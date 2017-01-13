В блогах: деревня голодает … Блогер Виталий Ковригин с иронией рассказал и показал, как "живут и голодают в деревнях Самарской области". "Мы очень мучаемся от того, что не стоим в пробках. От того, что дышим чистым воздухом и питаемся преимущественно своей продукцией. Едим то,