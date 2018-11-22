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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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Материалы по теме:

В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова

В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова

Сегодня Самарский районный суд принял решение об аресте на два месяца - до 20 января 2019 года председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары Минахмета Халиуллова. Его задержали накануне.
 
Ранее он был вовлечен в скандал, связанный с «Фондом капитального ремонта». По 
22 ноября 2018, 08:54
В блогах: покушение на миражи самарской колбасы

В блогах: покушение на миражи самарской колбасы

Блогер Игорь Кондратьев раскритиковал инициативу властей ввести акциз на колбасные изделия, бекон и сосиски. "Если Госдума ее одобрит, то под самый сильный удар попадут такие предприятия переработки, как оставшиеся в сельских районах региона 6 РАПО, компания "Фон Бекон" (хотя она 
22 ноября 2018, 07:09
В Самаре здание для Шестого кассационного суда реконструируют за 941 млн рублей

В Самаре здание для Шестого кассационного суда реконструируют за 941 млн рублей

В Самаре объявлены торги на выполнение I очереди строительно-монтажных работ по реконструкции здания для Шестого кассационного суда в областной столице. Подрядчика ищет региональное управление капитального строительства. Напомним, что ранее суд решили разместить в долгострое с подземным паркингом, который находится в 
22 ноября 2018, 05:09
Вечером Тольятти

Вечером Тольятти "накроет" метель с сильным ветром

Вечером в четверг, 22 ноября, погода в Тольятти может резко ухудшиться. Мэрия Автограда предупреждает горожан о неблагоприятных метеоусловиях. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня вечером в Тольятти и в Ставропольском районе усилится юго-западный и западный 
22 ноября 2018, 04:47
В Самаре откроют новое арт-пространство на бывшем ЗИМе

В Самаре откроют новое арт-пространство на бывшем ЗИМе

В середине декабря этого года в областной столице заработает новое арт-пространство. Лофт разместится в высотке на территории бывшего ЗИМа. Арт-пространство займет около 200 квадратных метров, здесь можно будет послушать музыку, увидеть инсталляции и картины современных художников. Сейчас из здания вывозят 
14 ноября 2018, 12:04
Самарский балет «Эсмеральда» номинирован на «Золотую Маску»

Самарский балет «Эсмеральда» номинирован на «Золотую Маску»

В среду, 31 октября, Российская театральная премия «Золотая Маска» опубликовала список номинантов сезона 2017/18. В номинации лучший балетный спектакль отмечен балет «Эсмеральда» Самарского театра оперы и балета, а его постановщик Юрий Бурлака выдвинут в номинации «лучшая работа балетмейстера-хореографа». С постановкой 
31 октября 2018, 05:27
В Самаре пройдет «Ночь искусств»

В Самаре пройдет «Ночь искусств»

В воскресенье, 4 ноября, в областной столице пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». На этот раз ее слоганом стали слова «Искусство объединяет». В этом году акция приурочена ко Дню народного единства, в ней будут участвовать дома культуры, библиотеки, музеи, галереи. Для 
29 октября 2018, 05:25
В Самаре обсуждается ход реставрационных работ «Дома с атлантами»

В Самаре обсуждается ход реставрационных работ «Дома с атлантами»

В понедельник, 29 октября, в Самаре представители подрядчика и Министерства культуры обсуждают реставрацию «Дома с атлантами».Обе стороны имеют претензии друг к другу. В частности, врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов напомнил о сроках ремонтных работ.

- Приостановка работ по 
29 октября 2018, 12:25
«Надувные медвежьи сны» покажут самарцам

«Надувные медвежьи сны» покажут самарцам

В Самаре в четверг, 26 апреля, в галерее «Виктория» откроется выставка «Электрическая Россия» (12+). На ней будут представлены работы, связанные с новыми медиа в российском искусстве. Самарцы увидят видео-, аудио- и 
26 апреля 2018, 01:08
В блогах: про самарских художников и настоящий стрит-арт

В блогах: про самарских художников и настоящий стрит-арт

Блогер Жанна Скокова размышляет, существует ли в Самаре настоящий живой стрит-арт. «Одно из самых ярких и скандальных его направлений - это граффити. В 1940-х годах оно зародилось как протестное движение во Франции. Но в СССР были панно и мозаики, 
7 апреля 2018, 11:06
Найденные в Ватикане картины оказались самыми последними работами Рафаэля

Найденные в Ватикане картины оказались самыми последними работами Рафаэля

В ходе реставрации одного из залов Ватикана обнаружены две картины, которые эксперты признали последними полотнами великого итальянского живописца Рафаэля Санти. Они были созданы в 1519 году, за год до ухода из жизни мастера.
На картинах изображены две женские фигуры. Одна 

27 декабря 2017, 01:13
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