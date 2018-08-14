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В Самаре перекрыли движение по улице Мичурина
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14 августа 2018, 09:37
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Следователи пытаются узнать причины смерти двух младенцев в Самаре
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14 августа 2018, 09:16
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В блогах: Сбербанк оценивает клиентов по "возрасту дожития"?
Про неприятный случай в Сбербанке рассказал в "Фейсбуке" Михаил Крутихин.
"Зашел сегодня в отделение, хотел оформить кредитную карточку. Хорошую. Солидную. Операционистка полчаса заполняла на экране анкету для заявки, а потом охнула: "Стоп. Ведь после 65 лет мы кредитные …
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14 августа 2018, 08:45
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В блогах: Harley-Davidson Truck Tour в Самаре
Блогер Алексей Жирухин сообщил, что в эти выходные в Самаре прошел мотофестиваль, посвященный 115-летию компании Harley Davidson.
"В честь такого события компания привезла к нам аж 23 модели своих мотоциклов и даже разрешила не только потрогать и пофотографировать …
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14 августа 2018, 08:33
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В блогах: как же достал "Сбербанк" со своей чрезмерной подозрительностью
Катерина Макарова жалуется в Фейсбуке на чрезмерную подозрительность Сбербанка.
"Если ему покажется, что ваш платеж подозрителен - неважно что это, платье на "асосе" или оплата за лагерь ребенка - он просто берет и блокирует карту. Меня это очень …
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11 августа 2018, 12:45
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В блогах: что делать со сгоревшим кафе на Мехзаводе?
Блогер missis_ykcyc просит власти Самары обратить внимание на руины давно сгоревшего кафе в поселке Мехзавод:
"С момента пожара прошло уже очень много лет. Забор растащили предприимчивые граждане - кто на дачу, кто на металлолом. А сам скелет некогда …
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11 августа 2018, 11:08
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В блогах: пятничное-инвалидное
Блогер eirc63 жалуется на чрезмерное увлечение самарских магазинов парковочными местами для инвалидов. "Судя по количеству парковок, складывается ощущение, что у нас вчера по стране прокатилась война, - иронизирует автор. - Причем врачи на этой войне были уровня наполеоновских времен: …
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11 августа 2018, 10:03
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В блогах: прощай еще один завод - на "Соколе" сносят производственные корпуса
Самарец Игорь Махтев рассказал в "Фейсбуке", что на заводе "Сокол", который некогда выпускал подъёмные краны и являлся гордостью промышленности региона, приступили к сносу производственных корпусов. "Скоро от предприятия останется одна бронзовая птица. Да и та наверняка переедет к кому-нибудь …
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8 августа 2018, 05:02
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Котлован скандальной многоэтажки на улице Солнечной в Самаре начали засыпать землей
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30 июля 2018, 10:46
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Фото упавшего на стройке крана обсуждают жители Самары
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21 марта 2018, 01:10
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Видео: на стадионе «Самара-Арена» продолжается сборка парника для укладки газона
Видеоблогер Александр Карягин выпустил очередной, уже 43-й, ролик, посвященный строительству стадиона «Самара-Арена». Несмотря на то, что на улице 20-градусный мороз, работы на объекте идут полным ходом.
Специалисты продолжают монтировать кровлю. В общей сложности площадь купола составит более 141 тысячи …
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20 января 2018, 12:56
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В Тольятти на стройке нашли снаряд, предположительно, времен ВОВ
Сегодня днем, 9 октября, сотрудники полиции перекрыли проезд по улице Ярославской в Тольятти. Как оказалось, на территории стройки рабочие нашли предмет, внешне очень напоминавший снаряд. Как пишут в паблике «Происшествия Тольятти» соцсети «ВКонтакте», на месте опасной находки …
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9 октября 2017, 10:15