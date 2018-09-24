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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 24.09.2018 
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Материалы по теме:

В блогах: прямой выход на улицу из квартиры на втором этаже

В блогах: прямой выход на улицу из квартиры на втором этаже

Блогер Владислав Харчев рассказал про "прямой выход на улицу из квартиры на втором этаже". Житель самарской девятиэтажки в районе пересечения Московского шоссе и Димитрова сделал вот такую лестницу с перилами и ступенями. Это архитектурное чудо выходит прямо на проезжую 
24 сентября 2018, 10:33
В блогах: Цифрование нашего городка. Коровы и айфоны

В блогах: Цифрование нашего городка. Коровы и айфоны

Блогер samdum ((самдум)) с иронией отреагировал на инициативу областных властей провести цифровую трансформацию сельского хозяйства!

"Известно, что трансформация не что иное, как преобразование. Поэтому уместно подумать – таких чудес мир ещё не видел! Поскольку подробности не сообщают, появилась интрига 
24 сентября 2018, 10:28
«Гол со штрафного нас надломил»: «Крылья Советов» проиграли с разгромным счетом

«Гол со штрафного нас надломил»: «Крылья Советов» проиграли с разгромным счетом

В понедельник, 24 сентября, «Крылья Советов» принимали в матче восьмого тура Российской премьер-лиги «Краснодар». При 20 тысячах болельщиков волжане уступили сопернику на новом домашнем стадионе со счетом 0:3.

Первый гол «Краснодар» забил на 69-й минуте игры, великолепным ударом со 
24 сентября 2018, 10:14
Главой Шестого кассационного суда в Самаре стал Александр Ефанов

Главой Шестого кассационного суда в Самаре стал Александр Ефанов

Главой Шестого кассационного суда в Самаре назначен Александр Ефанов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Судя по документу, господин Ефанов назначен на шестилетний срок.

Напомним, что сейчас Александр Ефанов является председателем Арбитражного суда Самарской области, а до этого 
24 сентября 2018, 08:31
В Самаре продолжается установка интеллектуальных счетчиков

В Самаре продолжается установка интеллектуальных счетчиков

Воровать "электричество" станет сложнее. В Самарской области до 2023 года установят более 25 тысяч интеллектуальных счетчиков на общую сумму около 879 млн рублей. Замена приборов пройдет за счет энергетиков, конечный потребитель никаких затрат не понесет.

При этом многомиллионные затраты 
18 сентября 2018, 11:35
Ростовские изобретатели создали антивандальные пломбы для коммунальных счетчиков

Ростовские изобретатели создали антивандальные пломбы для коммунальных счетчиков

Ростовские изобретатели Алексей Попов и Александр Процик  придумали специальные антивандальные пломбы для коммунальных счетчиков. Они могут устанавливаться на приборы учета потребления газа, воды и электроэнергии.

«Магнитный индикатор показывает воздействие на прибор магнитного поля. Латексная технология печати, повышает устойчивость к 
26 февраля 2018, 06:03
Россиян хотят избавить от трат на установку счетчиков в квартирах

Россиян хотят избавить от трат на установку счетчиков в квартирах

 Для поставщиков могут сделать обязательной установку в квартирах приборы учета на газ, воду и электроэнергию. Такая инициатива родилась у депутатов в думских комитетах по природным ресурсам и экономической политике.
По словам народных избранников, счетчиков нет у каждого третьего россиянина. За 

10 ноября 2017, 11:13
Минэнерго хочет обязать россиян устанавливать только «умные» электросчетчики

Минэнерго хочет обязать россиян устанавливать только «умные» электросчетчики

С весны следующего года в Российской Федерации могут законодательно зафиксировать требования установки только «умных» счетчиков электричества. С таким заявлением выступил заместитель главы Минэнерго Вячеслав Кравченко, сообщает РИА Новости.
Как пояснил чиновник, законопроект находится в Госдуме с весны 2017-го. В 
19 сентября 2017, 02:08
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