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В Самаре зальют 119 катков, появились адреса
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22 декабря 2017, 09:12
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Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в 8:30
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22 декабря 2017, 08:52
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Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено
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22 декабря 2017, 08:05
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В блогах: «Подписи против памятника легионерам переданы в мэрию Новокуйбышевска»
Блогер psergeev77 поведал, что в администрацию Новокуйбышевска передали подписи против памятника чешским легионерам. За два пикета, прошедших в «энске» в декабре, активистам удалось собрать под петицией 427 подписей горожан. Местные жители возмущены идеей героизации интервентов и очень активно подписывали …
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22 декабря 2017, 03:49
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В блогах: про новые светофоры и «адовую пробку» в Самаре
Блогер Анна Носова поведала про «адовую пробку и разъяренных водителей на 18-м километре». 20 декабря на кольце Волжского и Московское шоссе включили аж 8 светофоров. «Утро самарцев в очередной раз началось с матюков и ярости в адрес чиновников из …
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22 декабря 2017, 03:24
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В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина
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22 декабря 2017, 10:31
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В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»
Блогер Игорь Кондратьев разбирался в вопросе, почему Дед Мороз принесет в подарке очень мало самарских конфет?
«Выяснилось, что глобальная «катастрофа» произошла и с самарской кондитерской, - сообщил автор.
«То, что выпускает фабрика «Россия», к сожалению, знают все. …
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21 декабря 2017, 09:23
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В блогах: В Сызрани появились "противогазеры"
В Сызрани появились "противогазеры" - люди, которые готовятся к ядерной войне, об этом поведали в паблике "ВПЛ Сызрань" соцсети "ВКонтакте". Первые 30 сызранцев, готовых выжить в случае атомного апокалипсиса, присоединились к движению «Вместо лиц противогазы». Оно зародилось в России прошедшим летом …
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19 декабря 2017, 07:44
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Тольятти получит средства на проектирование новой набережной из бюджета
Правительство Самарской области выделит Тольятти средства из бюджета на проектирование новой набережной. Об этом во время визита в Автоград рассказал врио губернатора Дмитрий Азаров.
«Средства на проектирование набережной закладываются на 2018 год. Добавим из областного бюджета. Проектировать объект должны …
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15 декабря 2017, 04:45
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Самара: «Локомотив» будет без льда, катки в парках увеличат
Появилась новая информация о заливке катков в Самаре предстоящей зимой. Каток на стадионе «Локомотив» в Самаре в этом году не откроется, но увеличат катки в двух парках города, сообщает портал samru.ru, со ссылкой на источники.
По данным администрации …
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27 ноября 2017, 01:47
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В Самаре построят амфитеатр на набережной у Ладьи
Во вторник, 14 ноября, врио главы Самары Владимир Василенко провел выездное совещание возле набережной у Ладьи. Оно было посвящено благоустройству территории у Софийского собора (Собора Софии Премудрости Божией). Рабочие начали строить лестничный спуск с амфитеатром, который соединит площадку храма с …
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14 ноября 2017, 03:59
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На обновленной площади Куйбышева зальют каток
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9 ноября 2017, 07:01
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Каскадный фонтан с подсветкой появится на четвертой очереди набережной рядом с Ладьей
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12 октября 2017, 02:29
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В Самаре на набережной сэкономили 158 миллионов рублей
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18 сентября 2017, 01:13
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В Самаре появится новый крытый каток за 360 миллионов рублей
По итогам конкурса определен подрядчик, который построит в Самаре новый крытый каток. Этим займется ООО «Горизонт». Стоимость контракта более 359,5 миллиона рублей. Спортивный объект возведут в микрорайоне «Южный город». Напомним, о необходимости создания в Самаре конькобежного центра начали говорить в …
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14 сентября 2017, 07:05
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Реконструкция «МТЛ-Арены - 2» обойдется в 63 миллиона рублей
Новое здание ФОК «МТЛ-Арена - 2» уже требует реконструкции, которая обойдется региональному бюджету почти в 63 миллиона рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, областное управление капитального строительства ищет подрядчика, который за 2 миллиона 900 тысяч рублей проведет проектно-изыскательские работы и …
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2 июня 2017, 12:29