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В блогах: Как же, «черт возьми», интересно работает «Сбербанк»
Самарец Александр Кочетов пожаловался в "Фейсбуке", как же, «черт возьми», интересно работает «Сбербанк».
«Недавно заказал себе карту. Самую простую и дешевую, для мелких покупок и платежей, - рассказывает Александр. - Когда пришел за ней в офис, меня огорошила …
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3 августа 2018, 05:29
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В блогах: пострадавших - сотни, и все - клиенты Сбербанка
Татьяна Бекетова также в "ФБ" пожаловалась, что вот и пришла ее очередь быть пострадавшей от Сбербанка.
"С моей карты вчера были списаны деньги, своровали их у меня, - негодует девушка. - Написала заявление в полицию и в Сбербанк. …
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3 августа 2018, 09:19
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В блогах: как человека может ограбить постигающий искусство дзен "Сбербанк"
Катя Милицкая предупредила в "Фейсбуке", как человека может подвести Сбербанк.
"5 дней назад я решила кинуть 18 тысяч на сберовскую карту, чтобы оплатить с нее коммуналку, - пишет девушка. - Банкомат взял деньги и, обиженно хрюкнув, сообщил, что …
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31 июля 2018, 04:39
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В блогах: Осторожно, новое "разводилово" от Сбербанка
Дмитрий Иванов предупредил в "Фейсбуке" про новое "разводилово" от Сбербанка: "Приходит вдруг эсэмэска, что на расчетный счет фирмы пришел платеж. Никаких услуг СМС-оповещения подключено не было. Захожу в личный кабинет и вижу письмо от Сбербанка. В нем сказано: "Вам …
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29 июля 2018, 11:32
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Госдолг Самарской области снижается
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2 июля 2018, 04:20
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Чем опасна для экономики массовая выдача потребкредитов?
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7 мая 2018, 01:04
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Тольятти займет 5 миллиардов рублей
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24 апреля 2018, 09:01