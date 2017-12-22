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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Самара: «Локомотив» будет без льда, катки в парках увеличат

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На обновленной площади Куйбышева зальют каток

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Сейчас власти ищут подрядчика, который организуют заливку катка, и будет содержать его 

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Каскадный фонтан с подсветкой появится на четвертой очереди набережной рядом с Ладьей

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12 октября 2017, 02:29
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В Самаре на набережной сэкономили 158 миллионов рублей

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18 сентября 2017, 01:13
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Реконструкция «МТЛ-Арены - 2» обойдется в 63 миллиона рублей

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2 июня 2017, 12:29
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