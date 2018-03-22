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В блогах: из-за погоды природа в Самарской области стала монохромной
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21 марта 2018, 04:07
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В блогах: брошенных в Самаре цирковых медведей перевезут жить в Крым
Руководство парка львов «Тайган» из города Белогорск выразило желание забрать троих животных, обнаруженных 10 марта на автостоянке в районе 116-километра. Об этом в соцсети ВК сообщила организатор инициативной группы Ангелина Гриневич. Транспортные средства для перевозки Гриши, Тимы и Тиши …
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19 марта 2018, 05:05
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Фото в блогах: Рассвет в Самаре
Блогер Алексей Авдейчев выложил серию фотографий "Самара: рассвет над городом". "На днях не поленился встать пораньше, чтобы пройтись по Волге и снять наш город на рассвете. Как оказалось, не я один любуюсь рассветной красотой. Вообще, в седьмом часу утра …
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19 марта 2018, 09:00
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В блогах: почему в маршрутках Самары принято платить при входе?
Блогер tornader задается философским вопросом: «Почему в «материковой» Самаре в маршрутках принято платить при входе»?
Автор считает, что это неудобно по ряду причин: лишний трафик в салоне, либо толпа у входа.
«Маршрутка может сломаться/попасть в аварию и не …
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16 марта 2018, 02:14
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Составлен топ самых продаваемых в истории страны автомобилей
Вазовская «копейка» признана самым продаваемым автомобилем в истории нашей страны. С начала 70-х было реализовано более 5 миллионов 700 тысяч «копеек». Рейтинг составил журнал «За рулем». Установленный рекорд уже никогда не будет побит, отмечают эксперты: сегодня ни один завод …
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18 декабря 2017, 06:12
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Самарский университет вошел в ТОП-100 лучших вузов БРИКС
Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва, входящий в общественную организацию Союз машиностроителей России, занял 93-е место в рейтинге лучших вузов стран БРИКС, составленном британской агентством Quacquarelli Symonds. Первые четыре позиции в списке заняли университеты Китая. Всего в первую сотню попали …
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24 ноября 2017, 09:30
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Составлен топ самых популярных фильмов с участием жителей Самары
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13 января 2017, 12:47
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Девушка из Самары вошла в топ самых сексуальных женщин России
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28 ноября 2016, 05:26
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На японских сайтах знакомств на 2,7 млн мужчин была всего одна женщина
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10 июня 2015, 02:01
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Хакеры продают личные данные 10 млн россиян с сайта знакомств
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26 января 2015, 03:40