2
01
04
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В блогах: зачем в Кировском районе ларьки вместо катка?

В блогах: зачем в Кировском районе ларьки вместо катка?

Блогер Алексей Сиверкин задал в "ЖЖ" вопрос главе Кировского района. "Игорь Александрович, почему на пересечении Каховской и Победы появились ларьки вместо катка? В позапрошлом году тут был ликвидирован незаконный рынок и у жителей близлежащих домов появилась надежда на появление 
22 февраля 2017, 11:52
Тольяттинские дольщики рискуют оказаться без страховых выплат

Тольяттинские дольщики рискуют оказаться без страховых выплат

Более 50-ти семей, купивших квартиры по госпрограмме "Жилье для российской семьи" в микрорайоне "Берёзовка", это в 7 километрах от Автограда, скорее всего пополнят список обманутых дольщиков региона. Кроме того, они рискуют остаться и без положенных им по закону страховых выплат. Это 

21 февраля 2017, 06:41
Появилось фото новой Kia Rio во время тестов в Тольятти

Появилось фото новой Kia Rio во время тестов в Тольятти

В Тольятти был замечен седан Kia Rio нового поколения. Фото появилось в одном из тольяттинских пабликов. Автообозреватели отмечают изменения на передних крыльях, задняя дверь стала шире.

По предварительной информации, седан Kia K2 предназначен для китайского рынка. У новинки изменился 
21 февраля 2017, 03:39
Безработного тольяттинца, убившего пенсионерку скульптурой, отправят в психбольницу

Безработного тольяттинца, убившего пенсионерку скульптурой, отправят в психбольницу

Сегодня такое решение принял суд Комсомольского района Тольятти. По версии следствия, 29-летний Леонид Мухамедсадыков гулял по дачному массиву «Наука». Он встретил пенсионерку, которая шла к своему участку, и избил ее садовой гипсовой скульптурой. Удары наносил по голове и туловищу. От полученных 

21 февраля 2017, 12:21
В Самаре при пожаре в зоогостинице сгорели 40 зверей

В Самаре при пожаре в зоогостинице сгорели 40 зверей

В группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Самаре случился пожар в зоогостинице для животных, сгорели заживо 7 собак и 33 кошки. Частная передержка животных была устроена в доме на улице Омской. По словам клиентов, 
21 февраля 2017, 09:58
В блогах: самарская молодежь противодействует экстремизму

В блогах: самарская молодежь противодействует экстремизму

Блогер kasandrablack утверждает, что "самарская молодежь противодействует экстремизму и не болтается по всяким митингам". "В прошедшую субботу на базе Самарской областной научной библиотеки прошел круглый стол «Противодействие экстремизму и вызовам стремительно меняющегося мира». Участниками мероприятия стали представители государственных и 
21 февраля 2017, 09:54
В блогах: поход на Голубое озеро

В блогах: поход на Голубое озеро

Блогер Наталья Козловская рассказала про поход на Голубое озеро в Сергиевском районе. "Чтобы до него добраться, нам пришлось преодолеть почти 5 километров по снегу: где по колено, а где и поглубже. Вымотались основательно, навалялись в сугробах. Озеро представляет собой 
21 февраля 2017, 09:50
В блогах: в Тольятти горожан при поиске работы обманывают мошенники

В блогах: в Тольятти горожан при поиске работы обманывают мошенники

В другой группе "ВК" - "Происшествия Тольятти" - предупреждают, что в Автограде в последнее время активизировались мошенники, обманывающие горожан при поиске работы. Преступники предлагают трудоустроиться якобы диспетчером на телефоне или комплектовщиком. Приехавших на собеседование граждан сначала просят заполнить анкету, 
17 февраля 2017, 08:15
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна