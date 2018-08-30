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В Самаре закрылся

В Самаре закрылся "Парк Хаус"

В Самаре закрылся известный торговый центр "Парк Хаус" на Московском шоссе. Арбитражный суд города Москвы признал банкротом оператора ТЦ - компанию "Арес Недвижимость" и открыл в отношении нее процедуру конкурсного производства. Фирма является собственником почти двух третей арендопригодных помещений центра 
30 августа 2018, 09:41
В блогах: на АвтоВАЗе рабочим выдают неподъемные г...давы?

В блогах: на АвтоВАЗе рабочим выдают неподъемные г...давы?

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа соцсети "ВКонтакте" поведали, какую на самом деле рабочую обувь выдают на заводе. Вместо обещанных красивых кед с металлическим подноском рабочие получают страшные тяжеленные ботинки. "Эти неподъемные "давы на буковку гэ" приходится дорабатывать с помощью мощного 
30 августа 2018, 09:32
В блогах: тьма поглотила город Самару

В блогах: тьма поглотила город Самару

Блогер kosmonavtmic утверждает, что вчера вечером Самару поглотила тьма. "Заход Солнца был в 19:38. По Московскому шоссе и прочим "магистралям" освещение включилось в 20:12, набрало полную яркость к 20:30. Не много ли для миллионного города целый час находиться в 
30 августа 2018, 09:21
В Самаре появится памятник городскому сумасшедшему Пине Гофману

В Самаре появится памятник городскому сумасшедшему Пине Гофману

В Самаре отремонтировали сквер, расположенный на пересечении улиц Ленинградской и Садовой. Там установили новый игровой комплекс для детей и лавку-качели, продолжается монтаж скамеек и урн. Вскоре там может появиться скульптура — памятник известному городскому сумасшедшему Пине Гофману.

Напомним, что 
30 августа 2018, 03:17
В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств

В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств

В микрорайоне «Крутые Ключи» в Самаре появится школа искусств. Там смогут заниматься не менее 300 детей, рассказала руководитель департамента образования администрации г.о. Самара Лилия Галузина. Для этого городские власти собираются выкупить здание в центре микрорайона.

Кстати, в нем уже 
23 августа 2018, 04:57
Фестиваль «Пластилиновый дождь» открылся в Самаре

Фестиваль «Пластилиновый дождь» открылся в Самаре

Плохая погода искусству не помеха: несмотря на дождь, в среду, 22 августа, в  Струковском саду в Самаре открылся  фестиваль «Пластилиновый дождь». Артисты и гости переместились под крышу летней  эстрады.  Напомним, что фестиваль уличного искусства в этом году продлится в  областной 
23 августа 2018, 12:28
Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары

Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары

В субботу, 1 сентября, в Самару должен приехать с рабочим визитом министр культуры России Владимир Мединский. Одним из центральных вопросов обсуждения будет дальнейшая судьба «Фабрики-кухни».

По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он 
20 августа 2018, 03:28
В блогах: роскошный закат на

В блогах: роскошный закат на "Даче со слонами"

Самарская тележурналистка Ольга Кардашевская поведала в соцсети "ВКонтакте" про роскошный закат на "Даче со слонами".

"Впервые о ней я услышала еще в детстве, но увидеть легендарных слонов вживую мне удалось гораздо позже, в конце 90-х, - пишет автор. 
17 августа 2018, 10:21
В Самаре выбрали место, где установят скульптуру «Клен»

В Самаре выбрали место, где установят скульптуру «Клен»

Стало известно, что скульптуру «Клен» в честь хита ВИА «Синяя птица» установят на набережной у выхода из Струковского парка. Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
 
«Открытие планируем ко Дню города на 8 
16 августа 2018, 01:53
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Подведение итогов 
13 августа 2018, 11:37
В Самаре осыпается свежий фасад с дома Покидышева на Ленинградской

В Самаре осыпается свежий фасад с дома Покидышева на Ленинградской

Не прошло и месяца с завершения ЧМ-2018, как у отрестарированных фасадов зданий в историческом центре Самары снова возникли  проблемы. У здания на улице Ленинградской, 26-28 осыпается благоустроенный фасад, пишет «Самарское обозрение». Один из пользователей рассказал об этом руководителю Управления 
6 августа 2018, 01:54
В Самаре могут поставить памятник легендарному чудаку Пине Гойфману

В Самаре могут поставить памятник легендарному чудаку Пине Гойфману

В Самаре планируют благоустроить сквер на перекрестке Ленинградской и Садовой, а также поставить там скульптуру. Кому она будет посвящена, выберут сами жители города. Единственное условие - персонаж должен иметь отношение к Самарскому району, в котором и находится сквер.
 
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31 марта 2018, 01:35
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