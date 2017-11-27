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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 ноября 2017г 
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В блогах: про парковки и «Чёрную пятницу» в Самаре

В блогах: про парковки и «Чёрную пятницу» в Самаре

В сообществе "ВК" - "Новости Самары - Самара life" - поведали, что в ночь на 24 ноября "водитель "Крузака" очень удачно припарковался перед самой дверью продуктового магазина на улице Партизанской". Скорее всего, иронизируют горожане, с водителем элитной иномарки злую шутку 
27 ноября 2017, 10:20
В блогах: про скандальный «стрит-арт» в Самаре

В блогах: про скандальный «стрит-арт» в Самаре

Блогер Жанна Скокова поведала про очередной скандальный «стрит-арт» в Самаре. На этот раз досталось стене самарского Музея Модерна. Неизвестные городские акционисты отпечатали на ней свои пятые точки. Руководил странным мероприятием некто Бухой Рамирес - именно он сбросил на email что-то 

27 ноября 2017, 10:12
Тольятти: легковушки Infiniti и Granta разворотило в массовом ДТП

Тольятти: легковушки Infiniti и Granta разворотило в массовом ДТП

Массовое ДТП произошло в пятницу, 24 ноября, в Тольятти на улице Ларина. По словам очевидцев, в результате аварии «разворотило» две легковушки Infiniti и Granta. В социальной сети появилось фото с места аварии.

«Сильное ДТП у проходной СК на Ларина. 
24 ноября 2017, 04:17
Тольятти: пойман подозреваемый в ограблении офиса микрозаймов

Тольятти: пойман подозреваемый в ограблении офиса микрозаймов

В Тольятти полицейскими пойман подозреваемый в ограблении офиса микрозаймов. Преступление было совершено 13 ноября. Злоумышленник, вооруженный ножом, зашел в павильон организации на улице Лизы Чайкиной и потребовал от сотрудницы фирмы деньги. Получив 14 тысяч рублей, он скрылся.

«В результате проведения оперативных 

24 ноября 2017, 03:04
Очевидец заметил три НЛО над Тольятти за одну ночь

Очевидец заметил три НЛО над Тольятти за одну ночь

На созданную американскими уфологами карту активности НЛО попал Тольятти. Проект называется UFO Stalker. Там опубликован комментарий очевидца. По его словам, он наблюдал за тремя объектами в ночь 16 июня 2016 года.

«Около 0:30 я заметил объект, летящий с севера на юг, 

24 ноября 2017, 02:51
Тольятти: сотрудница миграционной службы попалась на злоупотреблении

Тольятти: сотрудница миграционной службы попалась на злоупотреблении

В Тольятти предстанет перед судом бывшая сотрудница миграционной службы. Она работа в отделе Автозаводского района. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Преступление было совершено в прошлом году. 

«По версии следствия, обвиняемая, находясь по месту службы, незаконно получила от гражданина  денежные средства 

24 ноября 2017, 01:18
В блогах: «Кто поставит беспредельщиков из самарского УК

В блогах: «Кто поставит беспредельщиков из самарского УК "ЖКС" на место?»

Самарец Вадим Афанасьев пожаловался в "Фейсбуке" на плохое качество работы УК "ЖКС" - одной из крупнейших самарских управляющих компаний. "Я хочу от нее добиться обычной сверки платежей. Да вот они мне пишут, что подобные услуги электронным образом не предоставляются. 
24 ноября 2017, 10:54
В блогах:

В блогах: "Подхода к памятнику «Ил-2» в Самаре не предусмотрено"

К самолету-памятнику "Ил-2", установленному в Самаре на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, делать пешеходный переход не планируется. Об этом заявило в "Твиттере" областное министерство транспорта и автомобильных дорог региона. На вопрос одного из пользователей, почему к обновленному самолету 
24 ноября 2017, 10:33
В Евросоюзе пятый месяц подряд растут продажи Lada

В Евросоюзе пятый месяц подряд растут продажи Lada

В Евросоюзе пятый месяц подряд растут продажи автомобилей Lada. По данным агентства «Автостат», в октябре текущего года там было реализовано 450 новых машин тольяттинского завода. Это на 23 процента больше, чем за тот же период годичной давности. При этом в 

17 ноября 2017, 09:03
В российской столице появится первый каршеринг с автомобилями LADA

В российской столице появится первый каршеринг с автомобилями LADA

В столице РФ запланирован запуск "бюджетного" каршеринга. Как сообщают отечественные агентства, оператор "Карусель" собирается использовать российские модели LADA Granta, что заметно удешевит услугу повременной аренды машин.  Скорее всего, компания будет приобретать LADA Granta в сборке Comfort. Эти транспортные средства имеют 

2 ноября 2017, 03:12
Автомобилем Lada можно будет управлять со смартфона

Автомобилем Lada можно будет управлять со смартфона

Скачать телематическую систему Lada Connect можно будет в Интернете. Информация об этом появилась в онлайн-магазине Google Play. Но пока он тестируется в закрытом режиме. Впервые о мобильном приложении для дистанционного управления машиной представители АвтоВАЗа рассказали в прошлом году на Московском 

6 октября 2017, 02:48
«Лады» отвоевывают рынок

«Лады» отвоевывают рынок

АвтоВАЗ по итогам июля продал 26,5 тысячи моделей Lada. Это на 22 процента больше аналогичного прошлогоднего показателя, говорится в отчете компании. Всего с начала года тольяттинский завод реализовал почти 167 тысяч Lada, что на 14 процентов превышает результат первых семи 

9 августа 2017, 11:57
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