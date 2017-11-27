На созданную американскими уфологами карту активности НЛО попал Тольятти. Проект называется UFO Stalker. Там опубликован комментарий очевидца. По его словам, он наблюдал за тремя объектами в ночь 16 июня 2016 года.

«Около 0:30 я заметил объект, летящий с севера на юг, …