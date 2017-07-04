Как в Самаре невесты одного жениха ловили … Блогер s7007 рассказал , что 2 июля в 7 местах Самары прошел традиционный марафон "Я - невеста". "В этом году проект был реализован усилиями энтузиастов. Раньше его проводил один из глянцевых журналов во всех крупных городах России, но потом издание