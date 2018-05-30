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В блогах: «Как Сбербанк наживается на доверчивых бизнесменах»
Павел Урушев предупреждает бизнесменов в "Фейсбуке", что "Сбербанк освоил ещё один относительно честный способ отъёма денег" у доверчивых юридических лиц. "Схема до опупения дерзка и проста. Плательщик, клиент Сбера, переводит деньги получателю в другой банк. Через некоторое время, якобы …
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29 мая 2018, 09:00
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В блогах: «Новый памятник – «висячий» Ford появился в Самаре»
Про курьезную ситуацию поведали в паблике «ДТП. Самара» соцсети «ВКонтакте». На бордюре у Птичьего рынка уже вторую неделю висит Ford. Водитель …
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29 мая 2018, 11:27
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В блогах: «Сомнительные бизнес-секреты от Германа»
Широкий общественный резонанс в «Фейсбуке» вызвал пост Вячеслава Лима про бизнес-секреты от Германа. Речь, конечно же, идет о Сбербанке. «Какой Банк залезает в ваш карман и легко может снять судебные штрафы не с вашего карточного счета, на котором есть …
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29 мая 2018, 09:30
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В блогах: «Герои мультиков украсили гаражи в Самарской области»
Блогер Жанна Скокова поведала про необычные провинциальные граффити - на днях герои …
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26 мая 2018, 10:28
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Суд арестовал имущество собственников «Эл Банка»
Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск «Агентства по страхованию вкладов» об аресте имущества 12-и лиц, контролировавших обанкроченный тольяттинский «Эл Банк». Обеспечительные меры наложены на активы стоимостью свыше 5 миллиардов рублей. В апреле АСВ сообщало, что ухудшение финансового положения «Эл Банка» …
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25 мая 2018, 05:02
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ЦБ отправит тольяттинский «Автовазбанк» в Фонд плохих активов
Центробанк передаст тольяттинский «Автовазбанк», недавно выкупленный у Промсвязьбанка, в создаваемый Фонд плохих активов. По информации регулятора, на первом этапе компанию АВБ там составят банки «Траст» и «Рост», а также непрофильные активы, в основном связанные с бывшими собственниками ПСБ. Ожидается, что …
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24 мая 2018, 02:18
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Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России
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22 мая 2018, 05:36
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Самарский «АктивКапитал Банк» признали банкротом
Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск Центробанка России о признании банкротом регионального «АктивКапитал банка», сообщает Агентство по страхованию вкладов. Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у АКБ 29 марта. По информации регулятора, организация провела ряд операций, направленных на вывод …
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22 мая 2018, 08:00
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Все акции «Автовазбанка» перешли ЦБ
Центральный Банк России стал единоличным владельцем «Автовазбанка». Регулятор выкупил все 100 процентов акций тольяттинской финансовой организации у «Промсвязьбанка» (ПСБ), сообщает пресс-служба ЦБ. Сумма сделки составила всего 1 рубль. Именно до такого значения была уменьшена стоимость пакета бумаг АВБ в рамках …
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22 мая 2018, 01:58
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В хищении 540 тыс. рублей подозревают страховщицу из Самары
В Самаре в суд направлено уголовное дело по факту хищения более полумиллиона рублей. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники следственного отдела самарского УМВД из Кировского района. Подозреваемая – женщина 1977 года рождения, руководитель одного из подразделений страховой компании. По версии следствия, …
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22 мая 2018, 10:43
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Деньги на Фрунзенский мост и детские сады получит Самарская область
Самарская область в ближайшее время получит почти два миллиарда рублей из федерального бюджета. 700 миллионов пойдут на продолжение стройки Фрунзенского моста, более миллиарда – на создание детских садов. Вопросы включения 63-го региона в государственные программы глава региона обсуждал с представителями …
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22 мая 2018, 07:40
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Тольяттинец обанкротил управляющую компанию, выведя из нее более 2 миллионов рублей
В Тольятти расследуется уголовное дело, возбужденное на заместителя директора одной из местных управляющих компаний. Его подозревают в преднамеренном банкротстве предприятия.
По версии следствия, 61-летний мужчин вывел активы УК. Для этого он заключил ряд сделок на крайне невыгодных условиях. В результате этой …
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17 мая 2018, 11:52