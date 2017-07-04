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Как в Самаре невесты одного жениха ловили
Блогер s7007 рассказал, что 2 июля в 7 местах Самары прошел традиционный марафон "Я - невеста". "В этом году проект был реализован усилиями энтузиастов. Раньше его проводил один из глянцевых журналов во всех крупных городах России, но потом издание …
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4 июля 2017, 09:09
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Осторожно, шифер!
Блогер Евгений Курдов в ЖЖ-сообществе samara_ru поделился видео, которое ему прислала знакомая. "Она услышала грохот за окном, выглянула и сильно удивилась. Судя по всему, идет замена кровли и рабочие сбрасывают с крыши шифер. Говорит, осколки долетали аж до ее …
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1 июля 2017, 07:14
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Сколько денег нести врачам: блогер сравнил цены на медуслуги в Самаре и Новокуйбышевске
Блогер Роман Сараев сравнивает медиков Новокуйбышевска и 116-го километра. "Я как-то клеймил коммунальщиков 116 км, что они застряли в 90-х по сравнению с прогрессивными новокуйбышевскими коллегами. Теперь имею небольшой опыт общения с медработниками Куйбышевского района г. о. Самара и …
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30 июня 2017, 06:00
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Жительница Самары попала в засаду при оформлении полиса ОСАГО
Блогер Анна Носова рассказывает о том, как она решила сэкономить время и оформить полис ОСАГО через онлайн-сервис на сайте "Росгосстраха". "Терпеливо прошла регистрацию, отправила СМС, получила множество встречных кодов. Довольная и счастливая, я заполнила с 3-го раза форму, а …
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30 июня 2017, 05:16
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Как сэкономить на услугах ЖКХ?
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26 июня 2017, 04:41
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Коммуналка дорожает: Уже с 1 июля жителям региона придется платить больше за услуги
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22 июня 2017, 05:57
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Самарский фонд капремонта займет к ЧМ-2018 почти два миллиарда рублей
Фонд капитального ремонта Самарской области хочет занять 1 млрд 800 млн рублей на обновление фасадов многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Деньги организация хочет взять на 43 месяца под 13,9% годовых. На обслуживание …
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5 июня 2017, 04:30
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ЦБ собирается создать платформу моментальных платежей для физлиц
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21 апреля 2017, 09:50
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Минстрой представил новые платежки за услуги ЖКХ
Минстрой представил новые платежки за услуги ЖКХ. В них появился новый раздел - потребление при содержании общего имущества в многоквартирном доме. Примерную форму платежного документа опубликовала "Российская газета". Напомним, плата за холодную и горячую воду, электроэнергию и канализацию, израсходованные в …
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3 февраля 2017, 01:51
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В Самаре кандидаты на пост главы Фонда капремонта завалили экзамен
В Самаре признали несостоявшимся конкурс по выбору нового руководителя регионального Фонда капитального ремонта. Как сообщает областное министерство ЖКХ, ни один из четырех кандидатов не смог пройти тестирование на знание законодательства. На вакантное место претендовали исполняющий обязанности гендиректора фонда Сергей Тишин, …
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13 мая 2016, 03:31
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В Самаре стоимость капремонта 3 домов завысили на 3,5 млн рублей
Госфинконтроль Самарской области выявил нарушения, допущенные региональным Фондом капитального ремонта, в части использования субсидий из областной казны. В надзорные органы обратились жители трех самарских домов, расположенных по адресам: улица Гагарина, 5; Комсомольская, 4а; Эльтонская, 6. По результатам проведенных проверок было …
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21 января 2016, 04:10
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В Самаре с жильцов аварийного дома брали взносы в Фонд капремонта
Сотрудники прокуратуры Промышленного района Самары выявили нарушения в деятельности регионального Фонда капитального ремонта. По данным ведомства, с жителей дома №65 по проспекту Кирова, который признан аварийным и подлежащим сносу, собирали взносы на капитальный ремонт. В адрес руководителя организации внесено представление. …
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30 декабря 2015, 02:00