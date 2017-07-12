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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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В блогах: Кому звонить, куда писать?

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В блогах: Сильный дождь

В блогах: Сильный дождь

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Тольяттинцу, решившему пострелять по людям, вменяют хулиганство

Тольяттинцу, решившему пострелять по людям, вменяют хулиганство

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Самарцев пытаются защитить от трамваев

Самарцев пытаются защитить от трамваев

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11 июля 2017, 10:02
Жадность фраера сгубила: тольяттинец пытался украсть автомагнитолу возле здания Росгвардии

Жадность фраера сгубила: тольяттинец пытался украсть автомагнитолу возле здания Росгвардии

В Тольятти сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника прямо на месте преступления. Мужчина проник в автомобиль ВАЗ-2114, который находился рядом со зданием Росгвардии на бульваре Курчатова.

Сотрудники ведомства услышали звон разбитого стекла и звук сработавшей сигнализации. Проследовав к источнику шума, 
9 июля 2017, 04:47
Всем на пол: В тольяттинском кафе велась загадочная стрельба

Всем на пол: В тольяттинском кафе велась загадочная стрельба

Об инциденте, который случился в одном из популярных круглосуточных кафе Автозаводского района Тольятти, пишет местный портал TLTgorod. По словам очевидцев происшествия, вчера, 8 июля, рано утром «принявший на грудь» гражданин Т., выйдя из туалета «Кафе Б…», вдруг достал травматический 
9 июля 2017, 04:07
Куда делось лето?

Куда делось лето?

В паблике ВК - "Жесть Самара Тольятти" появилось необычное объявление, что жители Самарской области разыскивают лето. "Внимание. Пропало лето. Вышло из дома 1 июня и до сих пор не вернулось. Было одето во что-то зеленое и цветущее. Особые приметы: 
7 июля 2017, 09:08
Что нашли сотрудники ФСБ в тольяттинской «Общине коренного русского народа»?

Что нашли сотрудники ФСБ в тольяттинской «Общине коренного русского народа»?

Следственное управление следственного комитета России по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя тольяттинской «Общины коренного русского народа» за возбуждение межнациональной ненависти. В основу дела легли материалы, собранные сотрудниками управления ФСБ по Самарской области. Оперативники узнали, что лидер националистического 

6 июля 2017, 09:28
Самарский памятник вместо ремонта получил новый баннер: сколько денег вбухано?

Самарский памятник вместо ремонта получил новый баннер: сколько денег вбухано?

"Свободу Чепаю!" - призывает блогер inst_ru в ЖЖ-сообществе "Самара ру". "Полтора года назад проходил мимо памятника герою Гражданской войны Василию Ивановичу Чепаеву (именно такая его настоящая фамилия), - пишет автор. - В конце зимы 2016 года памятник был обнесён 
28 июня 2017, 07:00
В Самарской области построят летающую тарелку

В Самарской области построят летающую тарелку

Под Тольятти появится памятник НЛО. Арт-объект в виде летающей тарелки диаметром семь метров строят в селе Подстепки. Уже собран каркас из деревянных досок. Когда объект будет готов, его планируют оборудовать подсветкой и, возможно, закрепят на высоте 80 метров.  
31 мая 2017, 01:06
В Тольятти памятник Татищеву покроют защитной мастикой

В Тольятти памятник Татищеву покроют защитной мастикой

В Автограде отремонтируют монумент основателю города – Василию Татищеву, установленный в 1998 году. Памятник собираются отмыть и покрыть защитной мастикой.
Работы ведутся на 14-метровой высоте. Поэтому к ремонту были привлечены профессиональные альпинисты.
Вместе с тем, рабочие будут восстанавливать разрушенную плитку 

19 мая 2017, 09:16
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