10
06
27
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888b    888  8888888  888       888  888       888888888   88888888888  888    888 
 8888b   888    888    888   o   888  888       888             888      888    888 
 88888b  888    888    888  d8b  888  888       888             888      888    888 
 888Y88b 888    888    888 d888b 888  88888b.   8888888b.       888      8888888888 
 888 Y88b888    888    888d88888b888  888 "88b       "Y88b      888      888    888 
 888  Y88888    888    88888P Y88888  888  888         888      888      888    888 
 888   Y8888    888    8888P   Y8888  888  888  Y88b  d88P      888      888    888 
 888    Y888  8888888  888P     Y888  888  888   "Y8888P"       888      888    888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

В блогах: в Самаре увековечат историческую победу сборной России в 1/8 финала

В блогах: в Самаре увековечат историческую победу сборной России в 1/8 финала

Фонд капитального ремонта Самарской области сообщил в "Твиттере", что в Самаре на фасаде дома № 369 по улице Ново-Садовой увековечат историческую победу сборной России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Заказчиком проекта выступил непосредственно регоператор. Средства на его 
16 июля 2018, 05:28
Ограждения на трамвайных путях попросили не убирать в Самаре

Ограждения на трамвайных путях попросили не убирать в Самаре

Некоторые новшества, которые ввели в областной столице на время ЧМ-2018, понравились горожанам. Например, председатель правления Ассоциации Центр общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов предложил врио губернатора Дмитрию Азарову и главе Самары Елене Лапушкиной оставить ограждения вдоль трамвайных путей.

Напомним, что перед 
16 июля 2018, 04:23
15 тысяч человек смотрели финал ЧМ-2018 на Фестивале болельщиков в Самаре

15 тысяч человек смотрели финал ЧМ-2018 на Фестивале болельщиков в Самаре

В воскресенье, 15 июля, в Самаре последний день работал Фестиваль болельщиков FIFA. Посмотреть финальную игру ЧМ-2018 на фан-зону пришли в этот вечер 15 тысяч человек.

Напомним, что матч между Францией и Хорватией завершился победой французов. После трансляции прошла церемония 
16 июля 2018, 09:35
Болельщики и волонтеры убрались на фан-зоне ЧМ-2018 в Самаре

Болельщики и волонтеры убрались на фан-зоне ЧМ-2018 в Самаре

На фан-фесте в центре областной столицы болельщики и волонтеры наводили порядок. 14 и 15 июля на площади Куйбышева прошла акция «Болельщик XXI века». Ее лозунг «Болей, Переживай, Веселись, Убирай!».

«Ту часть мусора, который не донесли до специальных контейнеров, собрали волонтеры 
16 июля 2018, 09:11
Волонтеров ЧМ-2018 наградят на фанфесте в Самаре

Волонтеров ЧМ-2018 наградят на фанфесте в Самаре

В пятницу, 13 июля, на площади Куйбышева в Самаре подведут итоги волонтерской программы ЧМ-2018 в Самаре. На фанфест придут около 2000 добровольцев. В торжественной обстановке наградят активных волонтеров, координаторов, а также участников проектов-финалистов всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской 
12 июля 2018, 11:10
600 тысяч болельщиков ЧМ-2018 посетили фан-зону в Самаре

600 тысяч болельщиков ЧМ-2018 посетили фан-зону в Самаре

За время проведения ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» матчи смотрели 250 тысяч зрителей, а Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева собрал 600 тысяч участников. Об этом рассказал в четверг, 12 июля, врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.
 
Напомним, что после завершения мундиаля 
12 июля 2018, 04:22
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх