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Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России

Центробанк представил памятную банкноту номиналом в 100 рублей, посвященную ЧМ-2018 по футболу. По данным регулятора, купюры уже доставлены в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, 
22 мая 2018, 05:36
С начала года 295 нелегалов выдворили из Самарской области

С начала года 295 нелегалов выдворили из Самарской области

172 нарушителя миграционного законодательства уехали за свой счет.
22 мая 2018, 03:15
В блогах: зачем «развели свинарник» в самарском парке Победы

В блогах: зачем «развели свинарник» в самарском парке Победы

В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" ругают мэрию Самары. "Почему в парке Победы в озере почти нет воды? Утки, бедные, плавают в грязи. Вы куда смотрите? Почему никто не уберет мусор со дна и не облагородит 
22 мая 2018, 02:14
В Самаре водитель Hyundai сбил 13-летнюю девочку на велосипеде

В Самаре водитель Hyundai сбил 13-летнюю девочку на велосипеде

В Самаре водитель автомобиля Hyundai сбил девочку 13 лет, ехавшую на велосипеде. ДТП произошло в центре города в понедельник, 21 мая, в 14:45. Иномаркой управлял 44-летний мужчина, его водительский стаж 24 года. Машина двигалась по улице Молодогвардейской со стороны Ярмарочной 

22 мая 2018, 12:40
Часть трамваев изменят схемы движения в Самаре

Часть трамваев изменят схемы движения в Самаре

В Самаре изменятся схемы движения части трамваев. Новое летнее расписание введено для вагонов, следующих по маршруту №24. В выходные трамваи этого маршрута – не все, через один - будут ходить не в Юнгородок до Костромского переулка, а до металлургического завода. 
21 мая 2018, 04:19
Что ночью произошло с погодой в Самаре

Что ночью произошло с погодой в Самаре
21 мая 2018, 11:08
В блогах: «В Самаре уничтожают очередное озеро»

В блогах: «В Самаре уничтожают очередное озеро»

Самарец Дмитрий Колчин пожаловался в "Твиттере", что в городе уничтожают очередное озеро. На этот раз неизвестные строители уже несколько дней засыпают мусором озеро Леснуха на 5-й просеке. "Сейчас там постоянно работают несколько бульдозеров. Видимо, сносят гаражи рядом с озером. 
21 мая 2018, 09:57
В блогах: «Суровое самарское метро»

В блогах: «Суровое самарское метро»

Самарец Андрей Шмуров пишет в "Фейсбуке", что уже года три не был на станции метро "Гагаринская" и его "радует, что ничего с тех пор не изменилось". Все то же самое: тряпочки, ведра, предупреждающие о падении штендеры, скользкая плитка... "Хотя 
20 мая 2018, 09:05
В блогах: «Сбербанк vs люди с ограниченными возможностями»

В блогах: «Сбербанк vs люди с ограниченными возможностями»

В соцсетях продолжают "минусовать" Сбербанк. Сергей Флейтин рассказал в "Фейсбуке", насколько портал финансового учреждения доступен для людей с ограниченными возможностями по зрению. "#Сбербанк продолжает "радовать". В кои-то веки понадобилось воспользоваться их сайтом, а пароль я забыл, потому что давно 
20 мая 2018, 08:54
Между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции в Самаре будет ходить постоянный автобус

Между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции в Самаре будет ходить постоянный автобус

Администрация Самары ищет подрядчика на обслуживание автобусного маршрута №80. Он пролегает между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции. Автобус на этом направлении начал курсировать еще в апреле в тестовом режиме. Чуть позже было принято сделать его постоянным и присвоить отдельный номер.

Судя 

15 мая 2018, 09:33
В Самаре автобусный маршрут 47 продлен до Юнгородка

В Самаре автобусный маршрут 47 продлен до Юнгородка

В Самаре внесены изменения схему движения автобусного маршрута №47. Они начинают действовать с пятницы, 11 мая 2018 года. Об этом сообщили в мэрии Самары. Раньше автобусы следовали от «Кировского рынка» до «Хлебной площади». Теперь движение транспорта будет начинаться от остановки 

11 мая 2018, 12:29
Два ребенка из автобуса пострадали в ДТП с иномаркой в Самаре

Два ребенка из автобуса пострадали в ДТП с иномаркой в Самаре

В Самаре полицейские сообщили официальную информацию о ДТП с участием иномарки Hyundai и пассажирского автобуса Peugeot, в котором в том числе ехали дети. ДТП произошло в среду, 9 мая, в 14:30 на Московском шоссе в районе ТЦ «Парк Хаус». Есть 
10 мая 2018, 09:30
ДТП с автобусом создало пробку на Ново-Вокзальной в Самаре

ДТП с автобусом создало пробку на Ново-Вокзальной в Самаре

В Самаре во вторник, 8 мая, на улице Ново-Возкальной образовалась пробка из-за ДТП. По словам очевидцев, столкнулись автобус и иномарка Datsun. Фото появилось в соцсети. Столкнувшиеся машины перекрыли полосу в сторону 
8 мая 2018, 01:32
Стало известно решение по автобусу Волгарь – пл. Революции в Самаре

Стало известно решение по автобусу Волгарь – пл. Революции в Самаре

В Самаре стало известно решение мэрии по автобусному маршруту микрорайон Волгарь – площадь Революции. Он включен в реестр муниципальных автобусных маршрутов под номером 80. Один автобус малой вместимости будет курсировать по схеме: Осетинская - Казачья – Шоссейная – Главная – 

4 мая 2018, 01:06
В блогах: «Удивительная кондукторша Юля из Самары»

В блогах: «Удивительная кондукторша Юля из Самары»

Самарчанка Александра Оливер поведала в «Фейсбуке» про удивительную кондукторшу Юлю, которая работает на 22-м муниципальном трамвайном маршруте. «Она прекрасна и всегда светится. Встречает пассажиров: «Присядем на дорожку, примета хорошая». И для каждого - разные прибаутки и всякие «пожалуйста». Меня 
25 апреля 2018, 07:00
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