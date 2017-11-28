В блогах: Местные жители недовольны тем, как построено кольцо на Луначарского В паблике "Самарские водители" соцсети "ВКонтакте" поведали, что жильцы дома № 2 по Московскому шоссе недовольны тем, как построили кольцо по улице Луначарского. Теперь этот дом находится так близко к кольцу, что в некоторых квартирах стало «невозможно жить». В комнатах …