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Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России
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22 мая 2018, 05:36
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С начала года 295 нелегалов выдворили из Самарской области
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22 мая 2018, 03:15
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В блогах: зачем «развели свинарник» в самарском парке Победы
В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" ругают мэрию Самары. "Почему в парке Победы в озере почти нет воды? Утки, бедные, плавают в грязи. Вы куда смотрите? Почему никто не уберет мусор со дна и не облагородит …
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22 мая 2018, 02:14
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В Самаре водитель Hyundai сбил 13-летнюю девочку на велосипеде
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22 мая 2018, 12:40
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Часть трамваев изменят схемы движения в Самаре
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21 мая 2018, 04:19
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21 мая 2018, 11:08
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В блогах: «В Самаре уничтожают очередное озеро»
Самарец Дмитрий Колчин пожаловался в "Твиттере", что в городе уничтожают очередное озеро. На этот раз неизвестные строители уже несколько дней засыпают мусором озеро Леснуха на 5-й просеке. "Сейчас там постоянно работают несколько бульдозеров. Видимо, сносят гаражи рядом с озером. …
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21 мая 2018, 09:57
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В блогах: «Суровое самарское метро»
Самарец Андрей Шмуров пишет в "Фейсбуке", что уже года три не был на станции метро "Гагаринская" и его "радует, что ничего с тех пор не изменилось". Все то же самое: тряпочки, ведра, предупреждающие о падении штендеры, скользкая плитка... "Хотя …
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20 мая 2018, 09:05
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В блогах: «Сбербанк vs люди с ограниченными возможностями»
В соцсетях продолжают "минусовать" Сбербанк. Сергей Флейтин рассказал в "Фейсбуке", насколько портал финансового учреждения доступен для людей с ограниченными возможностями по зрению. "#Сбербанк продолжает "радовать". В кои-то веки понадобилось воспользоваться их сайтом, а пароль я забыл, потому что давно …
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20 мая 2018, 08:54
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Между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции в Самаре будет ходить постоянный автобус
Администрация Самары ищет подрядчика на обслуживание автобусного маршрута №80. Он пролегает между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции. Автобус на этом направлении начал курсировать еще в апреле в тестовом режиме. Чуть позже было принято сделать его постоянным и присвоить отдельный номер.
Судя …
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15 мая 2018, 09:33
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В Самаре автобусный маршрут 47 продлен до Юнгородка
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11 мая 2018, 12:29
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Два ребенка из автобуса пострадали в ДТП с иномаркой в Самаре
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10 мая 2018, 09:30
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ДТП с автобусом создало пробку на Ново-Вокзальной в Самаре
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8 мая 2018, 01:32
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Стало известно решение по автобусу Волгарь – пл. Революции в Самаре
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4 мая 2018, 01:06
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В блогах: «Удивительная кондукторша Юля из Самары»
Самарчанка Александра Оливер поведала в «Фейсбуке» про удивительную кондукторшу Юлю, которая работает на 22-м муниципальном трамвайном маршруте. «Она прекрасна и всегда светится. Встречает пассажиров: «Присядем на дорожку, примета хорошая». И для каждого - разные прибаутки и всякие «пожалуйста». Меня …
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25 апреля 2018, 07:00