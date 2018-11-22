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В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова
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22 ноября 2018, 08:54
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В блогах: покушение на миражи самарской колбасы
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22 ноября 2018, 07:09
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В Самаре здание для Шестого кассационного суда реконструируют за 941 млн рублей
В Самаре объявлены торги на выполнение I очереди строительно-монтажных работ по реконструкции здания для Шестого кассационного суда в областной столице. Подрядчика ищет региональное управление капитального строительства. Напомним, что ранее суд решили разместить в долгострое с подземным паркингом, который находится в …
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22 ноября 2018, 05:09
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Вечером Тольятти "накроет" метель с сильным ветром
Вечером в четверг, 22 ноября, погода в Тольятти может резко ухудшиться. Мэрия Автограда предупреждает горожан о неблагоприятных метеоусловиях. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня вечером в Тольятти и в Ставропольском районе усилится юго-западный и западный …
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22 ноября 2018, 04:47
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В Самаре откроют новое арт-пространство на бывшем ЗИМе
В середине декабря этого года в областной столице заработает новое арт-пространство. Лофт разместится в высотке на территории бывшего ЗИМа. Арт-пространство займет около 200 квадратных метров, здесь можно будет послушать музыку, увидеть инсталляции и картины современных художников. Сейчас из здания вывозят …
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14 ноября 2018, 12:04
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Самарский балет «Эсмеральда» номинирован на «Золотую Маску»
В среду, 31 октября, Российская театральная премия «Золотая Маска» опубликовала список номинантов сезона 2017/18. В номинации лучший балетный спектакль отмечен балет «Эсмеральда» Самарского театра оперы и балета, а его постановщик Юрий Бурлака выдвинут в номинации «лучшая работа балетмейстера-хореографа». С постановкой …
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31 октября 2018, 05:27
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В Самаре пройдет «Ночь искусств»
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29 октября 2018, 05:25
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В Самаре обсуждается ход реставрационных работ «Дома с атлантами»
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29 октября 2018, 12:25
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«Надувные медвежьи сны» покажут самарцам
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26 апреля 2018, 01:08
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В блогах: про самарских художников и настоящий стрит-арт
Блогер Жанна Скокова размышляет, существует ли в Самаре настоящий живой стрит-арт. «Одно из самых ярких и скандальных его направлений - это граффити. В 1940-х годах оно зародилось как протестное движение во Франции. Но в СССР были панно и мозаики, …
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7 апреля 2018, 11:06
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Найденные в Ватикане картины оказались самыми последними работами Рафаэля
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27 декабря 2017, 01:13