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Продавцу мебели из Самары дали два года «строгача» за обман клиентов
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24 июля 2018, 11:17
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23 июля вкладчикам самарского «Газбанка» начали возвращать деньги
23 июля вкладчикам самарского «Газбанка» начали выплачивать компенсации, сообщает «Агентство по страхованию вкладов». Согласно реестру обязательств кредитной организации, за деньгами на общую сумму около 17 миллиардов 800 млн рублей могут обратиться порядка 47,5 тысяч клиентов. Страховое возмещение будут предоставлять в …
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23 июля 2018, 05:49
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В блогах: Жители Октябрьска начали получать «чёрные метки»
Владислав Токарев, директор МУП "Жилищное управление" из Октябрьска, сообщил в "Твиттере", что сразу 20 жителей этого города получили «чёрные метки». На двери их квартир коммунальщики прилепили наклейку "Стоп. Здесь живут неплательщики".
Под действие резонансной акции попали должники за …
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19 июля 2018, 09:59
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В Самаре не хватает денег, чтобы починить трамваи
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19 июля 2018, 03:22
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В блогах: Сбербанк! А на фига вы обновили приложение в банкоматах?
Мария Преображенская пожаловалась в "Фейсбуке", почему Сбербанк так внезапно обновил приложение в банкоматах и напридумывал кучу других проблем?
"И как теперь вносить платежи в сторонние банки? - негодует девушка. - «Ваще» без вариантов. Чем вы думали? Еще 3 …
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18 июля 2018, 11:11
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В блогах: Сбербанк "обул" клиентку на 10 тысяч рублей
Евгения Немировская пожаловалась в "Фейсбуке" на недобросовестных сотрудников Сбербанка.
"Это предупреждение для таких же лохушек, как я, - пишет автор - Меня Сбербанк влегкую обул почти на 10 тысяч рублей. Всё просто и глупо до слез. Почему-то я …
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16 июля 2018, 05:48
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В блогах: Сбербанк стал лучше?
Ни одного дня не бывает в Сети, чтобы не ругали Сбербанк.
"Как бы ты ни хотел думать, что Сбер стал лучше, он упорно делает все, чтобы такая мысль даже не приходила", - негодует в "Фейсбуке" Лина Арнаутова.
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14 июля 2018, 08:49
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В блогах: Какой же удивительный этот Сбербанк!
Михаил Бабкин рассказал в "Фейсбуке", "какой же удивительный этот Сбербанк"! "Пошёл я туда оплатить квитанцию за капремонт, - пишет автор. - Отстоял очередь, подошёл к окошку. А там проблема: с пятого числа и по сию пору деньги за капремонт …
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12 июля 2018, 11:23