Видеокамеры работали во всех избирательных комиссиях в Самарской области В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области прошли выборы по нескольким избирательным компаниям. Голосование проводилось на 1783 участках. Камерами видеонаблюдения оснастили все 47 территориальных избиркомов и 200 участковых избирательных комиссий на территории одномандатного округа №158. Кроме того, на 321 пункте …