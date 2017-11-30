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Материалы по теме:

Трамвай из ТТУ Самары украсят гербом Штутгарта

Трамвай из ТТУ Самары украсят гербом Штутгарта

Самарское ТТУ обратилось через "Живой Журнал" к жителям города. "Уважаемые самарцы, в городе Штутгарте есть трамвай с гербом Самары. - пишут транспортники. - В рамках продолжения сотрудничества с нашим городом-побратимом, на какой маршрут и марку трамвая можно было бы нанести герб 

28 ноября 2017, 09:30
В блогах: Тольятти - столица Быдлостана?

В блогах: Тольятти - столица Быдлостана?

Тольяттинец Михаил Михайлов заявил в "Фейсбуке", что "если бы существовала такая страна, как Быдлостан, то Тольятти вполне заслуженно стал бы столицей этого государства". "Вчера были на концерте в местной филармонии. Больше половины зрителей - это пожилые люди за 60 лет. Они 

28 ноября 2017, 08:10
В блогах: Местные жители недовольны тем, как построено кольцо на Луначарского

В блогах: Местные жители недовольны тем, как построено кольцо на Луначарского

В паблике "Самарские водители" соцсети "ВКонтакте" поведали, что жильцы дома № 2 по Московскому шоссе недовольны тем, как построили кольцо по улице Луначарского. Теперь этот дом находится так близко к кольцу, что в некоторых квартирах стало «невозможно жить». В комнатах 

28 ноября 2017, 06:36
В блогах: «В Самаре Ленин продолжает лежать в бесхозном фонтане»

В блогах: «В Самаре Ленин продолжает лежать в бесхозном фонтане»

Блогер Евгений Синюков снова пишет про "осколки Ильича и бесхозный фонтан на улице Партизанской". "Этой теме уже 5 лет. Впервые заброшенные артефакты из ушедшей эпохи были обнаружены 11 ноября 2012 года. Тогда останки вождя мирового пролетариата показали почти по 
28 ноября 2017, 11:34
На ж/д вокзале Самары умер декан из иногороднего вуза

На ж/д вокзале Самары умер декан из иногороднего вуза

В Самаре на железнодорожном вокзале скончался пожилой мужчина. Инцидент произошел днем в воскресенье, 1 октября. Сообщается, что шедший по тоннелю мужчина остановился, прислонился к стене, а потом опустился на пол. Он был уже мертв, когда на место происшествия прибыли стражи 
2 октября 2017, 11:02
В блогах: «Звёздные войны» будут судиться с Самарой»

В блогах: «Звёздные войны» будут судиться с Самарой»

Забавную фейковую новость, вызвавшую живой интерес среди самарцев, опубликовали в паблике «Таинственная Самара» соцсети «ВКонтакте». «Звёздные войны» будут судиться с Самарой из-за железнодорожного вокзала. «Режиссёр Джордж Лукас возмущён тем, что чертежи его робота Р2Д2 из звездного цикла были использованы 
27 сентября 2017, 09:02
Самарский вокзал начнут разбирать

Самарский вокзал начнут разбирать

На самарском железнодорожном вокзале за 43 миллиона рублей отремонтируют платформу №3. Информация появилась на сайте госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который займется модернизацией объекта, объявила компания «РЖДстрой». Согласно материалам аукциона, более 36 млн рублей из общей суммы будет потрачено на 

28 апреля 2017, 03:00
На самарском вокзале появятся звуковые объявления на русском и английском языках

На самарском вокзале появятся звуковые объявления на русском и английском языках

В Самаре на железнодорожном вокзале появятся звуковые объявления на русском и английском языках. Город выполнит требование ФИФА о единой системе информирования пассажиров. Двуязычные сообщения будут распространяться не только на международные поезда, но и на внутрироссийские и электрички. Запуск голосового оповещения 

13 марта 2017, 02:26
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