В блогах: Кому звонить, куда писать? Блогер verqiz интересуется, "кому звонить и куда писать, если под твоими окнами уже не первый вечер молодые парни втыкают в свою ещё пока живую плоть шприцы с подозрительным содержимым?" "С одной стороны, мне пофиг до них: знают, что делают. Но …