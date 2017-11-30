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Трамвай из ТТУ Самары украсят гербом Штутгарта
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28 ноября 2017, 09:30
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В блогах: Тольятти - столица Быдлостана?
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28 ноября 2017, 08:10
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В блогах: Местные жители недовольны тем, как построено кольцо на Луначарского
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28 ноября 2017, 06:36
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В блогах: «В Самаре Ленин продолжает лежать в бесхозном фонтане»
Блогер Евгений Синюков снова пишет про "осколки Ильича и бесхозный фонтан на улице Партизанской". "Этой теме уже 5 лет. Впервые заброшенные артефакты из ушедшей эпохи были обнаружены 11 ноября 2012 года. Тогда останки вождя мирового пролетариата показали почти по …
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28 ноября 2017, 11:34
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На ж/д вокзале Самары умер декан из иногороднего вуза
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2 октября 2017, 11:02
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В блогах: «Звёздные войны» будут судиться с Самарой»
Забавную фейковую новость, вызвавшую живой интерес среди самарцев, опубликовали в паблике «Таинственная Самара» соцсети «ВКонтакте». «Звёздные войны» будут судиться с Самарой из-за железнодорожного вокзала. «Режиссёр Джордж Лукас возмущён тем, что чертежи его робота Р2Д2 из звездного цикла были использованы …
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27 сентября 2017, 09:02
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Самарский вокзал начнут разбирать
На самарском железнодорожном вокзале за 43 миллиона рублей отремонтируют платформу №3. Информация появилась на сайте госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который займется модернизацией объекта, объявила компания «РЖДстрой». Согласно материалам аукциона, более 36 млн рублей из общей суммы будет потрачено на …
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28 апреля 2017, 03:00
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На самарском вокзале появятся звуковые объявления на русском и английском языках
В Самаре на железнодорожном вокзале появятся звуковые объявления на русском и английском языках. Город выполнит требование ФИФА о единой системе информирования пассажиров. Двуязычные сообщения будут распространяться не только на международные поезда, но и на внутрироссийские и электрички. Запуск голосового оповещения …
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13 марта 2017, 02:26