|
В блогах: распил бабла? В Самаре в 1-3 метрах друг от друга поставили одинаковые таблички
Самарец Владислав Харчев также в "ФБ" рассказал, что на Ленинградской - главной пешеходной улице Самары - буквально в одном-трех метрах друг от друга поставили идентичные таблички. На них карта города с нанесенными достопримечательностями и театрами.
"В чем же …
|
4 октября 2018, 08:58
|
В блогах: на улицах немецкого Штутгарта появился трамвай с самарским гербом
Самарчанка Татьяна Акимова поведала в "Фейсбуке", что на улицах немецкого Штутгарта появился трамвай с самарским гербом. "Вот такие молодцы они, наши побратимы, - пишет девушка. - Оказывается, в Штутгарте местные власти назвали именем нашего города еще один из мостов. …
|
4 октября 2018, 08:52
|
В Самарской области пересчитают пользователей интернета
В Самарской области посчитают пользователей интернета, необычный опрос пообещал провести Самарастат.
"В октябре и ноябре в России пройдет выборочное наблюдение, - говорится в сообщении ведомства. - Экспертам предстоит установить, насколько граждане владеют современными технологиями. Все данные необходимы только для …
|
4 октября 2018, 08:32
|
Екатерина Пузикова подала апелляцию на решение суда о размере компенсации
Екатерина Пузикова, вдова отравленного банкира Дмитрия Пузикова, подала апелляцию на решение Ленинского райсуда, частично удовлетворившего ее иск к правоохранительным органам. В августе Фемида обязала Минфин России выплатить женщине 1 млн 750 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, который был …
|
4 октября 2018, 08:21
|
В микрорайоне Волгарь открывается детсад № 4: уже можно встать на очередь
|
3 октября 2018, 04:32
|
В Самарской области музыкант-алиментщик «забыл» заплатить детям 290 тысяч рублей
|
2 октября 2018, 02:20
|
В блогах: в Самаре дети вернулись в почетный караул на площади Славы
|
28 сентября 2018, 07:28
|
В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей
Самарский институт «ТеррНИИгражданпроект» разработает за 26,5 млн рублей проект строительства в Самаре образовательного центра для одаренных детей на 600 мест, говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги аукциона на проектирование объекта подвело областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам торгов, центр расположится …
|
28 сентября 2018, 01:27
|
В школьной столовой в Тольятти работал повар с уголовным прошлым
Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила школы и выяснилось, что в одном из образовательных учреждений работал повар, имевший судимость. Ранее женщина была осуждена по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
|
14 сентября 2018, 11:37
|
Астрономию снова будут преподавать в 95% школ Самарской области
|
31 августа 2018, 09:34
|
В Тольятти учителя накажут за подарок от родителей выпускников
|
29 августа 2018, 09:00
|
В России учителя будут искать наркоманов среди школьников
Минпросвещения подготовило для сотрудников образовательных учреждений рекомендации по выявлению зависимости у подростков. В методичке перечислены основные симптомы и дальнейший порядок действий: как правильно общаться с учеником, родителями, куда обращаться за помощью. Тревожным звонком для педагога должны стать расширенные или, наоборот, …
|
24 августа 2018, 09:25