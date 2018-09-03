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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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3 сентября 2018, 06:12
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На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал
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3 сентября 2018, 05:14
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Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео
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3 сентября 2018, 04:52
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В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже
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3 сентября 2018, 03:34
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В блогах: съёмки батальных сцен завершены
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1 сентября 2018, 12:14
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В блогах: предвыборное ширяевское-восходное...
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1 сентября 2018, 12:09
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В блогах: тьма поглотила город Самару
Блогер kosmonavtmic утверждает, что вчера вечером Самару поглотила тьма. "Заход Солнца был в 19:38. По Московскому шоссе и прочим "магистралям" освещение включилось в 20:12, набрало полную яркость к 20:30. Не много ли для миллионного города целый час находиться в …
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30 августа 2018, 09:21
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В блогах: ГИБДД Тольятти отказалась отменять штраф на водителя за то, что пропустил скорую
ГИБДД Тольятти отказалась отменять резонансный штраф, наложенный на местного водителя за то, что он пропустил карету скорой помощи. Об этом сообщает паблик "Мэш" соцсети "ВКонтакте". Автомобилист получил от ГАИ письмо, из которого узнал, что оштрафован справедливо и пересекать стоп-линию …
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29 августа 2018, 09:57
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В блогах: посёлок Ягана-Ту Похвистневского района
Блогер Нина Дюкова побывала в поселке Ягана-Ту Похвистневского района. Такое необычное название он получил из-за местного рельефа. Поселок расположен между двумя продолговатыми холмами, и Ягана-Ту переводится с чувашского языка как "гладкая гора". Местность здесь действительно очень живописная. Численность населения поселка …
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28 августа 2018, 10:17
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Водителю из Тольятти выписали штраф за то, что он пропустил «скорую помощь»
Соблюдение правил и элементарная вежливость иногда имеют неожиданные последствия: водителя из Тольятти оштрафовали за то, что он пропустил машину «скорой помощи».
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20 августа 2018, 09:42
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Пять человек госпитализировали после ДТП с автобусом и «десяткой» в Тольятти
В пятницу, 6 июля, в Центральном районе Тольятти произошла серьезная авария. На пересечении улицы Карбышева и Мира неподалеку от ТЦ «Апельсин» столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и отечественная «десятка». Судя по фотографиям, опубликованным в паблике «Происшествия Тольятти», от сильного удара …
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6 июля 2018, 11:09
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Появилось фото массового ДТП с участием автобуса и скорой помощи в Самаре
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22 июня 2018, 02:57