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«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
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В Самаре перекрыли движение по улице Мичурина

В Самаре перекрыли движение по улице Мичурина

На улице Мичурина в областной столице временно перекрыто движение транспорта на участке между улицами Осипенко и Челюскинцев. Напротив дома № 21 сейчас ведутся аварийные работы. Движение будет закрыто до окончания работ, сроки пока неизвестны. На время ремонта троллейбусы, курсирующие по 
14 августа 2018, 09:37
Следователи пытаются узнать причины смерти двух младенцев в Самаре

Следователи пытаются узнать причины смерти двух младенцев в Самаре

В Самаре начались доследственные проверки из-за гибели двух детей, которые умерли 13 августа. По данным следователей, тело четырехмесячного мальчика было найдено в 10:00 в квартире на улице Черемшанской. Причем, внешних признаков насильственной смерти не наблюдалось.

Позже, в 15:10 стало 
14 августа 2018, 09:16
В блогах: Сбербанк оценивает клиентов по

В блогах: Сбербанк оценивает клиентов по "возрасту дожития"?

Про неприятный случай в Сбербанке рассказал в "Фейсбуке" Михаил Крутихин.

"Зашел сегодня в отделение, хотел оформить кредитную карточку. Хорошую. Солидную. Операционистка полчаса заполняла на экране анкету для заявки, а потом охнула: "Стоп. Ведь после 65 лет мы кредитные 
14 августа 2018, 08:45
В блогах: Harley-Davidson Truck Tour в Самаре

В блогах: Harley-Davidson Truck Tour в Самаре

Блогер Алексей Жирухин сообщил, что в эти выходные в Самаре прошел мотофестиваль, посвященный 115-летию компании Harley Davidson.

"В честь такого события компания привезла к нам аж 23 модели своих мотоциклов и даже разрешила не только потрогать и пофотографировать 
14 августа 2018, 08:33
В блогах: как же достал

В блогах: как же достал "Сбербанк" со своей чрезмерной подозрительностью

Катерина Макарова жалуется в Фейсбуке на чрезмерную подозрительность Сбербанка.

"Если ему покажется, что ваш платеж подозрителен - неважно что это, платье на "асосе" или оплата за лагерь ребенка - он просто берет и блокирует карту. Меня это очень 
11 августа 2018, 12:45
В блогах: что делать со сгоревшим кафе на Мехзаводе?

В блогах: что делать со сгоревшим кафе на Мехзаводе?

Блогер missis_ykcyc просит власти Самары обратить внимание на руины давно сгоревшего кафе в поселке Мехзавод:

"С момента пожара прошло уже очень много лет. Забор растащили предприимчивые граждане - кто на дачу, кто на металлолом. А сам скелет некогда 
11 августа 2018, 11:08
В блогах: пятничное-инвалидное

В блогах: пятничное-инвалидное

Блогер eirc63 жалуется на чрезмерное увлечение самарских магазинов парковочными местами для инвалидов. "Судя по количеству парковок, складывается ощущение, что у нас вчера по стране прокатилась война, - иронизирует автор. - Причем врачи на этой войне были уровня наполеоновских времен: 
11 августа 2018, 10:03
В блогах: прощай еще один завод - на

В блогах: прощай еще один завод - на "Соколе" сносят производственные корпуса

Самарец Игорь Махтев рассказал в "Фейсбуке", что на заводе "Сокол", который некогда выпускал подъёмные краны и являлся гордостью промышленности региона, приступили к сносу производственных корпусов. "Скоро от предприятия останется одна бронзовая птица. Да и та наверняка переедет к кому-нибудь 
8 августа 2018, 05:02
Котлован скандальной многоэтажки на улице Солнечной в Самаре начали засыпать землей

Котлован скандальной многоэтажки на улице Солнечной в Самаре начали засыпать землей

Скандальной 18-этажной «свечки» на улице Солнечной точно не будет. Котлован, на месте которого должна была располагаться новостройка, засыпают землей. Грунт туда завозит спецтехника.  Фото с места работ выложены в Твиттере.

Напомним, многоэтажку на улице Солнечной хотели возвести еще в 2015 году. 

30 июля 2018, 10:46
Фото упавшего на стройке крана обсуждают жители Самары

Фото упавшего на стройке крана обсуждают жители Самары

В Самаре очевидцы сообщили об инциденте со строительным краном на стройке в Южном городе. Опубликовано фото. Жители Самары обсуждают его в соцсети. По словам автора поста, инцидент произошел в среду, 21 
21 марта 2018, 01:10
Видео: на стадионе «Самара-Арена» продолжается сборка парника для укладки газона

Видео: на стадионе «Самара-Арена» продолжается сборка парника для укладки газона

Видеоблогер Александр Карягин выпустил очередной, уже 43-й, ролик, посвященный строительству стадиона «Самара-Арена». Несмотря на то, что на улице 20-градусный мороз, работы на объекте идут полным ходом.

Специалисты продолжают монтировать кровлю. В общей сложности площадь купола составит более 141 тысячи 
20 января 2018, 12:56
В Тольятти на стройке нашли снаряд, предположительно, времен ВОВ

В Тольятти на стройке нашли снаряд, предположительно, времен ВОВ

Сегодня днем, 9 октября, сотрудники полиции перекрыли проезд по улице Ярославской в Тольятти. Как оказалось, на территории стройки рабочие нашли предмет, внешне очень напоминавший снаряд. Как пишут в паблике «Происшествия Тольятти» соцсети «ВКонтакте», на месте опасной находки 
9 октября 2017, 10:15
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