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В блогах: о качестве ЖКХ на Безымянке
Блогер Владимир Нехорошев продолжает рассказывать про историю Безымянки. "Местная легенда поведала нам о жестокой нелюбви злопамятного первосека КПСС Никиты Хрущева к «самарцам». С начала 60-х город ракетостроителей по качеству ЖКХ на десятилетия отставал от ближайших соседей. Саратовские, пензенские и …
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13 января 2017, 09:53
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В блогах: в Самаре кто-то украл Куйбышева
Блогер Евгений Синюков рассказал про "пропавшего Валериана Владимировича Куйбышева с углового дома на Некрасовской/Садовой". "Изображение революционера и человека, имя которого носил наш город с 1935 по 1991 год, просто пропало с памятной таблички. Вполне возможно, что Куйбышева кто-то украл. …
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12 января 2017, 10:10
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В блогах: деревня голодает
Блогер Виталий Ковригин с иронией рассказал и показал, как "живут и голодают в деревнях Самарской области". "Мы очень мучаемся от того, что не стоим в пробках. От того, что дышим чистым воздухом и питаемся преимущественно своей продукцией. Едим то, …
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12 января 2017, 09:50
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В блогах: настенный водопад в самарской квартире
Блогер Наталья Маслова рассказала, что "обильные снегопады доставили много хлопот не только жителям города, но и коммунальщикам". "В нашей квартире дома по улице Самарской эти атмосферные явления постоянно проявляются в виде настенных водопадов, причём уже много лет подряд. Сотрудники …
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11 января 2017, 10:03
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В Самарской области к дорожным работам привлекут осужденных
В 2017 году самарское «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования» привлечет к дорожным работам осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении № 27. Областное госпредприятие заключило соответствующий контракт на 3 млн рублей с управлением ФСИН по Самарской области.
К оплачиваемому труду будут …
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10 января 2017, 11:48
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В блогах: когда в Самаре начнут убирать снег?
"Когда в Самаре начнут убирать снег на дорогах? - спрашивает блогер Татьяна Ан. - Почему-то именно в этом году с его уборкой в городе стало намного хуже! Раньше по ночам чистили и вывозили снег из любого района. В этом …
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30 декабря 2016, 09:44
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ГИБДД Самары поставила двойку городским дорогам
Госавтоинспекция Самары сообщает о неудовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города в зимний период. Ведомство отмечает формирование снежных валов вблизи пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, заужение проезжей части вследствие складирования снега, а также образование наледи на дорогах.
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21 декабря 2016, 11:50
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В Самаре пьяный водитель перебил 8 машин на парковке, есть фото
В Самаре на Воронежской произошло крупное необычное ДТП. Водитель за рулем неустановленного легкового автомобиля врезался в кучу припаркованных возле жилого дома машин. В результате пострадали сразу 8 транспортных средств.
По словам очевидцев события, находившийся за рулем легковушки мужчина находился …
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17 декабря 2016, 02:56
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Ремонт Южного моста в Самаре стартует весной
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13 декабря 2016, 05:47
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В Самаре злоумышленник избил своего собутыльника и отобрал у него одежду
Утром 22 сентября в полицию Самары обратился местный 41-летний житель. Мужчина сообщил, что вечером 21 сентября в отношении него было совершено разбойное нападение. Полицейский провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. Сотрудники ОВД установили, что преступление произошло в квартире дома на …
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27 сентября 2015, 03:27
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ГИБДД может закрыть в Самаре движение по трем аварийным улицам
Госавтоинспекция в ближайшие сутки может полностью закрыть движение всех видов транспорта по самарским улицам Воронежской, Александра Матросова и Калинина. Причина - повышенная аварийность, вызванная разрушенным дорожным покрытием.
Контрольные проверки начались с приходом температурных плюсов. По мнению автолюбителей, именно качество самарских дорог …
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3 апреля 2014, 04:44