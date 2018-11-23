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В Самаре изъяли 14 тысяч бутылок вредной «незамерзайки»
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции узнали, что 22-летний житель Кинеля организовал производство стеклоомывающей жидкости на основе метилового спирта — метанола. Силовики проверили информацию и сведения подтвердились. Выяснилось, что злоумышленник производил и хранил контрафактную «незамерзайку» на складах на улицах …
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23 ноября 2018, 05:12
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В Самаре пьяный водитель SKODA сбил двух старушек
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23 ноября 2018, 04:07
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В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд
Повышение стоимости проезда в общественном транспорте в областной столице обсуждалось на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений при мэрии. По словам руководителя департамента транспорта Сергея Маркова, это вынужденная мера. Чиновник напомнил, что последний раз цены на проезд «подскочили» в …
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23 ноября 2018, 03:29
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На трассе под Самарой перевернулась маршрутка: один человек погиб, трое пострадали
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23 ноября 2018, 02:53
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В блогах: покушение на миражи самарской колбасы
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22 ноября 2018, 07:09
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В блогах: после сноса гаражей Самара погрязла в мусоре
Блогер Анна Носова жалуется, что после сноса гаражей Самара погрязла в мусоре. "К сожалению, реализация «проекта» пошла у нас по типичному сценарию, так свойственному нашему управленческому аппарату: «как обычно, не предусмотрели, не успели, нет денег», - негодует девушка. - …
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21 ноября 2018, 11:52
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В блогах: в Самаре таксист-наркоман избил активиста "Ночного патруля"
В паблике "Ночной Патруль" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что в Самаре на днях таксист под действием наркотиков избил активиста движения. Автомобилисту не понравилось, что его задержали по наводке общественников. В результате происшествия молодой парень получил сквозную рваную рану лица, сотрясение …
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21 ноября 2018, 10:19
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В блогах: таблички на исторических домах Самары сделали по-колхозному
Блогер Владислав Харчев считает, что таблички к мундиалю на исторических домах Самары сделали "по-колхозному". "Трудно найти 2 одинаковые: и цвета фона разные, и логотип города, и уголки. Такое впечатление, что делали их на кухне какие-то школьники, - утверждает автор. …
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21 ноября 2018, 10:13