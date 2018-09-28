Канадские ученые назвали общий объем воды всех озер на планете Канадские ученые из Университета Макгилла подсчитали протяженность береговой линии всех озер на Земле и определили, что в общей сложности они содержат около 180 тысяч кубических километров воды. Этот объем может покрыть всю сушу почти полутораметровым водным слоем.

Всего на планете …