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В блогах: прямой выход на улицу из квартиры на втором этаже
Блогер Владислав Харчев рассказал про "прямой выход на улицу из квартиры на втором этаже". Житель самарской девятиэтажки в районе пересечения Московского шоссе и Димитрова сделал вот такую лестницу с перилами и ступенями. Это архитектурное чудо выходит прямо на проезжую …
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24 сентября 2018, 10:33
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В блогах: Цифрование нашего городка. Коровы и айфоны
Блогер samdum ((самдум)) с иронией отреагировал на инициативу областных властей провести цифровую трансформацию сельского хозяйства!
"Известно, что трансформация не что иное, как преобразование. Поэтому уместно подумать – таких чудес мир ещё не видел! Поскольку подробности не сообщают, появилась интрига …
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24 сентября 2018, 10:28
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«Гол со штрафного нас надломил»: «Крылья Советов» проиграли с разгромным счетом
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24 сентября 2018, 10:14
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Главой Шестого кассационного суда в Самаре стал Александр Ефанов
Главой Шестого кассационного суда в Самаре назначен Александр Ефанов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Судя по документу, господин Ефанов назначен на шестилетний срок.
Напомним, что сейчас Александр Ефанов является председателем Арбитражного суда Самарской области, а до этого …
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24 сентября 2018, 08:31
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В Самаре продолжается установка интеллектуальных счетчиков
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18 сентября 2018, 11:35
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Ростовские изобретатели создали антивандальные пломбы для коммунальных счетчиков
Ростовские изобретатели Алексей Попов и Александр Процик придумали специальные антивандальные пломбы для коммунальных счетчиков. Они могут устанавливаться на приборы учета потребления газа, воды и электроэнергии.
«Магнитный индикатор показывает воздействие на прибор магнитного поля. Латексная технология печати, повышает устойчивость к …
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26 февраля 2018, 06:03
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Россиян хотят избавить от трат на установку счетчиков в квартирах
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10 ноября 2017, 11:13
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Минэнерго хочет обязать россиян устанавливать только «умные» электросчетчики
С весны следующего года в Российской Федерации могут законодательно зафиксировать требования установки только «умных» счетчиков электричества. С таким заявлением выступил заместитель главы Минэнерго Вячеслав Кравченко, сообщает РИА Новости.
Как пояснил чиновник, законопроект находится в Госдуме с весны 2017-го. В …
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19 сентября 2017, 02:08