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Самарец выдавал себя за правоохранителя и похищал деньги тестя за коммуналку
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4 сентября 2018, 09:45
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Цветы и кровь: неизвестный отморозок ударил самарчанку по голове и скрылся
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4 сентября 2018, 07:55
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Родной город в топе фейк-новостей
Самарец Андрей Котельников негодует в "Фейсбуке": «Родной город в топе фейк-новостей. У нас уже был пенсионер, потративший "гробовые" на женщин с низкой социальной ответственностью. Кондуктор, по пьяни угнавший трамвай. Теперь в топе - учитель истории, учивший детей биографиям криминальных …
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4 сентября 2018, 06:14
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Сызранский "бедоносец"
Блогер Тамара Правдина вспоминает фильм "Не стреляйте в белых лебедей" и главного героя Егора Полушкина, которого прозвали бедоносцем.
«Вот и у нас в Сызрани есть свой "бедоносец", - пишет Правдина. - Делает он все по своему разумению. Сейчас …
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4 сентября 2018, 05:58
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В блогах: у нас сопельки потекли…
Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.
"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ …
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3 сентября 2018, 05:46
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В блогах: съёмки батальных сцен завершены
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1 сентября 2018, 12:14
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Без проблем для кошелька подготовить ребенка к школе могут 28% россиян
Накануне начала учебного года Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил 1200 респондентов на темы, касающиеся школьного образования. И вот каковы его результаты. Без удара по семейному бюджету подготовить ребенка к школе могут лишь 28% россиян, это вызывает определенные трудности, но …
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31 августа 2018, 09:20
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Подготовку в юнармейском лагере ПФО «Гвардеец» проходят самарские школьники
В Нижегородской области и в Пензе начала работу первая смена окружного оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Гвардеец». В команде Самарской области 38 школьников из Самары, Богатовского, Елховского, Сергиевского и Шенталинского районов. Юнармейские оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец», созданные по инициативе полномочного представителя Президента РФ …
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14 июня 2018, 11:42
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Последний звонок для выпускников прозвучит на набережной в Самаре
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16 мая 2018, 01:29
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Тестирование на наркотики пройдут восьмиклассники Самары
В Самаре школьники пройдут социально-психологическое тестирование, которое позволит выявить детей, склонных к употреблению наркотиков. Предполагается, что анонимный тест, при условии согласия родителей, сдадут восьмиклассники. Число отказов от тестирования за последние три года снизилось в полтора раза – 281 в 2018 …
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12 апреля 2018, 01:05