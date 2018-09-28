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В блогах: в Самаре дети вернулись в почетный караул на площади Славы
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28 сентября 2018, 07:28
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В Самаре экскаватор оставил без светофора перекресток Вольской и XXII Партсъезда
В пятницу днем, 28 сентября, на пересечении Вольской и XXII Партсъезда в Самаре внезапно выключился светофор, автомобилистам стало гораздо сложнее разбираться в обстановке, движение транспорта затруднено.
- XXII Партсъезда Вольская выключено всё, - пожаловался в Твиттере один из самарцев и …
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28 сентября 2018, 05:43
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В Тольятти прекратились выбросы
В Тольятти завершился длительный период неблагоприятных метеоусловий. По информации Приволжского УГМС, он продолжался 25 дней и закончился 17 сентября. Со следующего дня экологическая ситуация стала спокойной, случаи превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ на 8 стационарных постах наблюдений не фиксировались.
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28 сентября 2018, 05:24
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В Самаре полицейский забрался на балкон 4 этажа и потушил пламя
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28 сентября 2018, 04:50
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Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера
Эксперты объяснили загадку так называемых «розовых» озер в Самарской области. Напомним, что удивительный розовый цвет водоемов вызвал недоумение и беспокойство у самарцев. Необычные озера прославились благодаря видеоролику, который снял один из жителей региона, а затем выложил в Сеть. Оказалось, …
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31 августа 2018, 04:29
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Канадские ученые назвали общий объем воды всех озер на планете
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16 декабря 2016, 11:53
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5 из 47 проб воды на самарских водоемах не соответствуют нормам
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15 июня 2016, 04:22
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Озера в жилых массивах Самары благоустроят
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18 июня 2015, 03:15