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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В пятницу, 24 мая, в областной столице произошло ЧП. По информации наших телезрителей, обрушились 24 этажа лестничных проемов в жилом комплексе «Логика» на пересечении улиц Авроры и Съездовской. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация сейчас уточняется, официально она не 

24 мая 2019, 04:36
В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили 
24 мая 2019, 04:19
Под Самарой произошла массовая авария

Под Самарой произошла массовая авария

В пятницу, 24 мая, под Самарой на оренбургской трассе, в районе кладбища Песчаная Глинка случилось ДТП с участием нескольких легковых машин, «ГАЗели» и большегруза. По предварительной информации, у фуры отлетело колесо. В результате столкновения грузовая «ГАЗель» осталась без кузова. Информация 
24 мая 2019, 03:21
В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

Специалисты прокомментировали слухи о массовой гибели мальков в Сызрани. Ранее местные рыбаки рассказали, что нашли мертвую рыбу на берегу реки. По их словам, причиной гибели мальков могло стать понижение уровня воды в Волге — она обмелела очень быстро и часть 
24 мая 2019, 03:05
В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В четверг, 23 мая, в областной столице произошла авария, в которой пострадала пассажирка иномарки. В 15:30 76-летний водитель на автомобиле Volkswagen Passat ехал по улице Солнечной в направлении 8-ой просеки. На регулируемом перекрестке улиц Солнечной и 7-ой просеки при повороте 
24 мая 2019, 02:39
В блогах: в Самаре после сноса гаражей во дворы пришли новые рейдеры

В блогах: в Самаре после сноса гаражей во дворы пришли новые рейдеры

Блогер Игорь Кондратьев рассказал, что в Самаре на Аэродромной после сноса гаражей во дворы пришли новые рейдеры. "Здесь начались очень странные вещи: в некоторых местах на месте гаражей, буквально через считанные часы, сварщики начали варить металлические цепи под новые 
22 мая 2019, 09:47
В блогах: про киоски на ул. Авроры

В блогах: про киоски на ул. Авроры

Блогер Дмитрий Павлов продолжил скандальную тему киосков, невесть откуда появившихся на Аэродромной, рядом с пересечением с ул. Авроры. По мнению автора, скандал только начинается. "Несмотря на общегородской шухер, на днях количество объектов явно увеличилось и металлоконструкции уже покрасили, - 
21 мая 2019, 08:38
В блогах: в Самаре чиновники не могут объяснить появление загадочных конструкций на Аэродромной

В блогах: в Самаре чиновники не могут объяснить появление загадочных конструкций на Аэродромной

Блогер Наталья Ширяева рассказала, что самарские чиновники не смогли объяснить появление загадочных конструкций на Аэродромной. "Несколько дней назад я опубликовала пост под названием "Будет рынок?", - поясняет автор. - В его основу легли фото непонятных конструкций, которые напоминают каркасы 
17 мая 2019, 11:29
Блогер попросил мэрию Самары устранить

Блогер попросил мэрию Самары устранить "червей"

Про "ловушки на пешеходов" поведал блогер Дмитрий Павлов. «Многие самарцы уже привыкли к явлению, что каждую весну после таяния снега "черви" открывают сезон охоты на автомобили и их владельцев, - иронизирует автор. - Ползучие устанавливают ловушки прямо на дорогах. 
17 мая 2019, 11:17
Крупные самарские предприятия могут лишиться паровой энергии

Крупные самарские предприятия могут лишиться паровой энергии

Промышленный сектор, расположенный в Кировском районе Самары, в ближайшее время может лишиться паровой энергии. Речь идет о десятке предприятий, которые используют пар в своем производстве, в том числе «Авиакор», «Тепличный», «РКЦ «Прогресс» и «Самарский завод железобетонных изделий». С 1 января 
25 апреля 2019, 07:01
Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?

Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?

В Самарской области зафиксирован рекордный рост цен на куриные яйца. По данным Самарастата, за неделю, с 17 по 24 декабря, они подорожали почти на 4,5 процента, на предыдущей семидневке - на 5,5, а в первую неделю декабря - сразу на 
25 декабря 2018, 10:07
«Зеленая энергетика»: под Новокуйбышевском открылась солнечная электростанция

«Зеленая энергетика»: под Новокуйбышевском открылась солнечная электростанция

Под Новокуйбышевском, в районе поселка Маяк, запустили первую в Самарской области солнечную электростанцию. К лету 2019-го, когда объект полностью введут в эксплуатацию, она будет самой крупной в России. А пока работает только ее первая очередь, мощности которой достаточно для того, 
19 декабря 2018, 08:15
В Самаре запустят первую солнечную электростанцию

В Самаре запустят первую солнечную электростанцию

Во вторник, 18 декабря, пройдет открытие первой очереди Самарской солнечной электростанции. Напомним, что она - первая солнечная электростанция в нашем регионе и Приволжском федеральном округе и самая крупная в России. По подсчетам специалистов, первая очередь сможет обеспечить электроэнергией весь Новокуйбышевск 
17 декабря 2018, 02:52
В самарских школах прошли уроки безопасности

В самарских школах прошли уроки безопасности

По статистике, каждый год в России от поражения током гибнет до 30 000 человек. В подавляющем большинстве случаев эти смерти вызваны нарушением техники безопасности и пренебрежением к элементарной осторожности. Чтобы это предотвратить, нефтяники 63-го региона начали просветительскую работу в школах 
23 ноября 2018, 11:54
Ученые рассказали о большой пользе куриных яиц

Ученые рассказали о большой пользе куриных яиц

Как утверждают ученые, яйца птиц очень полезны для сосудов головного мозга. Употребление одного куриного яйца в любом виде каждый день к старости снижает вероятность инсульта на 12%. Об этом написано на страницах Journal of the American College of Nutrition.
Ученые 

2 ноября 2016, 09:34
Сергиевская птицефабрика ищет якорного инвестора

Сергиевская птицефабрика ищет якорного инвестора

Сергиевская птицефабрика, строительство которой началось три года назад, ищет якорного инвестора. Пока же возведение объекта практически не ведется. Хотя по планам производство уже должно было выйти на мощность 50 тысяч тонн мяса в год, а в 2017-м, после подключения к 

31 августа 2016, 10:33
В блогах: яйца в Самаре стоят уже больше 70 рублей

В блогах: яйца в Самаре стоят уже больше 70 рублей

Блогера bifftannen90210 возмутило, что в самарских супермаркетах яйца стоят уже больше 70 рублей. "Еще совсем недавно десяток обходился в 50 и даже 40 рублей. А летом и того меньше. Откуда же почти двукратный рост? Может, яйца в Россию импортируются 
4 декабря 2015, 08:57
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