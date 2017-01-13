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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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В блогах: о качестве ЖКХ на Безымянке

В блогах: о качестве ЖКХ на Безымянке

Блогер Владимир Нехорошев продолжает рассказывать про историю Безымянки. "Местная легенда поведала нам о жестокой нелюбви злопамятного первосека КПСС Никиты Хрущева к «самарцам». С начала 60-х город ракетостроителей по качеству ЖКХ на десятилетия отставал от ближайших соседей. Саратовские, пензенские и 
13 января 2017, 09:53
В блогах: в Самаре кто-то украл Куйбышева

В блогах: в Самаре кто-то украл Куйбышева

Блогер Евгений Синюков рассказал про "пропавшего Валериана Владимировича Куйбышева с углового дома на Некрасовской/Садовой". "Изображение революционера и человека, имя которого носил наш город с 1935 по 1991 год, просто пропало с памятной таблички. Вполне возможно, что Куйбышева кто-то украл. 
12 января 2017, 10:10
В блогах: деревня голодает

В блогах: деревня голодает

Блогер Виталий Ковригин с иронией рассказал и показал, как "живут и голодают в деревнях Самарской области". "Мы очень мучаемся от того, что не стоим в пробках. От того, что дышим чистым воздухом и питаемся преимущественно своей продукцией. Едим то, 
12 января 2017, 09:50
В блогах: настенный водопад в самарской квартире

В блогах: настенный водопад в самарской квартире

Блогер Наталья Маслова рассказала, что "обильные снегопады доставили много хлопот не только жителям города, но и коммунальщикам". "В нашей квартире дома по улице Самарской эти атмосферные явления постоянно проявляются в виде настенных водопадов, причём уже много лет подряд. Сотрудники 
11 января 2017, 10:03
В Самарской области к дорожным работам привлекут осужденных

В Самарской области к дорожным работам привлекут осужденных

В 2017 году самарское «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования» привлечет к дорожным работам осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении № 27. Областное госпредприятие заключило соответствующий контракт на 3 млн рублей с управлением ФСИН по Самарской области.

К оплачиваемому труду будут 

10 января 2017, 11:48
В блогах: когда в Самаре начнут убирать снег?

В блогах: когда в Самаре начнут убирать снег?

"Когда в Самаре начнут убирать снег на дорогах? - спрашивает блогер Татьяна Ан. - Почему-то именно в этом году с его уборкой в городе стало намного хуже! Раньше по ночам чистили и вывозили снег из любого района. В этом 
30 декабря 2016, 09:44
ГИБДД Самары поставила двойку городским дорогам

ГИБДД Самары поставила двойку городским дорогам

Госавтоинспекция Самары сообщает о неудовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города в зимний период. Ведомство отмечает формирование снежных валов вблизи пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, заужение проезжей части вследствие складирования снега, а также образование наледи на дорогах.
В частности, недостатки выявлены на 

21 декабря 2016, 11:50
В Самаре пьяный водитель перебил 8 машин на парковке, есть фото

В Самаре пьяный водитель перебил 8 машин на парковке, есть фото

В Самаре на Воронежской произошло крупное необычное ДТП. Водитель за рулем неустановленного легкового автомобиля врезался в кучу припаркованных возле жилого дома машин. В результате пострадали сразу 8 транспортных средств.

По словам очевидцев события, находившийся за рулем легковушки мужчина находился 
17 декабря 2016, 02:56
Ремонт Южного моста в Самаре стартует весной

Ремонт Южного моста в Самаре стартует весной

Капитальный ремонт Южного моста и путепровода «Аврора» проведут в 2017 году. Средства на это выделят из регионального бюджета. Конкурс на определение подрядчика будет проведен в начале года, работы стартуют с наступлением дорожного сезона, по предварительным прогнозам - в апреле.
Напомним, 

13 декабря 2016, 05:47
В Самаре злоумышленник избил своего собутыльника и отобрал у него одежду

В Самаре злоумышленник избил своего собутыльника и отобрал у него одежду

Утром 22 сентября в полицию Самары обратился местный 41-летний житель. Мужчина сообщил, что вечером 21 сентября в отношении него было совершено разбойное нападение. Полицейский провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. Сотрудники ОВД установили, что преступление произошло в квартире дома на 
27 сентября 2015, 03:27
ГИБДД может закрыть в Самаре движение по трем аварийным улицам

ГИБДД может закрыть в Самаре движение по трем аварийным улицам

Госавтоинспекция в ближайшие сутки может полностью закрыть движение всех видов транспорта по самарским улицам Воронежской, Александра Матросова и Калинина. Причина - повышенная аварийность, вызванная разрушенным дорожным покрытием.

Контрольные проверки начались с приходом температурных плюсов. По мнению автолюбителей, именно качество самарских дорог 

3 апреля 2014, 04:44
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