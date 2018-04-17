В музей АвтоВАЗа приедет "копейка" из Чехии, совершившая кругосветное путешествие, сообщают в чешском паблике facebook - "Kolem světa Žigulem" ((колем света жигулем)). Филип Вогел и Петр Явурек 14 апреля выехали из родного города Честице-на-Рыхновску и сейчас находятся по дороге в Тольятти. Ребята собираются передать вазовцам свой раритетный 42-летний ВАЗ-2101, на котором они не без приключений, но успешно в прошлом году проехали 4 континента и 20 стран. "Копейка" сумела преодолеть Памирский тракт, Анды и российское бездорожье - последнее само по себе уже заслуживает уважения! В общей сложности Филип и Петр потратили на удивительную авантюру порядка 700 тысяч чешских крон, или около полутора миллионов рублей. Пока неизвестно, предоставит ли АвтоВАЗ чешским любителям приключений какую-либо сопоставимую замену их автомобилю-труженику.
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