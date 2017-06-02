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Появилось видео смерча на границе Самарской области и Татарстана
В социальных сетях появились фотографии и видео смерча, случившегося на границе Самарской области и Татарстана. На территории нашего региона от стихии пострадали жители села Ясная Поляна. Как уже сообщала «ТЕРРА», там были повреждены крыши десяти домов, газопровод. Кроме того, …
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2 июня 2017, 11:41
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Из самарских машин начали воровать бензин
Блогер Ольга Потапова констатирует, что в Самару начали возвращаться лихие 90-е. "Сегодня ночью из моей "семёры" слили бензин. Крышка у меня была, между прочим, типа "антивор", с замком. Ну вот, теперь ни крышки, ни бензина. Было литров 10. На …
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1 июня 2017, 07:27
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В Самаре неотремонтированные фасады домов хотят замаскировать лианами
Блогер not_used_name предложил жителям Самары не тратить десятки лет в ожидании капитального ремонта, а прямо сейчас украсить дома лианами глицинии "Блю Мун". "Например, наш замечательный и прекрасный дом 1964 года постройки после посадки лиан станет еще прекраснее, - утверждает …
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31 мая 2017, 05:14
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В Самаре иномарка пробила бак фуры, разлилось топливо
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31 мая 2017, 02:06
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В Самаре разграбили старое кладбище возле поселка Управленческий
Блогер Алексей Перезнатнов рассказал про заброшенное кладбище близ поселка Управленческий. "Издали это место никак не выделяется из общей картины леса. Но, подойдя ближе, можно увидеть редкие силуэты крестов и надгробных памятников. Всего насчитывается не менее 200 захоронений, которые ещё …
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31 мая 2017, 08:57
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Фото: в Тольятти заметили новейший японский кроссовер Toyota C-HR
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30 мая 2017, 10:07
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Тольяттинец отказывается продавать автомобиль «Жигули» за 3 миллиона рублей
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29 мая 2017, 04:57
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Фото очевидца: в Тольятти после взрывов загорелась квартира
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29 мая 2017, 03:23
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В блогах: заброшенная мельница в Засамарской Слободе
Блогер chanych_85 побывал на заброшенной мельнице в Засамарской Слободе. "Если ехать из города по старому мосту через реку Самару, то с правой стороны можно увидеть большое и мрачное здание бывшей мельницы. Пятиэтажное строение издалека бросается в глаза. Здесь была …
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20 июля 2016, 10:35
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В Самаре разрушается памятник культуры - дом на Молодогвардейской
Прокуратура Самарского района провела проверку в сфере благоустройства при обслуживании многоквартирного дома в отношении МП «Жилсервис». Речь идет о здании особняка Матвеевых, который расположен по адресу: улица Молодогвардейская, 69. Он является одним из памятников культуры Самары.
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13 мая 2016, 01:02
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Усадьба Зеленко в Самаре спасена
Самарцы, проживающие во флигеле усадьбы всемирно известного архитектора Зеленко, расположенной в исторической части города на ул. Самарской, все-таки отстояли это здание. Оно вернётся в реестр памятников архитектуры Самарской области. Его уже внесли в список вновь выявленных объектов культурного наследия. Об …
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2 февраля 2016, 11:37
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В блогах: Северный модерн на Волге
Блогер kraeham информирует, что в Самаре ведутся работы по реставрации бывшего здания крестьянского и дворянского земельных банков на улице Куйбышева, 153. «Ныне это второй корпус политеха. Минкульт России отпустил на работы 20 миллионов рублей. В сентябре - октябре проведена …
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19 ноября 2015, 09:30