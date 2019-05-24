|
В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»
|
24 мая 2019, 04:36
|
В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки
В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили …
|
24 мая 2019, 04:19
|
Под Самарой произошла массовая авария
|
24 мая 2019, 03:21
|
В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков
|
24 мая 2019, 03:05
|
В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной
|
24 мая 2019, 02:39
|
В блогах: в Самаре после сноса гаражей во дворы пришли новые рейдеры
Блогер Игорь Кондратьев рассказал, что в Самаре на Аэродромной после сноса гаражей во дворы пришли новые рейдеры. "Здесь начались очень странные вещи: в некоторых местах на месте гаражей, буквально через считанные часы, сварщики начали варить металлические цепи под новые …
|
22 мая 2019, 09:47
|
В блогах: про киоски на ул. Авроры
Блогер Дмитрий Павлов продолжил скандальную тему киосков, невесть откуда появившихся на Аэродромной, рядом с пересечением с ул. Авроры. По мнению автора, скандал только начинается. "Несмотря на общегородской шухер, на днях количество объектов явно увеличилось и металлоконструкции уже покрасили, - …
|
21 мая 2019, 08:38
|
В блогах: в Самаре чиновники не могут объяснить появление загадочных конструкций на Аэродромной
Блогер Наталья Ширяева рассказала, что самарские чиновники не смогли объяснить появление загадочных конструкций на Аэродромной. "Несколько дней назад я опубликовала пост под названием "Будет рынок?", - поясняет автор. - В его основу легли фото непонятных конструкций, которые напоминают каркасы …
|
17 мая 2019, 11:29
|
Блогер попросил мэрию Самары устранить "червей"
Про "ловушки на пешеходов" поведал блогер Дмитрий Павлов. «Многие самарцы уже привыкли к явлению, что каждую весну после таяния снега "черви" открывают сезон охоты на автомобили и их владельцев, - иронизирует автор. - Ползучие устанавливают ловушки прямо на дорогах. …
|
17 мая 2019, 11:17
|
Крупные самарские предприятия могут лишиться паровой энергии
|
25 апреля 2019, 07:01
|
Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?
|
25 декабря 2018, 10:07
|
«Зеленая энергетика»: под Новокуйбышевском открылась солнечная электростанция
|
19 декабря 2018, 08:15
|
В Самаре запустят первую солнечную электростанцию
Во вторник, 18 декабря, пройдет открытие первой очереди Самарской солнечной электростанции. Напомним, что она - первая солнечная электростанция в нашем регионе и Приволжском федеральном округе и самая крупная в России. По подсчетам специалистов, первая очередь сможет обеспечить электроэнергией весь Новокуйбышевск …
|
17 декабря 2018, 02:52
|
В самарских школах прошли уроки безопасности
По статистике, каждый год в России от поражения током гибнет до 30 000 человек. В подавляющем большинстве случаев эти смерти вызваны нарушением техники безопасности и пренебрежением к элементарной осторожности. Чтобы это предотвратить, нефтяники 63-го региона начали просветительскую работу в школах …
|
23 ноября 2018, 11:54
|
Ученые рассказали о большой пользе куриных яиц
|
2 ноября 2016, 09:34
|
Сергиевская птицефабрика ищет якорного инвестора
|
31 августа 2016, 10:33
|
В блогах: яйца в Самаре стоят уже больше 70 рублей
Блогера bifftannen90210 возмутило, что в самарских супермаркетах яйца стоят уже больше 70 рублей. "Еще совсем недавно десяток обходился в 50 и даже 40 рублей. А летом и того меньше. Откуда же почти двукратный рост? Может, яйца в Россию импортируются …
|
4 декабря 2015, 08:57
Мы Вам перезвоним!