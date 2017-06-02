Появилось видео смерча на границе Самарской области и Татарстана сообщала «ТЕРРА», там были повреждены крыши десяти домов, газопровод. Кроме того, … В социальных сетях появились фотографии и видео смерча, случившегося на границе Самарской области и Татарстана. На территории нашего региона от стихии пострадали жители села Ясная Поляна. Как уже«ТЕРРА», там были повреждены крыши десяти домов, газопровод. Кроме того,