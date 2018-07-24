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Врачи отпустили домой детей, на которых обрушилась бетонная плита в гаражах под Самарой
Стали известны новые подробности о состоянии подростков, которые получили травмы во время обрушения бетонной плиты в заброшенных гаражах в селе Чубовка Кинельского района.
"Двоих детей перевели на амбулаторное лечение, еще один находится в областной больнице имени Середавина", — цитирует осведомленный …
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24 июля 2018, 12:57
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В Самарской области ищут владельца гаража, в котором плита придавила 11-летнего мальчика
В Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» из-за гибели 11-летнего мальчика. Напомним, что 23 июля примерно в 19:30 компания подростков играла в заброшенных колхозных гаражах бывшего колхоза «Путь коммунизма» в селе Чубовка Кинельского района.
По версии …
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24 июля 2018, 10:27
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Видео: в Самаре грузовая «ГАЗель» переехала мужчину, выпавшего из ее кузова
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24 июля 2018, 09:04
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С высоты 20 этажа в Тольятти упала 34-летняя женщина
В понедельник вечером, 23 июля, около многоэтажки по Московскому проспекту в Тольятти было найдено тело 34-летней женщины. По предварительной информации, она упала с высоты 20 этажа. Пострадавшая скончалась на месте от полученных ран. По информации группы «Происшествия Тольятти», погибшая …
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24 июля 2018, 08:43
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Грозы, ливни и град ожидаются в Самарской области
В начале новой рабочей недели в Самарской области установится жаркая погода, местами с грозовыми дождями днем и вечером, сообщили в Приволжском УГМС.
В ночь на вторник, 17 июля, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть восточный …
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16 июля 2018, 01:36
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Синоптики предупредили о новых сюрпризах погоды в Самаре
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29 мая 2018, 11:45
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Очередной циклон принесет дожди в Самарскую область
В Самарской области ожидаются дожди. Их принесет атлантический циклон. Прогноз на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС».
«Погода текущей рабочей недели в Самарской области ожидается без резких колебаний. Во вторник, под влиянием гребня антициклона, будет малооблачно и без …
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3 апреля 2018, 04:48
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Снова гроза: прогноз самарских синоптиков на выходные
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24 августа 2017, 07:02