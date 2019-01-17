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Материалы по теме:

Дептранс: Ни о каком банкротстве ТТУ речь не идет

Дептранс: Ни о каком банкротстве ТТУ речь не идет

Попытка обанкротить самарское трамвайно-троллейбусное управление. С соответствующим иском в областной Арбитражный суд обратилась торговая компания "ТрансМет-Индустрия" из Екатеринбурга. Сумма требований в материалах дела не указывается. Однако по данным СПАРК, уральцы заключили с самарцами три контракта на 8 млн рублей. 
17 января 2019, 07:14
Руководство РКЦ

Руководство РКЦ "Прогресс" рассказало о своих планах

В этом году самарский ракетно-космический центр "Прогресс" планирует обеспечить чуть больше 20-ти пусковых кампаний. Об этом рассказал новый генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов. К слову сказать, в этом качестве он впервые общался с журналистами. Дмитрий Баранов прокомментировал слухи о слиянии 
17 января 2019, 07:05
Выехал на встречку: в Тольятти 3 человека пострадали в ДТП

Выехал на встречку: в Тольятти 3 человека пострадали в ДТП

В четверг днем, 17 января, произошла авария с пострадавшими в Тольятти. 20-летний водитель на иномарке Chevrolet Aveo ехал по Южному шоссе. В районе дома № 51а он не справился с управлением, и машина оказалась на встречной полосе, где столкнулась с 
17 января 2019, 05:52
В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега на 9-летнего мальчика

В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега на 9-летнего мальчика

В Самаре начата доследственная проверка из-за схода снега с крыши на ребенка. Напомним, что 15 января на улице Садовой в областной столице рабочие чистили крыши от снега. В какой-то момент снежная масса обрушилась на 9-летнего мальчика и нанесла ему травмы. 
17 января 2019, 05:09
В блогах: На остановках Самары

В блогах: На остановках Самары "поплыла" "Прибывалка"

В паблике "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" выложили фото "поплывшей "Прибывалки". Речь идет о табло с расписанием прибытия на остановку общественного транспорта. Пост моментально набрал почти 15 тысяч просмотров и более сотни лайков. Комментаторы принялись активно развивать тему поломок 
16 января 2019, 05:44
В блогах: Как теперь найти крайнего? В Самаре упавшая с крыши глыба льда разбила машину

В блогах: Как теперь найти крайнего? В Самаре упавшая с крыши глыба льда разбила машину

В Самаре упавшей с крыши глыбой льда разбило лобовое стекло и помяло крышу припаркованному у дома автомобилю. Фотографии разбитого авто опубликовал в "Твиттере" один из жителей города. Инцидент случился во дворе на улице Гагарина. "Самое страшное, что за эту 
15 января 2019, 05:28
В Самаре блогер обнаружил туалет

В Самаре блогер обнаружил туалет "над пропастью"

Блогер Александр Жоголев на одной из самарских строек заметил необычный туалет. Он находится на 20-метровой высоте. На самом краю строящегося дома. "Вы только посмотрите на этот чудо-туалет. Вот скажите честно, смогли бы там присесть с газеткой, сигареткой и расслабиться 
15 января 2019, 05:24
В блогах. Самара: Чуваши

В блогах. Самара: Чуваши

Блогер Алексей Авдейчев побывал в поселке Чуваши. Он занимает территорию между улицами Балаковской, Авроры, Южным проездом и Измайловским переулком. По одной из версий, происхождение названия связано с тем, что до середины 20-х годов прошлого века здесь проживали чуваши (до 
10 января 2019, 05:19
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