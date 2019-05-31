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Миодраг Божович остается в самарских «Крыльях»
Миодраг Божович будет работать главным тренером "Крыльев Советов" и в следующем сезоне. Об этом сам наставник заявил на пресс-конференции после матча с "Нижним Новгородом" за право остаться в РПЛ. Напомним, что ранее источники уверяли, что если клуб вылетит в …
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2 июня 2019, 11:22
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В блогах: самарцы хотят сделать музей первой городской канализации
Жители Самары через «Твиттер» обратились к властям города с предложением превратить в музей первую городскую канализацию, как это уже сделали в Монреале. Пробный участок канализации, построенный на деньги Альфреда фон Вакано, был открыт в 1909 году. «Просим пролоббировать вопрос …
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31 мая 2019, 08:05
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В Самаре построят ракету для захвата рынка коммерческих пусков
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31 мая 2019, 07:15
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«Крылья» уступили «Нижнему», но удержались в премьер-лиге
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2 июня 2019, 08:57
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В блогах: самарцы просят спасти детей, которые тусуются на заброшенной стройке
В паблике "Типичная Самара" соцсети "ВКонтакте" обратились к родителям, чтобы они следили за своими детьми! Авторы поста потребовали закрыть доступ к стройке, расположенной на пересечении улиц Черемшанской и Советской. «Ее для игр облюбовали дети. На стройке практически каждый вечер …
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31 мая 2019, 09:28
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В блогах: есть ли в Самарской области паллиативная помощь, или Пока они живы...
Блогер Ольга Шелест задается вопросом, есть ли в Самарской области паллиативная помощь? "Вопрос почти риторический на данный момент, - сетует автор. - Вот вчера в очередной раз участковый педиатр из обычного кашля моего ребенка раздул: "Реанимация, санация, срочная госпитализация". …
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31 мая 2019, 09:22
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В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ
Жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии города на коэффициент умственного развития. Резонансная петиция в адрес всех ветвей власти размещена на портале change.org. Горожане просят защитить городской электротранспорт и предлагают запретить в Автограде принимать решения в сфере транспорта чиновникам, имеющим …
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29 мая 2019, 05:22
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В Самаре задержали пьяного таксиста из «Такси Самара»
Водила «колесил» по ночному городу-курорту. Причем так, что на него обратили внимание активисты «Ночного патруля».
В ночь с субботы на воскресенье, с 4 на 5 мая, в Самаре на улице Воронежской активистами общественной организации «Ночной патруль» был замечен …
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5 мая 2019, 01:19
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В Самаре таксист «поймал» открытый колодец
В субботу, 20 апреля, одного из самарских водителей ждал неприятный сюрприз: как рассказали очевидцы в паблике «ДТП 163 Самара», на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загора такси провалилось передним колесом в открытый колодец. В этот момент автомобилист как раз поворачивал …
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21 апреля 2019, 09:01
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Видео: двое таксистов не поделили клиента и устроили мордобой на проезжей части
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16 апреля 2019, 03:41
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В Самаре такси перевернулось на крышу после ДТП
В понедельник утром, 15 апреля, в Самаре произошла авария с участием машины одного из таксопарков. На пересечении улиц Средне-Садовой и Свободы столкнулись «Лада Гранта» и «Рено Логан». Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, шофер «Гранты» не пропустил иномарку …
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15 апреля 2019, 11:54
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