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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Материалы по теме:

После дождей на 4-й очереди набережной в Самаре обвалилась плитка и «поплыли» газоны

После дождей на 4-й очереди набережной в Самаре обвалилась плитка и «поплыли» газоны

Во вторник, 24 июля, представители самарской мэрии оценили состояние 4-й очереди набережной Волги после недавних дождей. Напомним,что каждый ливень заканчивается для свежеотремонтированного места отдыха одинаково - реки грязи стекают со склонов на благоустроенную территорию и новую плитку около «Ладьи». Реконструкция 
25 июля 2018, 09:45
Дмитрий Азаров раскритиковал темпы ремонта Красноглинского шоссе

Дмитрий Азаров раскритиковал темпы ремонта Красноглинского шоссе

23 июля врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание. На нем обсуждался целый ряд вопросов. В частности, речь зашла о ремонте Красноглинского шоссе. Глава региона заявил о том, что он недоволен темпом работ.

«Работ не видно! Я там езжу 

24 июля 2018, 11:37
После ливня в Самаре подмыло Московское шоссе

После ливня в Самаре подмыло Московское шоссе

В понедельник, 23 июля, жители областной столицы пожаловались на качество работ по ремонту Московского шоссе в районе Ботанического сада. Грунт на склонах размыло во время дождя в выходные, плиты, которые положили во время ремонта, поехали, а мелкая щебенка и дерн 
23 июля 2018, 11:00
В Самаре не хватает денег, чтобы починить трамваи

В Самаре не хватает денег, чтобы починить трамваи

Зачастую, ходить через трамвайные пути в Самаре надо с осторожностью. Причиной является смазка, которой испачканы рельсы и шпалы. Из-за этого есть большой риск испортить свою одежду. Жители Самары решили поинтересоваться у ТТУ, насколько это нормально? Оказалось, что дело в неисправности 

19 июля 2018, 03:22
Улицу Луначарского в Самаре временно откроют для проезда транспорта

Улицу Луначарского в Самаре временно откроют для проезда транспорта

В Самаре временно откроют движение по улице Луначарского. Уже достигнута договоренность с ГИБДД, сообщает мэрия. Проект строительства новой дороги по ул. Луначарского, соединяющей Автобусный проезд и Ново-Садовую, будет готов к сентябрю. Обустройством кольца на пересечении Московского шоссе и Луначарского сейчас 
6 апреля 2016, 11:55
В блогах: улицу Луначарского соединили

В блогах: улицу Луначарского соединили

Блогер taburent рассказывает о том, что в воскресенье были соединены два участка ул. Луначарского. «Работали очень активно», - описывает увиденное автор. «Движение по ул. Мичурина торопились открыть уже в понедельник. Не обошлось и без происшествий - одна из опор 
22 сентября 2015, 05:23
Кольцевую развязку на Московском шоссе и Луначарского сделают до конца 2015 года

Кольцевую развязку на Московском шоссе и Луначарского сделают до конца 2015 года

Строительство кольцевой развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского будет завершено до конца 2015 года. Об этом сегодня, 8 сентября, заявил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Проект разработали в Саратове. По словам главы минтранса, документ 
8 сентября 2015, 02:21
Сроки завершения реконструкции улицы Луначарского снова перенесены

Сроки завершения реконструкции улицы Луначарского снова перенесены

Как сообщили собственные источники "ТЕРРЫ" в мэрии Самары, в этом сезоне завершат только половину от общего объема работ по реконструкции улицы Луначарского. Открытие магистрали состоится не раньше следующего года.

Изначально движение автотранспорта планировали пустить уже этим летом. Участок дороги 
9 июля 2015, 12:09
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