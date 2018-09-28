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В блогах: в Самаре дети вернулись в почетный караул на площади Славы

В блогах: в Самаре дети вернулись в почетный караул на площади Славы

В Самаре дети снова стали ежедневно стоять в почетном карауле на площади Славы, сообщил в Твиттере представитель городской школы №83. "Мы опять на Посту №1! Вахта Памяти у Вечного огня – сильнейшее патриотическое мероприятие для школьников. Дети вернулись под большим 
28 сентября 2018, 07:28
В Самаре экскаватор оставил без светофора перекресток Вольской и XXII Партсъезда

В Самаре экскаватор оставил без светофора перекресток Вольской и XXII Партсъезда

В пятницу днем, 28 сентября, на пересечении Вольской и XXII Партсъезда в Самаре внезапно выключился светофор, автомобилистам стало гораздо сложнее разбираться в обстановке, движение транспорта затруднено. 
 
- XXII Партсъезда Вольская выключено всё, - пожаловался в Твиттере один из самарцев и 
28 сентября 2018, 05:43
В Тольятти прекратились выбросы

В Тольятти прекратились выбросы

В Тольятти завершился длительный период неблагоприятных метеоусловий. По информации Приволжского УГМС, он продолжался 25 дней и закончился 17 сентября. Со следующего дня экологическая ситуация стала спокойной, случаи превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ на 8 стационарных постах наблюдений не фиксировались. 
 
- Сведения 
28 сентября 2018, 05:24
В Самаре полицейский забрался на балкон 4 этажа и потушил пламя

В Самаре полицейский забрался на балкон 4 этажа и потушил пламя

В Самаре полицейский смог помочь местному жителю во время ЧП: спас человека, который спокойно спал в горящей квартире. Участковый отдела полиции № 1 УМВД России по городу Самаре Билухаж Абубакиров шел по улице, когда увидел, что с балкона дома № 
28 сентября 2018, 04:50
Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера

Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера

Эксперты объяснили загадку так называемых «розовых» озер в Самарской области. Напомним, что удивительный розовый цвет водоемов вызвал недоумение и беспокойство у самарцев. Необычные  озера прославились благодаря видеоролику, который снял один из жителей региона, а затем выложил в Сеть. Оказалось, 
31 августа 2018, 04:29
Канадские ученые назвали общий объем воды всех озер на планете

Канадские ученые назвали общий объем воды всех озер на планете

Канадские ученые из Университета Макгилла подсчитали протяженность береговой линии всех озер на Земле и определили, что в общей сложности они содержат около 180 тысяч кубических километров воды. Этот объем может покрыть всю сушу почти полутораметровым водным слоем.
Всего на планете 

16 декабря 2016, 11:53
5 из 47 проб воды на самарских водоемах не соответствуют нормам

5 из 47 проб воды на самарских водоемах не соответствуют нормам

Как минимум до конца рабочей недели в Самаре и области сохранится жара. Воздух будет прогреваться до 30 градусов. В целом, по прогнозам российского гидрометцентра, июнь ожидается на 2 градуса теплее средних многолетних значений. Несмотря на то, что вода в Волге 

15 июня 2016, 04:22
Озера в жилых массивах Самары благоустроят

Озера в жилых массивах Самары благоустроят

Масштабную работу по очистке городских озер и благоустройству территории вокруг них планируют провести в столице 63-го региона. Всего на территории Самары более 170 таких природных объектов. Некоторые из них расположены в жилых микрорайонах. Часть водоемов превратилась в свалки. Перед началом 
18 июня 2015, 03:15
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