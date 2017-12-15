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В блогах: про необычную технологию капремонта в Самарской области
В паблике "Консорт-Самара" соцсети "ВКонтакте" поведали про необычную технологию капитального ремонта, которую применили умельцы из села Масленниково Хворостянского района.
«Тут работы продолжаются и в холодное время года. Внутри этих теплиц нагреватели поддерживают температуру, пригодную для фасадных работ. Армированная …
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15 декабря 2017, 06:32
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В блогах: «История строительства Сызранской ГЭС»
Блогер Вадим Кондратьев посвятил пост истории строительства Сызранской ГЭС. Он опубликовал подборку фотографий 1920-х годов.
«Сейчас эта станция является памятником истории и архитектуры. Она вступила в строй в 1929 году в рамках деятельности ГОЭЛРО. На сегодня это единственное …
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14 декабря 2017, 08:09
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В блогах: «Зима на Металлурге в 1970-е годы»
Администрация Кировского района показала в "Твиттере", как чистили зимой в 1970-е годы самарские улицы на Металлурге, опубликовав фото Виктора Федотова.
"До асфальта! Очень чисто!" - прокомментировали пользователи.
Читатели в восторге: "Вот это красота! Причем заметьте - тротуар …
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14 декабря 2017, 07:04
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Саратовская область хочет отобрать у Самары "Рок над Волгой": сам не ам и другому не дам!
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров не собирается уступать саратовцам право проводить фестиваль "Рок над Волгой".
Об этом он написал в "Твиттере", оперативно отреагировав на инициативу депутата Саратовской облдумы Ивана Дзюбана, который предложил своим коллегам из комитета по туризму проработать вопрос …
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14 декабря 2017, 11:32
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В квартире 37-летнего самарца нашли шкаф с наркотиками
В Самаре полицейские нашли в квартире 37-летнего горожанина шкаф с наркотиками. Мужчину задержали на улице Стара-Загора в ходе операции, проведенной сотрудниками МВД из управления по контролю за оборотом наркотиков. Силовики нашли у мужчины вещество серо-белого цвета. Проведенная экспертиза показала, что …
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13 декабря 2017, 01:17
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На ремонт и модернизацию теплового хозяйства Самарской области направят 4,7 млрд рублей
Руководство «Т Плюс» назвало объем инвестиций, которые планируется направить на ремонт и модернизацию теплового хозяйства Самарской области в 2018 году. Об этом было заявлено на межрегиональной конференции энергетиков, которая состоялась 12 декабря. В Самаре основное внимание будет приковано к обеспечению …
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13 декабря 2017, 12:09
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Виртуальный батл "Жители против чиновников"
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12 декабря 2017, 09:10
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В Самаре полностью отремонтируют детскую поликлинику №1 к 2018 году
В Самаре к 2018 году полностью отремонтируют детскую поликлинику №1 по адресу ул. Молодежная, 4. Жители Промышленного района рассказали главе региона, что медучреждение работает только наполовину. Таких мощностей не хватает на обслуживание населения. Также родители просят обеспечить санчасть аппаратами УЗИ …
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20 ноября 2017, 01:33
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Не прошло и месяца: На 18 км Московского шоссе плитка уже ушла под землю
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19 ноября 2017, 09:11
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В Самаре выделят деньги на ремонт фонтана «Девочка и мальчик»
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16 ноября 2017, 10:29