Самары начался процесс над так называемым «телефонным террористом», который рискует угодить за решетку за сообщение о заминировании ТЦ «Космопорт» запрещенной в России организацией ИГИЛ. Тогда в конце декабря 2015-ого года в поисках бомбы были задействованы сотрудники 
25 января 2017, 09:50
В Самаре в ТЦ «Московский» открылся продуктовый рынок

В Самаре в ТЦ «Московский» открылся продуктовый рынок

В пятницу, 25 ноября, в ТЦ «Московский» после реконструкции заработали торговые секции «Фермерский квартал», где можно будет купить сельскохозяйственную продукцию.

«Новый формат торговли, соответствующий европейским стандартам – сохранена атмосфера рынка, но она дополнена элементами цивилизации», - сообщается на сайте ТЦ «Московский».

По 

25 ноября 2016, 11:27
В блогах: что будет с ТЦ

В блогах: что будет с ТЦ "Московский"?

Блогер Дмитрий Лявуков рассказал, как "жутковато сейчас выглядит торговый центр "Московский". Полное запустение. Фуд-корт перенесли куда-то в курмыши, ближе к аквапарку. Почти всю дорогу идешь до него по пустым коридорам, разглядывая ретрофото, коими завешаны пустующие отделы ТЦ. Местами вместо 
28 января 2016, 09:29
В Самаре в ТЦ

В Самаре в ТЦ "Московский" тлеют перекрытия между этажами

24 марта в 16:00 очевидцы сообщили «ТЕРРЕ» о скоплении примерно 20 пожарных машин на площадке на пересечении Московского шоссе и Ташкентской. 
24 марта 2015, 05:15
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна