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В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии
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4 декабря 2018, 08:05
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Зарезал жену на 7-м месяце: подробности жуткого убийства в Самарской области
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4 декабря 2018, 05:54
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Прокуратура нашла огромные выбоины и просадки на Юных Пионеров и Черемшанской
Прокуратура Промышленного района заинтересовалась состоянием городских трасс. В частности, 29 ноября сотрудники надзорного ведомства во время выездной проверки нашли нарушения закона «О безопасности дорожного движения», ГОСТа Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения …
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4 декабря 2018, 05:26
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Минивэн Mercedes-Benz «догнал» фуру: пострадали четыре человека
В понедельник, 3 декабря, произошла крупная авария в Красноярском районе области. В 06:05 38-летний водитель ехал на автомобиле Mercedes-Benz Vito со стороны Москвы в направлении Челябинска по трассе в самарском регионе. Однако автомобилист неправильно выбрал дистанцию до двигавшегося впереди него …
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4 декабря 2018, 04:38
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В блогах: в Самарском цирке львица поранила дрессировщика
Самарчанка Ольга Кардашевская рассказала в соцсети "ВКонтакте", что в самарском цирке львица поранила дрессировщика.
"На заключительном представлении в Самаре артистов шоу «Империя львиц» буквально завалили цветами. Гвоздем программы стали хищники и укротитель Виталий Смолянец. Настоящий герой и живая …
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4 декабря 2018, 08:09
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В блогах: что в Самаре может случиться с машиной...
Самарец Ян Налимов показал, что в нашем городе может случиться с автомобилем. "Бросил вечером машину на обочине дороги - а утром можно найти вот такие куски грязного льда. Интересно, как теперь долго придется работать, чтобы их вытащить из плена?" …
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4 декабря 2018, 08:04
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В блогах: дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы
Известный российский журналист Андрей Караулов поведал в "Фейсбуке", что дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы в конкурсе "Великие имена России". "Позвонила Наталья Сергеевна Королёва, замечательный врач и литератор. Автор трехтомника о своём великом отце, - пишет автор. - …
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30 ноября 2018, 05:20
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В блогах: Боже, "АВТОВАЗ" храни! Заводчанам предложили исполнять корпоративный гимн
Боже, "АВТОВАЗ" храни... В паблике "Рабочие АВТОВАЗа" соцсети "ВКонтакте" предложили заводчанам исполнять корпоративный гимн. "Считаю, что мотивирующих баннеров недостаточно для того, чтобы работники автозавода полностью выкладывались, - пишет автор поста Алексей Напылов. - Предлагаю голубой высотке принять следующую поправку …
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30 ноября 2018, 08:57