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В Самаре закрылся "Парк Хаус"
В Самаре закрылся известный торговый центр "Парк Хаус" на Московском шоссе. Арбитражный суд города Москвы признал банкротом оператора ТЦ - компанию "Арес Недвижимость" и открыл в отношении нее процедуру конкурсного производства. Фирма является собственником почти двух третей арендопригодных помещений центра …
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30 августа 2018, 09:41
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В блогах: на АвтоВАЗе рабочим выдают неподъемные г...давы?
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа соцсети "ВКонтакте" поведали, какую на самом деле рабочую обувь выдают на заводе. Вместо обещанных красивых кед с металлическим подноском рабочие получают страшные тяжеленные ботинки. "Эти неподъемные "давы на буковку гэ" приходится дорабатывать с помощью мощного …
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30 августа 2018, 09:32
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В блогах: тьма поглотила город Самару
Блогер kosmonavtmic утверждает, что вчера вечером Самару поглотила тьма. "Заход Солнца был в 19:38. По Московскому шоссе и прочим "магистралям" освещение включилось в 20:12, набрало полную яркость к 20:30. Не много ли для миллионного города целый час находиться в …
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30 августа 2018, 09:21
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В Самаре появится памятник городскому сумасшедшему Пине Гофману
В Самаре отремонтировали сквер, расположенный на пересечении улиц Ленинградской и Садовой. Там установили новый игровой комплекс для детей и лавку-качели, продолжается монтаж скамеек и урн. Вскоре там может появиться скульптура — памятник известному городскому сумасшедшему Пине Гофману.
Напомним, что …
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30 августа 2018, 03:17
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В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств
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23 августа 2018, 04:57
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Фестиваль «Пластилиновый дождь» открылся в Самаре
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23 августа 2018, 12:28
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Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары
В субботу, 1 сентября, в Самару должен приехать с рабочим визитом министр культуры России Владимир Мединский. Одним из центральных вопросов обсуждения будет дальнейшая судьба «Фабрики-кухни».
По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он …
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20 августа 2018, 03:28
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В блогах: роскошный закат на "Даче со слонами"
Самарская тележурналистка Ольга Кардашевская поведала в соцсети "ВКонтакте" про роскошный закат на "Даче со слонами".
"Впервые о ней я услышала еще в детстве, но увидеть легендарных слонов вживую мне удалось гораздо позже, в конце 90-х, - пишет автор. …
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17 августа 2018, 10:21
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В Самаре выбрали место, где установят скульптуру «Клен»
Стало известно, что скульптуру «Клен» в честь хита ВИА «Синяя птица» установят на набережной у выхода из Струковского парка. Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
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16 августа 2018, 01:53
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В Самаре осыпается свежий фасад с дома Покидышева на Ленинградской
Не прошло и месяца с завершения ЧМ-2018, как у отрестарированных фасадов зданий в историческом центре Самары снова возникли проблемы. У здания на улице Ленинградской, 26-28 осыпается благоустроенный фасад, пишет «Самарское обозрение». Один из пользователей рассказал об этом руководителю Управления …
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6 августа 2018, 01:54
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В Самаре могут поставить памятник легендарному чудаку Пине Гойфману
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31 марта 2018, 01:35