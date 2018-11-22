В ходе реставрации одного из залов Ватикана обнаружены две картины, которые эксперты признали последними полотнами великого итальянского живописца Рафаэля Санти. Они были созданы в 1519 году, за год до ухода из жизни мастера.

На картинах изображены две женские фигуры. Одна …