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Застроят ли парк 60-тилетия Советской власти в Самаре?
В новом качестве временно исполняющего обязанности руководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов официально прокомментировал ситуацию с возможной застройкой парка имени 60-тилетия Советской власти.
Напомним, накануне эта информация вызвала сильное возмущение у общественности. Как пояснили чиновники, компания «Стройресурс» обратилась в …
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5 декабря 2018, 10:12
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О ценах на бензин и «СМТ»: эксклюзивное интервью главы регионального УФАС Леонида Пака
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5 декабря 2018, 09:52
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В Самаре электричка сбила насмерть 39-летнего мужчину
В среду, 5 декабря, в 17:15 на железнодорожной станции Киркомбинат произошла трагедия — электропоезд сбил насмерть 39-летнего мужчину. По предварительным данным, он шел вдоль путей и угодил под поезд. На месте событий работала следственно-оперативная группа и представители прокуратуры. Сейчас ведется …
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5 декабря 2018, 09:17
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В блогах: в Самаре плохие дороги? Это совсем не так
Самарец Андрей Ишмуратов заявил в "Фейсбуке", что у нас далеко не самые плохие дороги. "У нас любят говорить, будто в Самаре плохие дороги. На самом деле это не так. Совсем не так. Это просто устоявшаяся фигура речи, имеющая не …
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5 декабря 2018, 09:04
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В блогах: идея внедрить в самарских автобусах оплату банковскими картами - это утопия
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5 декабря 2018, 08:55
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В блогах: немцы бомбили Куйбышев
Интересный факт о Великой Отечественной войне поведал в "Фейсбуке" самарец Олег Ракшин. "Прослушал старое интервью, записанное еще в 1983 году. Женщина с одной из барж рассказывает, как прорывались из Сталинграда. Всю дорогу до Куйбышева их бомбили. Весь караван судов …
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5 декабря 2018, 09:55
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В блогах: в Самаре появится проект "Бабушка на час"
Блогер Ольга Шелест рассказала, что в Самаре в марте 2019 года собираются запустить проект "Бабушка на час" (помощь семьям с паллиативными детьми). "История мамы-одиночки из Тольятти, которая «вышла из окна» с сыном-инвалидом, отшумела в СМИ, - пишет автор. - …
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4 декабря 2018, 07:44
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В России появится новая профессия
В России будет создана новая профессия - цифровой куратор. Это консультант в области компьютерной грамотности. Такие сотрудники будут обучать, прежде всего, пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, например, помогут им освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги. Минтруд уже разработал профессиональный …
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10 ноября 2018, 08:15
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Названы самые востребованные в России профессии
Наиболее востребованными специалистами в настоящее время на отечественном рынке труда оказались представители технических профессий. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на анализ результатов недавнего исследования Минтруда.
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16 октября 2017, 09:11
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Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России
Рейтинг наиболее высокооплачиваемых должностей представило Минтруда. На первой позиции находится вакансия капитана океанского судна с доходом 500 тысяч рублей в месяц.
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26 сентября 2017, 10:10
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Минобрнауки: В России растет число желающих освоить рабочую профессию
В Российской Федерации на протяжении длительного времени увеличивается число выпускников, которые планируют освоить рабочую профессию либо получить образование по специальности среднего звена. Об этом рассказали отечественные СМи со ссылкой на исследование Минобрнауки.
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21 августа 2017, 12:38