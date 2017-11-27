|
В блогах: про парковки и «Чёрную пятницу» в Самаре
|
27 ноября 2017, 10:20
|
В блогах: про скандальный «стрит-арт» в Самаре
|
27 ноября 2017, 10:12
|
Тольятти: легковушки Infiniti и Granta разворотило в массовом ДТП
|
24 ноября 2017, 04:17
|
Тольятти: пойман подозреваемый в ограблении офиса микрозаймов
В Тольятти полицейскими пойман подозреваемый в ограблении офиса микрозаймов. Преступление было совершено 13 ноября. Злоумышленник, вооруженный ножом, зашел в павильон организации на улице Лизы Чайкиной и потребовал от сотрудницы фирмы деньги. Получив 14 тысяч рублей, он скрылся.
«В результате проведения оперативных …
|
24 ноября 2017, 03:04
|
Очевидец заметил три НЛО над Тольятти за одну ночь
|
24 ноября 2017, 02:51
|
Тольятти: сотрудница миграционной службы попалась на злоупотреблении
В Тольятти предстанет перед судом бывшая сотрудница миграционной службы. Она работа в отделе Автозаводского района. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Преступление было совершено в прошлом году.
«По версии следствия, обвиняемая, находясь по месту службы, незаконно получила от гражданина денежные средства …
|
24 ноября 2017, 01:18
|
В блогах: «Кто поставит беспредельщиков из самарского УК "ЖКС" на место?»
Самарец Вадим Афанасьев пожаловался в "Фейсбуке" на плохое качество работы УК "ЖКС" - одной из крупнейших самарских управляющих компаний. "Я хочу от нее добиться обычной сверки платежей. Да вот они мне пишут, что подобные услуги электронным образом не предоставляются. …
|
24 ноября 2017, 10:54
|
В блогах: "Подхода к памятнику «Ил-2» в Самаре не предусмотрено"
К самолету-памятнику "Ил-2", установленному в Самаре на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, делать пешеходный переход не планируется. Об этом заявило в "Твиттере" областное министерство транспорта и автомобильных дорог региона. На вопрос одного из пользователей, почему к обновленному самолету …
|
24 ноября 2017, 10:33
|
В Евросоюзе пятый месяц подряд растут продажи Lada
|
17 ноября 2017, 09:03
|
В российской столице появится первый каршеринг с автомобилями LADA
В столице РФ запланирован запуск "бюджетного" каршеринга. Как сообщают отечественные агентства, оператор "Карусель" собирается использовать российские модели LADA Granta, что заметно удешевит услугу повременной аренды машин. Скорее всего, компания будет приобретать LADA Granta в сборке Comfort. Эти транспортные средства имеют …
|
2 ноября 2017, 03:12
|
Автомобилем Lada можно будет управлять со смартфона
Скачать телематическую систему Lada Connect можно будет в Интернете. Информация об этом появилась в онлайн-магазине Google Play. Но пока он тестируется в закрытом режиме. Впервые о мобильном приложении для дистанционного управления машиной представители АвтоВАЗа рассказали в прошлом году на Московском …
|
6 октября 2017, 02:48
|
«Лады» отвоевывают рынок
|
9 августа 2017, 11:57