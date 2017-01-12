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В блогах: деревня голодает
Блогер Виталий Ковригин с иронией рассказал и показал, как "живут и голодают в деревнях Самарской области". "Мы очень мучаемся от того, что не стоим в пробках. От того, что дышим чистым воздухом и питаемся преимущественно своей продукцией. Едим то, …
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12 января 2017, 09:50
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В блогах: настенный водопад в самарской квартире
Блогер Наталья Маслова рассказала, что "обильные снегопады доставили много хлопот не только жителям города, но и коммунальщикам". "В нашей квартире дома по улице Самарской эти атмосферные явления постоянно проявляются в виде настенных водопадов, причём уже много лет подряд. Сотрудники …
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11 января 2017, 10:03
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В блогах: филиал Урала в Самарской области
Блогер 63r рассказывает про Чертов палец - необычный объект природы в Сызранском районе. "Чертов палец - это своего рода маленький "заменитель" Урала. Все то же самое, только сильно меньше. А по сути это небольшой валун-останец, перемещенный массой льда во …
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11 января 2017, 09:50
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В блогах: у проспекта Кирова спилили деревья
Блогер mylifemyrules63 сообщил, что "по проспекту Кирова, от "самолёта" до "поляны", на расстоянии в целый километр опилили деревья, отделяющие проезжую часть от жилых домов".
"Теперь ещё надо спиленные ветки измельчить и вывезти. …
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9 января 2017, 05:40
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В блогах: Куйбышев на немецких картах и аэрофотоснимках
Блогер honzales выложил уникальные "немецкие карты и снимки аэрофотосъёмки Куйбышева, сделанные по заказу внешней разведки 6-го отдела РСХА". "Планы города датированы 30 мая 1944 года. Немцы знали, где в Куйбышеве находятся заводы «Карбюратор» и № 42 «Масленников», часовая фабрика …
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11 июля 2016, 06:07
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В блогах: Родильный дом № 1 г. Куйбышева
Блогер chanych_85 пишет про заброшенное трехэтажное здание "родильного дома № 1 города Куйбышева" на перекрестке Льва Толстого и Ленинской. "Этот дом дореволюционной постройки не эксплуатируется почти 10 лет, его закрыли на реставрацию и адаптацию под современные требования акушерства. До …
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13 мая 2016, 05:48
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В Самарской области учрежден памятный знак, посвященный юбилею парада, который прошел в Куйбышеве 7 ноября 1941 года
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25 апреля 2016, 06:28
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В блогах: Куйбышев в Самаре
Блогер Алексей Авдейчев выложил подборку наиболее интересных вывесок и табличек эпохи Куйбышева. "На поиски некоторых экземпляров порой уходил не один час, но я не жалею о затраченном времени, ведь теперь все эти потрепанные временем атрибуты останутся хотя бы на …
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18 марта 2016, 07:06