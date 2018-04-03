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В блогах: Решаю проблемы с крышей. Недорого
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3 апреля 2018, 06:38
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Возобновились занятия в тольяттинской школе, которую эвакуировали из-за муляжа бомбы
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3 апреля 2018, 04:32
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По вине лихача 25-летний тольяттинец разбил себе голову
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3 апреля 2018, 03:04
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Водителя, сбежавшего с места аварии, ищут в Тольятти
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3 апреля 2018, 12:51
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9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти
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3 апреля 2018, 12:17
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В блогах: 7 шампуней и шоколад унес из магазина самарский «экстрасенс»
Офицер самарской полиции Ольга Шелест снова поведала в "ЖЖ" про коварную кражу в магазине области.
«В селе Валы мужчина, по-видимому обладая экстрасенсорными способностями (потому что по-другому объяснить это явление даже сами продавцы не могут), похитил из «Пятерочки» семь …
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2 апреля 2018, 09:33
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В блогах: «Японцы использовали дороги Самарской области как полигон»
Блогер 63ru поведала, что «подвеска Subaru настроена на слезах самарских автомобилистов».
«Почитала тут на досуге последний номер «Авторевю» с тест-драйвом обновлённых «форика» и «аута» в России. Оказывается, японцы использовали дороги Самарской области как полигон и эталон «плохой дороги» …
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2 апреля 2018, 09:21
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В блогах: «60 лет ракетному цеху АО «РКЦ «Прогресс»
Блогер Нина Дюкова напомнила, что ракетному цеху РКЦ «Прогресс» исполнилось 60 лет.
«В 1958 году на Государственном авиационном заводе № 1 (так тогда назывался «Прогресс») был создан цех окончательной сборки и испытаний ракет-носителей, где сегодня изготавливаются ракеты типа …
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2 апреля 2018, 09:12
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В Самаре могут отменить 10 троллейбусный маршрут
В Самаре могут отменить троллейбусный маршрут №10, который, по данным городского ТТУ, является практически «персональным». Себестоимость перевозки одного пассажира по этому маршруту - 78 рублей. То есть втрое дороже установленного в городе тарифа. Принимать решение по судьбе маршрута чиновники будут …
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22 марта 2018, 11:55
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Электрическое ДТП: В Самаре на Московском шоссе трамвай протаранил троллейбус
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4 ноября 2017, 05:10
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В Самаре из-за подозрительного предмета затруднено движение у Губернского рынка
В среду, 26 апреля, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в троллейбусе в районе Губернского рынка.
«Пробка, Губернский рынок. Все объезжают, никого не пропускают. Говорят, что троллейбус якобы заминирован», - сообщил очевидец в соцсети и опубликовал фото.
В ГУ …
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26 апреля 2017, 05:56
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Видео, как самарцы толкают троллейбус, посмотрели 16 000 раз
Видео, как самарцы толкают троллейбус, снятое 15 ноября, за пять часов посмотрели почти 16 тысяч раз. Как стало известно, инцидент произошел около 11 часов утра на пересечении улиц Коммунистической и Чкалова. Водитель троллейбуса рассказал, что проезду мешал вставший на …
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15 ноября 2016, 04:25