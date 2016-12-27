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В блогах: когда водители будут озвучивать названия остановок?
В группе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" обращаются к властям города с вопросом, "когда же наконец водителей муниципального транспорта заставят озвучивать названия остановок"? "Или, может, они стесняются или сами не знают маршрута? К чему всё это? Гости нашего города, да …
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23 декабря 2016, 11:12
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В блогах: детский сад на улице Фрунзе
Блогер natalya_maslova пишет про "детский сад на улице Фрунзе". "После реставрации, вернувшей зданию первоначальный вид, садик стал достойным украшением этого уголка города", - считает автор. Читатели же восприняли пост в штыки: "Там в группах по 30 человек. Теснота и …
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23 декабря 2016, 11:09
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В блогах: скейт-парк в Струковском
Блогер Андрей Седогин рассказывает про "туманные перспективы скейт-парка в Струковском парке". "Долгие годы Струкачи были центром притяжения для экстремалов всех мастей. Именно здесь появился первый полноценный скейт-парк в Самаре. До сих пор он одновременно являлся единственной универсальной площадкой для …
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23 декабря 2016, 11:01
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В блогах: Почему киркоровские скандалы проходят мимо Самары?
Блогер Алексей Сиверкин интересуется, "почему все киркоровские скандалы проходят мимо Самары"? "Почему журналисток в розовых кофточках и поклонниц Филипп Бедросович бьет или посылает "куда подальше" где угодно, но только не в Самаре? Последний раз Киркоров обижался на наш город …
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20 декабря 2016, 10:37
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В Сызрани подростки ложились посреди улицы и снимали реакцию прохожих, есть видео
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18 декабря 2016, 05:18
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Подросток из России убил в США приемных родителей
Подросток из России убил своих приемных родителей в Соединенных Штатах. Об этом рассказывают мировые информагентства со ссылкой на полицию города Кроули.
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2 декабря 2016, 02:29
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В блогах: в Самаре дети выгуливают покрышки на Московском шоссе
Блогер Наталья Ширяева увидела, как "в Самаре на Московском шоссе дети выгуливают покрышки". "Вдоль перерытой дороги, под дождем и по грязной чаче, подростки, словно бурлаки, тянули шины, привязанные к ним веревками. Как я поняла, это некое физическое упражнение. А …
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10 ноября 2016, 05:38
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В Самаре вооруженные подростки совершили разбой на площади Революции
Самарские полицейские раскрыли уголовное дело о разбое на площади Революции. Подозреваемые – подростки. Потерпевший – тоже несовершеннолетний. На улице к 14-летнему школьнику подошли двое молодых людей, вооруженные предметом, похожим на пистолет, и отняли у него электронную сигарету, сообщили в ГУ …
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3 ноября 2016, 10:32