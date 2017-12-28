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В Нефтегорском районе автоледи на Hyundai Creta влетела под грузовик Ford
В Нефтегорском районе произошло столкновение иномарки Hyundai Creta и грузовой Ford. Иномаркой управляла 54-летняя автоледи. По предварительной информации полицейских, женщина нарушила правила проезда перекрестка и влетела под грузовик. ДТП произошло 27 декабря, около 23 часов, на 70 километре дороги «Подъезд …
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28 декабря 2017, 03:40
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В блогах: о новой технологии в Самаре - укладывание плитки под снег
Блогер Владислав Харчев поведал про новую технологию на улицах Самары - укладывание плитки под снег.
«Еще в ноябре я писал, что с лета на пересечении проспекта Ленина и Первомайской никак не могут вернуть на место плитку после того, …
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28 декабря 2017, 11:45
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В Самаре водитель ВАЗ 2114 въехал в иномарку на встречке
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27 декабря 2017, 03:01
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В Самаре водителя пришлось «вырезать» из «Гранты» после ДТП на «Раките»
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27 декабря 2017, 09:27
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В блогах: Почему на площади Куйбышева всегда такие убогие горки для детей?
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26 декабря 2017, 08:17
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В блогах: Электробезопасность. Новый год. Самарский район
Блогер Евгений Синюков поделился фотографиями преступной, как он утверждает, халатности при прокладке электропровода, питающего новогодние гирлянды на площади Революции. "Городские "умельцы" в старую, разваливающуюся от времени розетку воткнули абсолютно незащищенный бытовой китайский тройник. А уже в него - штепсель, и …
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26 декабря 2017, 06:49
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В центре Самары водитель на Toyota RAV4 влетел в новый трамвай
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26 декабря 2017, 11:42
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В блогах: «Самарская область начнет пожизненно платить Меркушкину 100 000 в месяц?»
Блогер prosto_samaretc поведал, что Самарская область вот-вот начнет пожизненно платить пенсию в размере 100 тысяч рублей в месяц бывшему губернатору Николаю Меркушкину. Как пишет автор, одним из первых его законов во время руководства регионом стала поправка в областной закон …
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26 декабря 2017, 10:11
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Коммунальщики, вам «привет»: На Безымянке мужчину едва не убило сосулькой
Сегодня, 9 декабря, днем в Самаре в результате несчастного случая пострадал мужчина. На него с крыши свалилась сосулька, передает портал 63.ru. «На улице Кузнецкой на мужчину упала сосулька и пробила ему голову. Вроде живой, увезли на скорой», - сообщает …
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10 декабря 2017, 12:28
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Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Тольятти
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16 ноября 2017, 02:53
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Экипаж скорой помощи и пациент пострадали в ДТП в Тольятти
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16 ноября 2017, 01:05
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В Самаре вдвое увеличилось число ДТП с участием машин скорой помощи
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2 ноября 2017, 01:56