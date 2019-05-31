В Самаре задержали пьяного таксиста из «Такси Самара» внимание активисты «Ночного патруля».



В ночь с субботы на воскресенье, с 4 на 5 мая, в Самаре на улице Воронежской активистами общественной организации «Ночной патруль» был замечен … Водила «колесил» по ночному городу-курорту. Причем так, что на него обратилиВ ночь с субботы на воскресенье, с 4 на 5 мая, в Самаре на улице Воронежской активистами общественной организации «Ночной патруль» был замечен