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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»

Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»

В Самаре первый трамвай проехался по новой ветке вдоль Московского шоссе к новому стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена». Это произошло во вторник, 13 марта. Трамвай снял на видео блогер Александр Карягин.
14 марта 2018, 10:48
В блогах: и мимы есть в Самаре, и свой Джексон...

В блогах: и мимы есть в Самаре, и свой Джексон...

Блогер s7005 поведал про самарский свадебный кризис: "Некоторое время назад здание, где находится арт-гостиная "Вернисаж", позиционировало себя как самый большой магазин свадебного платья... разумеется, в Самаре. Но пришлось свернуться. Не берет народ платья. Все-таки в Самаре и области стали действительно 

13 марта 2018, 08:02
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В блогах: "Почему в Самаре ненавидят пешеходов и желают им смерти?"

Блогер Виталий Политов задается вопросом, "почему в Самаре ненавидят пешеходов и желают им смерти"? Автор поведал про опасный перекресток на пересечении Мичурина и Московского шоссе. "Из-за чьего-то непродуманного решения здесь ежедневно сотни (если не тысячи) людей подвергаются опасности быть сбитыми. Из-за 

13 марта 2018, 07:00
В блогах: «Как ВТО самарскую табачную фабрику уничтожила»

В блогах: «Как ВТО самарскую табачную фабрику уничтожила»

Блогер Игорь Кондратьев пишет, «как ВТО уничтожила самарскую табачную фабрику». В марте 2004 года в прессе появилось сообщение: новые собственники 
13 марта 2018, 08:01
В блогах: Что будет на дорогах Самары во время ЧМ-2018?

В блогах: Что будет на дорогах Самары во время ЧМ-2018?

Блогер 63ru рассуждает про "мундиальный коллапс", который вскоре накроет Самару. «Меня, например, реально настораживают планы руководства по ограничению движения в городе, - пишет автор. - Как показала недавняя практика, если город впадает в ступор из-за какого-то «паручасового» перекрытия одной 
13 марта 2018, 12:03
Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре

Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре

В Самаре в понедельник, 12 марта, произошло массовое ДТП на Московском шоссе в районе ТЦ «Скала». По сообщению очевидцев, столкнулись три автомобиля «Шкода Октавия», «Шевроле Лачетти» и «Лада Гранта». Иномарка Skoda 
12 марта 2018, 02:21
Холодная вода отключена в домах на Московском шоссе в Самаре

Холодная вода отключена в домах на Московском шоссе в Самаре

В Самаре в понедельник, 12 марта, с 9:30 будет отключено холодное водоснабжение частных домов, расположенных в границах Московского шоссе, улиц Гастелло, Финской и Ботанического переулка, а также дом №96 по улице Финской, сообщает компания «Самарские коммунальные системы». Это связано с 

12 марта 2018, 10:30
«Иван Иванович, чего дожидаетесь?»: По только что отремонтированному Московскому шоссе уже пошли трещины

«Иван Иванович, чего дожидаетесь?»: По только что отремонтированному Московскому шоссе уже пошли трещины

7 марта, перед праздничной четырёхдневкой, в районе пересечения Московского шоссе с улицей Потапова случилась коммунальная авария. В близлежащем частном секторе перекрыли воду, потом ее дали, но вчера, 10 марта, местные жители снова начали бить тревогу. Но уже по другому поводу. 
11 марта 2018, 02:25
АСУДД в помощь: В Самаре общественный транспорт получит приоритет

АСУДД в помощь: В Самаре общественный транспорт получит приоритет

На самарских дорогах после запуска АСУДД появится приоритет для общественного транспорта. Его обеспечат светофоры, которые будут загораться раньше на несколько секунд. Это поможет повысить пропускную способность малыми затратами, уверенны авторы идеи.

«Система имеет возможность приоритета транспорта, но это будет 
20 января 2018, 04:28
В Самаре подключат к АСУДД светофоры на Московском шоссе

В Самаре подключат к АСУДД светофоры на Московском шоссе

В Самаре светофоры подключат к АСУДД - автоматизированной системе управления дорожным движением. Об этом  врио министра транспорта Самарской области Иван Пивкин сообщил на встрече с горожанами.

В четверг, 18 января, в областном минтрансе с самарцами обсуждали проблемы движения по 
19 января 2018, 01:09
В Самаре погасли светофоры на Ново-Садовой и Московском шоссе

В Самаре погасли светофоры на Ново-Садовой и Московском шоссе

В Самаре отключены несколько светофоров на Ново-Садовой и Московском шоссе. Об этом в среду, 17 января, сообщили представители организации «Самарадортранссигнал». Без электроснабжения остались светофоры, расположенные на перекрестках Ново-Садовой и Московского шоссе с улицей Советской Армии. Пока работа светофоров не восстановлена, 

17 января 2018, 02:45
В блогах: про новые светофоры и «адовую пробку» в Самаре

В блогах: про новые светофоры и «адовую пробку» в Самаре

Блогер Анна Носова поведала про «адовую пробку и разъяренных водителей на 18-м километре». 20 декабря на кольце Волжского и Московское шоссе включили аж 8 светофоров. «Утро самарцев в очередной раз началось с матюков и ярости в адрес чиновников из 
22 декабря 2017, 03:24
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