7
52
43
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
16 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В блогах: Решаю проблемы с крышей. Недорого

В блогах: Решаю проблемы с крышей. Недорого

Блогер Антон Рубин поведал про безразличие самарских чиновников. "Старая бабушка живет с мужем-сверстником в частном стареньком домишке в центре города. Зима снежная, крыша пологая, снег тяжелый и начал таять, а к крыше идут провода электрические всякие. Еще в прошлом году они 

3 апреля 2018, 06:38
Возобновились занятия в тольяттинской школе, которую эвакуировали из-за муляжа бомбы

Возобновились занятия в тольяттинской школе, которую эвакуировали из-за муляжа бомбы

Возобновились занятия в тольяттинской школе №81, из которой 3 апреля пришлось срочно эвакуировать детей и педагогов. Это было сделано после обнаружения подозрительного предмета, похожего на бомбу. После того, как проверка показала, что опасности нет, учебное заведение вернулось к обычному режиму 
3 апреля 2018, 04:32
По вине лихача 25-летний тольяттинец разбил себе голову

По вине лихача 25-летний тольяттинец разбил себе голову

В ночь на понедельник, 2 апреля в Тольятти произошла автоавария. 28-летний водитель на «Subaru Forester» ехал по Автозаводскому шоссе. На перекрестке с улицей А. Кудашева он начал делать поворот налево. При этом мужчина не пропустил «Mazda CX-5», за рулем которого 

3 апреля 2018, 03:04
Водителя, сбежавшего с места аварии, ищут в Тольятти

Водителя, сбежавшего с места аварии, ищут в Тольятти

В Ставропольском районе Самарской области разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП. Авария произошла в 8 утра 31 марта на улице Советской в селе Подстепки. Неизвестный водителт автомобиля сбил 43-летнего мужчину, а после этого сбежал. Пострадавшего госпитализировали с переломом бедра 
3 апреля 2018, 12:51
9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти

9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти

В ночь на вторник, 3 апреля в Тольятти сгорела машина. Пожар начался в Автозаводском районе на Ленинском проспекте примерно в 03:26. На его тушение выезжали 9 пожарных и 2 автоцистерны. С огнем специалистам удалось справиться в 03:32.

Причины происшествия, а также 

3 апреля 2018, 12:17
В блогах: 7 шампуней и шоколад унес из магазина самарский «экстрасенс»

В блогах: 7 шампуней и шоколад унес из магазина самарский «экстрасенс»

Офицер самарской полиции Ольга Шелест снова поведала в "ЖЖ" про коварную кражу в магазине области.

«В селе Валы мужчина, по-видимому обладая экстрасенсорными способностями (потому что по-другому объяснить это явление даже сами продавцы не могут), похитил из «Пятерочки» семь 
2 апреля 2018, 09:33
В блогах: «Японцы использовали дороги Самарской области как полигон»

В блогах: «Японцы использовали дороги Самарской области как полигон»

Блогер 63ru поведала, что «подвеска Subaru настроена на слезах самарских автомобилистов».

«Почитала тут на досуге последний номер «Авторевю» с тест-драйвом обновлённых «форика» и «аута» в России. Оказывается, японцы использовали дороги Самарской области как полигон и эталон «плохой дороги» 
2 апреля 2018, 09:21
В блогах: «60 лет ракетному цеху АО «РКЦ «Прогресс»

В блогах: «60 лет ракетному цеху АО «РКЦ «Прогресс»

Блогер Нина Дюкова напомнила, что ракетному цеху РКЦ «Прогресс» исполнилось 60 лет.

«В 1958 году на Государственном авиационном заводе № 1 (так тогда назывался «Прогресс») был создан цех окончательной сборки и испытаний ракет-носителей, где сегодня изготавливаются ракеты типа 
2 апреля 2018, 09:12
В Самаре могут отменить 10 троллейбусный маршрут

В Самаре могут отменить 10 троллейбусный маршрут

В Самаре могут отменить троллейбусный маршрут №10, который, по данным городского ТТУ, является практически «персональным». Себестоимость перевозки одного пассажира по этому маршруту - 78 рублей. То есть втрое дороже установленного в городе тарифа. Принимать решение по судьбе маршрута чиновники будут 
22 марта 2018, 11:55
Электрическое ДТП: В Самаре на Московском шоссе трамвай протаранил троллейбус

Электрическое ДТП: В Самаре на Московском шоссе трамвай протаранил троллейбус

Два собрата по электротяге нашли друг друга возле ТЦ «Русь».
Сегодня, 4 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием двух единиц общественного транспорта. Авария случилась на Московском шоссе в районе ТЦ «Русь».
ДТП произошло на оживленной дороге. Трамвай протаранил троллейбус. 
4 ноября 2017, 05:10
В Самаре из-за подозрительного предмета затруднено движение у Губернского рынка

В Самаре из-за подозрительного предмета затруднено движение у Губернского рынка

В среду, 26 апреля, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в троллейбусе в районе Губернского рынка.

«Пробка, Губернский рынок. Все объезжают, никого не пропускают. Говорят, что троллейбус якобы заминирован», - сообщил очевидец в соцсети и опубликовал фото.

В ГУ 

26 апреля 2017, 05:56
Видео, как самарцы толкают троллейбус, посмотрели 16 000 раз

Видео, как самарцы толкают троллейбус, посмотрели 16 000 раз

Видео, как самарцы толкают троллейбус, снятое 15 ноября, за пять часов посмотрели почти 16 тысяч раз. Как стало известно, инцидент произошел около 11 часов утра на пересечении улиц Коммунистической и Чкалова. Водитель троллейбуса рассказал, что проезду мешал вставший на 
15 ноября 2016, 04:25
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх