|
В блогах: зачем в Кировском районе ларьки вместо катка?
Блогер Алексей Сиверкин задал в "ЖЖ" вопрос главе Кировского района. "Игорь Александрович, почему на пересечении Каховской и Победы появились ларьки вместо катка? В позапрошлом году тут был ликвидирован незаконный рынок и у жителей близлежащих домов появилась надежда на появление …
|
22 февраля 2017, 11:52
|
Тольяттинские дольщики рискуют оказаться без страховых выплат
|
21 февраля 2017, 06:41
|
Появилось фото новой Kia Rio во время тестов в Тольятти
|
21 февраля 2017, 03:39
|
Безработного тольяттинца, убившего пенсионерку скульптурой, отправят в психбольницу
|
21 февраля 2017, 12:21
|
В Самаре при пожаре в зоогостинице сгорели 40 зверей
В группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Самаре случился пожар в зоогостинице для животных, сгорели заживо 7 собак и 33 кошки. Частная передержка животных была устроена в доме на улице Омской. По словам клиентов, …
|
21 февраля 2017, 09:58
|
В блогах: самарская молодежь противодействует экстремизму
Блогер kasandrablack утверждает, что "самарская молодежь противодействует экстремизму и не болтается по всяким митингам". "В прошедшую субботу на базе Самарской областной научной библиотеки прошел круглый стол «Противодействие экстремизму и вызовам стремительно меняющегося мира». Участниками мероприятия стали представители государственных и …
|
21 февраля 2017, 09:54
|
В блогах: поход на Голубое озеро
Блогер Наталья Козловская рассказала про поход на Голубое озеро в Сергиевском районе. "Чтобы до него добраться, нам пришлось преодолеть почти 5 километров по снегу: где по колено, а где и поглубже. Вымотались основательно, навалялись в сугробах. Озеро представляет собой …
|
21 февраля 2017, 09:50
|
В блогах: в Тольятти горожан при поиске работы обманывают мошенники
В другой группе "ВК" - "Происшествия Тольятти" - предупреждают, что в Автограде в последнее время активизировались мошенники, обманывающие горожан при поиске работы. Преступники предлагают трудоустроиться якобы диспетчером на телефоне или комплектовщиком. Приехавших на собеседование граждан сначала просят заполнить анкету, …
|
17 февраля 2017, 08:15