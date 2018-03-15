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Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»
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14 марта 2018, 10:48
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В блогах: и мимы есть в Самаре, и свой Джексон...
Блогер s7005 поведал про самарский свадебный кризис: "Некоторое время назад здание, где находится арт-гостиная "Вернисаж", позиционировало себя как самый большой магазин свадебного платья... разумеется, в Самаре. Но пришлось свернуться. Не берет народ платья. Все-таки в Самаре и области стали действительно …
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13 марта 2018, 08:02
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В блогах: "Почему в Самаре ненавидят пешеходов и желают им смерти?"
Блогер Виталий Политов задается вопросом, "почему в Самаре ненавидят пешеходов и желают им смерти"? Автор поведал про опасный перекресток на пересечении Мичурина и Московского шоссе. "Из-за чьего-то непродуманного решения здесь ежедневно сотни (если не тысячи) людей подвергаются опасности быть сбитыми. Из-за …
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13 марта 2018, 07:00
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В блогах: «Как ВТО самарскую табачную фабрику уничтожила»
Блогер Игорь Кондратьев пишет, «как ВТО уничтожила самарскую табачную фабрику». В марте 2004 года в прессе появилось сообщение: новые собственники …
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13 марта 2018, 08:01
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В блогах: Что будет на дорогах Самары во время ЧМ-2018?
Блогер 63ru рассуждает про "мундиальный коллапс", который вскоре накроет Самару. «Меня, например, реально настораживают планы руководства по ограничению движения в городе, - пишет автор. - Как показала недавняя практика, если город впадает в ступор из-за какого-то «паручасового» перекрытия одной …
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13 марта 2018, 12:03
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Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре
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12 марта 2018, 02:21
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Холодная вода отключена в домах на Московском шоссе в Самаре
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12 марта 2018, 10:30
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«Иван Иванович, чего дожидаетесь?»: По только что отремонтированному Московскому шоссе уже пошли трещины
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11 марта 2018, 02:25
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АСУДД в помощь: В Самаре общественный транспорт получит приоритет
На самарских дорогах после запуска АСУДД появится приоритет для общественного транспорта. Его обеспечат светофоры, которые будут загораться раньше на несколько секунд. Это поможет повысить пропускную способность малыми затратами, уверенны авторы идеи.
«Система имеет возможность приоритета транспорта, но это будет …
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20 января 2018, 04:28
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В Самаре подключат к АСУДД светофоры на Московском шоссе
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19 января 2018, 01:09
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В Самаре погасли светофоры на Ново-Садовой и Московском шоссе
В Самаре отключены несколько светофоров на Ново-Садовой и Московском шоссе. Об этом в среду, 17 января, сообщили представители организации «Самарадортранссигнал». Без электроснабжения остались светофоры, расположенные на перекрестках Ново-Садовой и Московского шоссе с улицей Советской Армии. Пока работа светофоров не восстановлена, …
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17 января 2018, 02:45
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В блогах: про новые светофоры и «адовую пробку» в Самаре
Блогер Анна Носова поведала про «адовую пробку и разъяренных водителей на 18-м километре». 20 декабря на кольце Волжского и Московское шоссе включили аж 8 светофоров. «Утро самарцев в очередной раз началось с матюков и ярости в адрес чиновников из …
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22 декабря 2017, 03:24