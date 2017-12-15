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Материалы по теме:

В блогах: про необычную технологию капремонта в Самарской области

В блогах: про необычную технологию капремонта в Самарской области

В паблике "Консорт-Самара" соцсети "ВКонтакте" поведали про необычную технологию капитального ремонта, которую применили умельцы из села Масленниково Хворостянского района.

«Тут работы продолжаются и в холодное время года. Внутри этих теплиц нагреватели поддерживают температуру, пригодную для фасадных работ. Армированная 
15 декабря 2017, 06:32
В блогах: «История строительства Сызранской ГЭС»

В блогах: «История строительства Сызранской ГЭС»

Блогер Вадим Кондратьев посвятил пост истории строительства Сызранской ГЭС. Он опубликовал подборку фотографий 1920-х годов.

«Сейчас эта станция является памятником истории и архитектуры. Она вступила в строй в 1929 году в рамках деятельности ГОЭЛРО. На сегодня это единственное 
14 декабря 2017, 08:09
В блогах: «Зима на Металлурге в 1970-е годы»

В блогах: «Зима на Металлурге в 1970-е годы»

Администрация Кировского района показала в "Твиттере", как чистили зимой в 1970-е годы самарские улицы на Металлурге, опубликовав фото Виктора Федотова.

"До асфальта! Очень чисто!" - прокомментировали пользователи. 

Читатели в восторге: "Вот это красота! Причем заметьте - тротуар 
14 декабря 2017, 07:04
Саратовская область хочет отобрать у Самары

Саратовская область хочет отобрать у Самары "Рок над Волгой": сам не ам и другому не дам!

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров не собирается уступать саратовцам право проводить фестиваль "Рок над Волгой".

Об этом он написал в "Твиттере", оперативно отреагировав на инициативу депутата Саратовской облдумы Ивана Дзюбана, который предложил своим коллегам из комитета по туризму проработать вопрос 

14 декабря 2017, 11:32
В квартире 37-летнего самарца нашли шкаф с наркотиками

В квартире 37-летнего самарца нашли шкаф с наркотиками

В Самаре полицейские нашли в квартире 37-летнего горожанина шкаф с наркотиками. Мужчину задержали на улице Стара-Загора в ходе операции, проведенной сотрудниками МВД из управления по контролю за оборотом наркотиков. Силовики нашли у мужчины вещество серо-белого цвета. Проведенная экспертиза показала, что 

13 декабря 2017, 01:17
На ремонт и модернизацию теплового хозяйства Самарской области направят 4,7 млрд рублей

На ремонт и модернизацию теплового хозяйства Самарской области направят 4,7 млрд рублей

Руководство «Т Плюс» назвало объем инвестиций, которые планируется направить на ремонт и модернизацию теплового хозяйства Самарской области в 2018 году. Об этом было заявлено на межрегиональной конференции энергетиков, которая состоялась 12 декабря. В Самаре основное внимание будет приковано к обеспечению 
13 декабря 2017, 12:09
Виртуальный батл

Виртуальный батл "Жители против чиновников"

Врио губернатора Дмитрий Азаров попросил жителей региона оценить работу своих подчиненных, которую они ведут с обращениями граждан в "Твиттере". "Успел завершить рабочий день ДО полуночи. На связи. Напишите, какие ведомства, на ваш взгляд, реагируют на вопросы здесь хуже, а какие лучше", 

12 декабря 2017, 09:10
В Самаре полностью отремонтируют детскую поликлинику №1 к 2018 году

В Самаре полностью отремонтируют детскую поликлинику №1 к 2018 году

В Самаре к 2018 году полностью отремонтируют детскую поликлинику №1 по адресу ул. Молодежная, 4. Жители Промышленного района рассказали главе региона, что медучреждение работает только наполовину. Таких мощностей не хватает на обслуживание населения. Также родители просят обеспечить санчасть аппаратами УЗИ 

20 ноября 2017, 01:33
Не прошло и месяца: На 18 км Московского шоссе плитка уже ушла под землю

Не прошло и месяца: На 18 км Московского шоссе плитка уже ушла под землю

У подрядчиков эпохальной реконструкции Московского шоссе появилась дополнительная работа. Жители Самары обнаружили существенный дефект на участке, где строительные работы завершили совсем недавно – буквально 1-2 месяца тому назад.

На 18 километре Московского шоссе, в районе развязки с Ракитой и 
19 ноября 2017, 09:11
В Самаре выделят деньги на ремонт фонтана «Девочка и мальчик»

В Самаре выделят деньги на ремонт фонтана «Девочка и мальчик»

На ремонт Струковского сада в Самаре выделят ещё более 56,5 миллиона рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика ищет департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары. Согласно техзаданию, победителю тендера до 1 мая 2018 года предстоит отремонтировать фонтан «Девочка 

16 ноября 2017, 10:29
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