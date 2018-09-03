6
57
38
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 03.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Завершается первый рабочий день этой недели и он оказался насыщенным на события. Обо всем самом интересном, что произошло в понедельник, вы узнаете из выпуска программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». Информационную картину дня вам опишут ведущая Инна Румянцева и наши журналисты. 
3 сентября 2018, 06:12
На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал

На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал

Художники закончили в Самаре мурал, стилизованный под 8-битную графику. Граффити можно увидеть сразу на трех домах - № 222 и 230  по улице Ташкентской и № 45 по Демократической. Идея принадлежала Андрею Лазареву. Вместе с ним фасады расписывали команда VGA 
3 сентября 2018, 05:14
Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео

Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео

Появилась видеозапись жуткой аварии в Исаклинском районе области. Напомним, что в ней погибли двое взрослых и трое детей. Момент столкновения записал видеорегистратор машины, которая ехала за микроавтобусом Toyota Lite, в котором находились водитель и пять пассажиров.

Авария произошла в 
3 сентября 2018, 04:52
В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже

В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже

В Самаре по подозрению в грабеже задержали чемпиона России по дзюдо Акбара Бейсагурова. В прошлую субботу, 1 сентября, в полицию обратился 23-летний парень. Он рассказал, что у него отобрали сотовый около дома № 19 на Волжском проспекте. По подозрению в 
3 сентября 2018, 03:34
В блогах: съёмки батальных сцен завершены

В блогах: съёмки батальных сцен завершены

Блогер Олег Ракшин сообщил, что на одном из военных полигонов завершились съемки батальных сцен к фильму "Время собирать цветы". "Он посвящён солдатам и офицерам 2-го особого пехотного полка, сформированного в Самаре и воевавшего во Франции в составе русского экспедиционного корпуса. 
1 сентября 2018, 12:14
В блогах: предвыборное ширяевское-восходное...

В блогах: предвыборное ширяевское-восходное...

Блогер eirc63 ((эйр-си 63)) рассказал, что в последние несколько лет наблюдает трешевую ситуацию с перевозками Самара - Ширяево - Зольное.

"Особенно достает ситуация с "Восходами", - утверждает автор. "Удивительно, но несмотря на высокую стоимость (400 рубликов), посадка на судно 
1 сентября 2018, 12:09
В блогах: тьма поглотила город Самару

В блогах: тьма поглотила город Самару

Блогер kosmonavtmic утверждает, что вчера вечером Самару поглотила тьма. "Заход Солнца был в 19:38. По Московскому шоссе и прочим "магистралям" освещение включилось в 20:12, набрало полную яркость к 20:30. Не много ли для миллионного города целый час находиться в 
30 августа 2018, 09:21
В блогах: ГИБДД Тольятти отказалась отменять штраф на водителя за то, что пропустил скорую

В блогах: ГИБДД Тольятти отказалась отменять штраф на водителя за то, что пропустил скорую

ГИБДД Тольятти отказалась отменять резонансный штраф, наложенный на местного водителя за то, что он пропустил карету скорой помощи. Об этом сообщает паблик "Мэш" соцсети "ВКонтакте". Автомобилист получил от ГАИ письмо, из которого узнал, что оштрафован справедливо и пересекать стоп-линию 
29 августа 2018, 09:57
В блогах: посёлок Ягана-Ту Похвистневского района

В блогах: посёлок Ягана-Ту Похвистневского района

Блогер Нина Дюкова побывала в поселке Ягана-Ту Похвистневского района. Такое необычное название он получил из-за местного рельефа. Поселок расположен между двумя продолговатыми холмами, и Ягана-Ту переводится с чувашского языка как "гладкая гора". Местность здесь действительно очень живописная. Численность населения поселка 
28 августа 2018, 10:17
Водителю из Тольятти выписали штраф за то, что он пропустил «скорую помощь»

Водителю из Тольятти выписали штраф за то, что он пропустил «скорую помощь»

Соблюдение правил и элементарная вежливость иногда имеют неожиданные последствия: водителя из Тольятти оштрафовали за то, что он пропустил машину «скорой помощи».
 
- Автомобилист остановился на перекрестке перед стоп-линией. Внезапно сзади послышались звуки сирен и все машины начали расступаться, делая «коридор» для 
20 августа 2018, 09:42
Пять человек госпитализировали после ДТП с автобусом и «десяткой» в Тольятти

Пять человек госпитализировали после ДТП с автобусом и «десяткой» в Тольятти

В пятницу, 6 июля, в Центральном районе Тольятти произошла серьезная авария. На пересечении улицы Карбышева и Мира неподалеку от ТЦ «Апельсин» столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и отечественная «десятка». Судя по фотографиям, опубликованным в паблике «Происшествия Тольятти», от сильного удара 
6 июля 2018, 11:09
Появилось фото массового ДТП с участием автобуса и скорой помощи в Самаре

Появилось фото массового ДТП с участием автобуса и скорой помощи в Самаре

В Самаре в пятницу, 22 июня, на Московском шоссе произошло массовое ДТП с участием общественного транспорта и кареты скорой помощи. Утром три машины столкнулись «паровозиком» возле станции метро «Московская». В результате скорая помощь оказалась зажата между маршруткой и микроавтобусом Fiat. 
22 июня 2018, 02:57
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх