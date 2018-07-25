В блогах: Сбербанк стал лучше?



"Как бы ты ни хотел думать, что Сбер стал лучше, он упорно делает все, чтобы такая мысль даже не приходила", -

… Ни одного дня не бывает в Сети, чтобы не ругали Сбербанк."Как бы ты ни хотел думать, что Сбер стал лучше, он упорно делает все, чтобы такая мысль даже не приходила", - негодует в "Фейсбуке" Лина Арнаутова.