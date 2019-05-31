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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Миодраг Божович остается в самарских «Крыльях»

Миодраг Божович остается в самарских «Крыльях»

Миодраг Божович будет работать главным тренером "Крыльев Советов" и в следующем сезоне. Об этом сам наставник заявил на пресс-конференции после матча с "Нижним Новгородом" за право остаться в РПЛ. Напомним, что ранее источники  уверяли, что если клуб вылетит в 
2 июня 2019, 11:22
В блогах: самарцы хотят сделать музей первой городской канализации

В блогах: самарцы хотят сделать музей первой городской канализации

Жители Самары через «Твиттер» обратились к властям города с предложением превратить в музей первую городскую канализацию, как это уже сделали в Монреале. Пробный участок канализации, построенный на деньги Альфреда фон Вакано, был открыт в 1909 году. «Просим пролоббировать вопрос 
31 мая 2019, 08:05
В Самаре построят ракету для захвата рынка коммерческих пусков

В Самаре построят ракету для захвата рынка коммерческих пусков

Сегодня в Самару с рабочим визитом прибыл глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Почти весь день он провел в местном ракетно-космическом центре "Прогресс", где сейчас идет подготовка к производству новой ракеты среднего класса "Союз-5". Завод уже начал собирать первые компоненты этого 
31 мая 2019, 07:15
«Крылья» уступили «Нижнему», но удержались в премьер-лиге

«Крылья» уступили «Нижнему», но удержались в премьер-лиге

В воскресенье, 2 июня, самарские «Крылья Советов» принимали на своем поле «Нижний Новгород». Ответный матч за право играть в Российской премьер-лиге в сезоне 2019/2020 собрал 23 441 зрителя. Хотя в первом тайме лидировали самарцы, распечатать ворота соперника им не удалось. 
2 июня 2019, 08:57
В блогах: самарцы просят спасти детей, которые тусуются на заброшенной стройке

В блогах: самарцы просят спасти детей, которые тусуются на заброшенной стройке

В паблике "Типичная Самара" соцсети "ВКонтакте" обратились к родителям, чтобы они следили за своими детьми! Авторы поста потребовали закрыть доступ к стройке, расположенной на пересечении улиц Черемшанской и Советской. «Ее для игр облюбовали дети. На стройке практически каждый вечер 
31 мая 2019, 09:28
В блогах: есть ли в Самарской области паллиативная помощь, или Пока они живы...

В блогах: есть ли в Самарской области паллиативная помощь, или Пока они живы...

Блогер Ольга Шелест задается вопросом, есть ли в Самарской области паллиативная помощь? "Вопрос почти риторический на данный момент, - сетует автор. - Вот вчера в очередной раз участковый педиатр из обычного кашля моего ребенка раздул: "Реанимация, санация, срочная госпитализация". 
31 мая 2019, 09:22
В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ

В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ

Жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии города на коэффициент умственного развития. Резонансная петиция в адрес всех ветвей власти размещена на портале change.org. Горожане просят защитить городской электротранспорт и предлагают запретить в Автограде принимать решения в сфере транспорта чиновникам, имеющим 
29 мая 2019, 05:22
В Самаре задержали пьяного таксиста из «Такси Самара»

В Самаре задержали пьяного таксиста из «Такси Самара»

Водила «колесил» по ночному городу-курорту. Причем так, что на него обратили внимание активисты «Ночного патруля».

В ночь с субботы на воскресенье, с 4 на 5 мая, в Самаре на улице Воронежской активистами общественной организации «Ночной патруль» был замечен 
5 мая 2019, 01:19
В Самаре таксист «поймал» открытый колодец

В Самаре таксист «поймал» открытый колодец

В субботу, 20 апреля, одного из самарских водителей ждал неприятный сюрприз: как рассказали очевидцы в паблике «ДТП 163 Самара», на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загора такси провалилось передним колесом в открытый колодец. В этот момент автомобилист как раз поворачивал 
21 апреля 2019, 09:01
Видео: двое таксистов не поделили клиента и устроили мордобой на проезжей части

Видео: двое таксистов не поделили клиента и устроили мордобой на проезжей части

В сети распространяется видео, на котором запечатлена драка двух таксистов. Все произошло в Самаре, в районе Центрального автовокзала. Судя по всему, работники таксомоторов не поделили клиентов и решили выяснить отношения с помощью кулаков. На ролике видно, что драка имела все 
16 апреля 2019, 03:41
В Самаре такси перевернулось на крышу после ДТП

В Самаре такси перевернулось на крышу после ДТП

В понедельник утром, 15 апреля, в Самаре произошла авария с участием машины одного из таксопарков. На пересечении улиц Средне-Садовой и Свободы столкнулись «Лада Гранта» и «Рено Логан». Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, шофер «Гранты» не пропустил иномарку 
15 апреля 2019, 11:54
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