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В блогах: Кому звонить, куда писать?
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11 июля 2017, 07:20
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В блогах: Сильный дождь
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11 июля 2017, 04:12
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Бессмертные гусары получат постоянную прописку в Самаре
Блогер Галина Щербо анонсирует, что в Самаре установят памятник легендарным "бессмертным" гусарам из 5-ого Александрийского полка. Его с нашим городом связывает многое. В 1910 году полк был передислоцирован в Самару, отсюда гусары ушли на Первую мировую. В рядах александрийцев …
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11 июля 2017, 07:09
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Тольяттинцу, решившему пострелять по людям, вменяют хулиганство
Тольяттинские полицейские задержали посетителя кафе, который решил пострелять по предположительно нетрезвым людям. Инцидент произошел в заведении, расположенном возле Лесопаркового шоссе в Центральном районе Тольятти. Потерпевшие – двое молодых людей, им по 27 лет. Они получили ранения из травматического пистолета. Стрелок …
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11 июля 2017, 11:45
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Самарцев пытаются защитить от трамваев
Блогер verqiz поведал, что в Самаре наконец-то решили "известную городскую проблему опасной тропы вдоль трамвайных путей и забора Ботанического сада". "Раньше пешеходам путь от Московского шоссе до улицы Гая приходилось преодолевать почти по шпалам. Расстояние от рельса до края …
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11 июля 2017, 10:02
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Жадность фраера сгубила: тольяттинец пытался украсть автомагнитолу возле здания Росгвардии
В Тольятти сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника прямо на месте преступления. Мужчина проник в автомобиль ВАЗ-2114, который находился рядом со зданием Росгвардии на бульваре Курчатова.
Сотрудники ведомства услышали звон разбитого стекла и звук сработавшей сигнализации. Проследовав к источнику шума, …
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9 июля 2017, 04:47
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Всем на пол: В тольяттинском кафе велась загадочная стрельба
Об инциденте, который случился в одном из популярных круглосуточных кафе Автозаводского района Тольятти, пишет местный портал TLTgorod. По словам очевидцев происшествия, вчера, 8 июля, рано утром «принявший на грудь» гражданин Т., выйдя из туалета «Кафе Б…», вдруг достал травматический …
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9 июля 2017, 04:07
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Куда делось лето?
В паблике ВК - "Жесть Самара Тольятти" появилось необычное объявление, что жители Самарской области разыскивают лето. "Внимание. Пропало лето. Вышло из дома 1 июня и до сих пор не вернулось. Было одето во что-то зеленое и цветущее. Особые приметы: …
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7 июля 2017, 09:08
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Что нашли сотрудники ФСБ в тольяттинской «Общине коренного русского народа»?
Следственное управление следственного комитета России по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя тольяттинской «Общины коренного русского народа» за возбуждение межнациональной ненависти. В основу дела легли материалы, собранные сотрудниками управления ФСБ по Самарской области. Оперативники узнали, что лидер националистического …
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6 июля 2017, 09:28
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Самарский памятник вместо ремонта получил новый баннер: сколько денег вбухано?
"Свободу Чепаю!" - призывает блогер inst_ru в ЖЖ-сообществе "Самара ру". "Полтора года назад проходил мимо памятника герою Гражданской войны Василию Ивановичу Чепаеву (именно такая его настоящая фамилия), - пишет автор. - В конце зимы 2016 года памятник был обнесён …
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28 июня 2017, 07:00
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В Самарской области построят летающую тарелку
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31 мая 2017, 01:06
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В Тольятти памятник Татищеву покроют защитной мастикой
В Автограде отремонтируют монумент основателю города – Василию Татищеву, установленный в 1998 году. Памятник собираются отмыть и покрыть защитной мастикой.
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19 мая 2017, 09:16