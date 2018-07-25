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После дождей на 4-й очереди набережной в Самаре обвалилась плитка и «поплыли» газоны
Во вторник, 24 июля, представители самарской мэрии оценили состояние 4-й очереди набережной Волги после недавних дождей. Напомним,что каждый ливень заканчивается для свежеотремонтированного места отдыха одинаково - реки грязи стекают со склонов на благоустроенную территорию и новую плитку около «Ладьи». Реконструкция …
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25 июля 2018, 09:45
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Дмитрий Азаров раскритиковал темпы ремонта Красноглинского шоссе
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24 июля 2018, 11:37
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После ливня в Самаре подмыло Московское шоссе
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23 июля 2018, 11:00
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В Самаре не хватает денег, чтобы починить трамваи
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19 июля 2018, 03:22
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Улицу Луначарского в Самаре временно откроют для проезда транспорта
В Самаре временно откроют движение по улице Луначарского. Уже достигнута договоренность с ГИБДД, сообщает мэрия. Проект строительства новой дороги по ул. Луначарского, соединяющей Автобусный проезд и Ново-Садовую, будет готов к сентябрю. Обустройством кольца на пересечении Московского шоссе и Луначарского сейчас …
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6 апреля 2016, 11:55
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В блогах: улицу Луначарского соединили
Блогер taburent рассказывает о том, что в воскресенье были соединены два участка ул. Луначарского. «Работали очень активно», - описывает увиденное автор. «Движение по ул. Мичурина торопились открыть уже в понедельник. Не обошлось и без происшествий - одна из опор …
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22 сентября 2015, 05:23
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Кольцевую развязку на Московском шоссе и Луначарского сделают до конца 2015 года
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8 сентября 2015, 02:21
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Сроки завершения реконструкции улицы Луначарского снова перенесены
Как сообщили собственные источники "ТЕРРЫ" в мэрии Самары, в этом сезоне завершат только половину от общего объема работ по реконструкции улицы Луначарского. Открытие магистрали состоится не раньше следующего года.
Изначально движение автотранспорта планировали пустить уже этим летом. Участок дороги …
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9 июля 2015, 12:09