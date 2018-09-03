Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы Завершается первый рабочий день этой недели и он оказался насыщенным на события. Обо всем самом интересном, что произошло в понедельник, вы узнаете из выпуска программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». Информационную картину дня вам опишут ведущая Инна Румянцева и наши журналисты. …