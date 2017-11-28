Тольяттинец Михаил Михайлов заявил в "Фейсбуке", что "если бы существовала такая страна, как Быдлостан, то Тольятти вполне заслуженно стал бы столицей этого государства". "Вчера были на концерте в местной филармонии. Больше половины зрителей - это пожилые люди за 60 лет. Они вели вчера себя просто отвратительно. Во время исполнения самых захватывающих арий громко разговаривали, снимали на планшеты и смартфоны. Звуки гаджетов не отключали. Концерт еще не закончился, а они рванули к выходу. Стыдобища же перед артистами! Вот куда они торопятся и зачем приходят на концерт, если они и там громко обсуждают Малахова? И зачем такая аудитория филармонии? Неясно. Ну сделайте билеты в 1,5-2 раза дороже, пусть зрителей будет меньше, зато все пройдет на высшем уровне и атмосфера будет приятной", - считает автор.
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