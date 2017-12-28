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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2017г 
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В Самаре полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего в Куйбышевском районе на дороге Самара - Волгоград - Чапаевск, въезд №1. Во вторник, 26 декабря, в 14:50 там столкнулись два автомобиля: ВАЗ 2114 и иномарка Renault Kaptur. Есть пострадавшие. 

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В Самаре водителя пришлось «вырезать» из «Гранты» после ДТП на «Раките»

В Самаре вечером во вторник, 26 декабря, произошла жуткая авария на «Раките». По словам очевидцев, спасателям буквально пришлось «вырезать» водителя из попавшей в ДТП «Гранты». По данным МЧС, в 19:41 на пересечении Ракитовского шоссе с улицей Первой Малой, недалеко от 
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В блогах: Почему на площади Куйбышева всегда такие убогие горки для детей?

Блогер Владислав Харчев задается вопросом, "почему в Самаре на площади Куйбышева всегда такие убогие горки для детей"? "Вы посмотрите, например, какие горки строят около Красной площади. Высотой минимум с 3-этажный дом. Ни в какое сравнение не идет с тем убожеством, что 

26 декабря 2017, 08:17
В блогах: Электробезопасность. Новый год. Самарский район

В блогах: Электробезопасность. Новый год. Самарский район

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26 декабря 2017, 06:49
В центре Самары водитель на Toyota RAV4 влетел в новый трамвай

В центре Самары водитель на Toyota RAV4 влетел в новый трамвай

В понедельник, 25 декабря, в Самаре на перекрестке проспекта Ленина и улицы Полевой произошло ДТП с участием трамвая. Новый трамвай, следовавший по маршруту №22, протаранил внедорожник Toyota RAV4. Видео с места ДТП очевидец опубликовал в социальной сети. Судя по тайм-коду, 
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В блогах: «Самарская область начнет пожизненно платить Меркушкину 100 000 в месяц?»

В блогах: «Самарская область начнет пожизненно платить Меркушкину 100 000 в месяц?»

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Коммунальщики, вам «привет»: На Безымянке мужчину едва не убило сосулькой

Коммунальщики, вам «привет»: На Безымянке мужчину едва не убило сосулькой

Сегодня, 9 декабря, днем в Самаре в результате несчастного случая пострадал мужчина. На него с крыши свалилась сосулька, передает портал 63.ru. «На улице Кузнецкой на мужчину упала сосулька и пробила ему голову. Вроде живой, увезли на скорой», - сообщает 
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Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Тольятти

Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Тольятти

В полиции сообщили подробности ДТП с участием машины скорой помощи, которое произошло в Тольятти.

Авария случилась в четверг, 16 ноября, в 9:50 на Автозаводском шоссе.

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель автомашины «Audi» 1986 года рождения 
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Экипаж скорой помощи и пациент пострадали в ДТП в Тольятти

Экипаж скорой помощи и пациент пострадали в ДТП в Тольятти

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В Самаре вдвое увеличилось число ДТП с участием машин скорой помощи

В Самаре вдвое увеличилось число ДТП с участием машин скорой помощи

В Самаре в два раза увеличилось количество ДТП с участием машин скорой помощи. Как правило, это происходит из-за того, что автомобилисты не пропускают спецтранспорт, который движется с проблесковыми маячками и сиреной.

Услышав звук сирены и увидев проблесковые маячки, каждый 
2 ноября 2017, 01:56
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